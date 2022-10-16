涉勾結中介誘16烏干達學生做超時黑工　台私立科技大學多人被訴

位於台灣彰化縣員林市的私立中州科技大學近日被曝竟然勾結人力中介業者，以不實廣告招收16名烏干達留學生到台，再送學生往工廠當超時黑工償還債務。周五（14日），彰化地檢署依貪污、人口販運防制法、洩密罪起訴10人，包括中州科大前學務長、苗栗縣府和移民署官員、人力中介業者，並建議法院從重量刑，沒收不法所得243萬元新台幣（約59.5萬港元）。



被起訴的包括中州科大前學務長柴鈁武、推廣中心主任藍素玲，苗栗縣府勞青處副處長涂榮輝、廖姓科員，陳姓人力中介業者等，其中廖姓科員自白犯行，檢方建議減輕其刑。

報道指，由於少子化，中州科大招生人數銳減，校方遂涉在2019年間謊稱提供高額獎學金、高科技產業實習等，誘騙16名烏干達學生到台，之後以積欠旅費、學雜費等不當債務約束他們，並透過陳姓中介送往苗栗縣等地的工廠從事超時且與報酬顯不相當的勞力工作。去年11月，一名不堪淪為超時黑工的學生寫電郵向教育部求助，之後彰化地檢署成立專案小組，於今年先後4次搜索中州科大、苗栗縣政府，結果查出縣府勞青處也涉案。

專案小組今年先後4次搜索中州科大。（彰化地檢署）

據起訴書稱，這些學生被派到苗栗望隼公司工作，按照法定工時，外籍學生每月可打工80小時，可是涉案學生每月都以200工時起跳，早已超過法定工時。同時，因陳男與勞青處關係良好，涂榮輝施壓下屬放水，讓望隼免於受罰，陳男則從中獲利。另外，一名逃跑的學生前往台中市某私立大學註冊入學，可中州科大李姓行政人員竟透過時任移民署中區事務大隊南投收容所劉姓副隊長查詢個資，行文要求該校對學生作退學處分，並通知對方償還學雜費。

事件曝光後嚴重傷害台灣國際形象，中州科大校長更為此請辭下台。教育部認為該校在招生、教學、生活輔導及校園管理方面有重大缺失，懲處其2022學年度停招且不得招收境外學生，並扣減相關補助經費。此後，中州科大營運進一步受壓，更爆出130名教職員兩個月被拖欠薪資2個月。校方高層表示，雖向教育部爭取復招，但可能明年6月退場，財務沒起色的話，教職員工的薪資要等退場基金代墊補發。