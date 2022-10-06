台北幼兒園3歲雙胞胎慘遭虐打　施暴園長辯稱：為測試小孩反應

台北市萬華區有幼兒園傳出虐童案，一對年僅3歲、有弱聽且發育遲緩的雙胞胎女童，遭幼兒園老師和園長打駡、綑綁，園長卻辯稱「是為測試小孩反應好不好」。



受害女童母親吳女士稱，今年8月1日，雙胞胎女兒入讀萬華區某私立幼兒園，因聽力較弱，語言表達較遲緩。她本來期待園方會有耐性與愛心教導女兒，未料對方以暴力對待，令女兒身心受創，對上學產生恐懼感。

她表示，雙胞胎女兒已在9月7日退學，但姊姊在新學校出現自殘行為。

吳女士控訴，雙胞胎女兒被幼兒園老師、園長至少虐待55次。（影片截圖）

吳女士透露，園方提供的閉路電視紀錄顯示，雙胞胎女兒在1個月內遭老師和園長打駡、綑綁達55次，包括頭部被園長壓在板凳上，被徒手打臉及手腳，甚至拖行或用圍兜將女童綁在椅子上限制行動，其他學童則面露驚慌地看着女童被打，顯得不知所措。

除了雙胞胎女童，閉路電視亦拍攝到幼兒園其他學童被毆打。截至目前，幼兒園僅願意提供8月17日的閉路電視完整紀錄，至於其他日子只提到特定時間的紀錄。

吳女士控訴，單單在幼兒園願意提供的閉路電視紀錄中，已拍攝到學童被「打、罵、綁」，難以想像在幼兒園未提供閉路電視紀錄的日子，學童是如何遭到凌虐。

吳女士昨日（5日）由台北市議員應曉薇陪同召開記者會。應曉薇表示，今年8月已向教育局報告事件，得到的回應卻是依兒少法規定，一定要吳女士提告才可提供影片。同時，園長也是加害人，將學童困在廁所、打手心，教育局調查內容卻沒有提到園長姓甚名誰。

應曉薇稱，教育局懲處僅罰6000元，提供的報告只表示兩名涉施暴的教保員已在上月離職；園長被教育局警告後，更解釋稱上述虐待行為只是「為了測試小孩反應好不好？」。

教育局、社會局等已介入調查，若不當管教結果屬實，3名涉案師長或面臨撤銷執照及最高60萬元（新台幣，下同）罰款，涉事幼兒園亦會被直接吊銷許可證。