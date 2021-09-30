台北故宮門票收入三年損失90%　「降級」與否院長口緊不提

台北故宮降格、改隸文化部議題，近期可謂是甚囂塵上，9月30日，台北故宮院長吳密察列席立法院報告業務概況時，回應指出，「我想行政院有整體國家建置規劃」，因此會尊重。向外界揭露台灣行政院對於部會組織調整確實有整體的規劃。



此外，受陸客自由行斷絕以及新冠疫情影響下，多位立委指出，2018年迄今故宮整體門票收入減少了近90%，2021年截至8月為止，北院門票收入僅新台幣1,900萬，營收率僅達12%、南院營收率也僅41%，多位立委亦質疑，業務與計劃缺口如何彌補？。



吳密察透露，台行政院只有在2021年3月傳聞最盛的當時，初步問過他對此事的想法，「但最近沒再就這件事情跟我有過接觸和討論」。國民黨立委萬美玲追問，關於故宮「降級」這件事，目前是已經沒在討論，還是取消了？吳密察則回應，「我想行政院有整體國家建置規劃」，因此會尊重。等於側面證實行政院對於部會組織調整有規劃。

但另一方面，故宮也不是完全沒有相應動作，例如傳出組織調整前後，故宮就以新台幣120萬元的經費委託學者進行「最適組織型態」研究計劃，對此計劃的進度，吳密察亦表示目前已完成期中報告，「期末報告表定10月中旬完成，再經過審議程序，報告預計10月底出爐」。

對於是不是會依照委託研究「最適組織型態」案朝行政法人轉型，台北故宮博物院院長吳密察稱，該研究案期末報告10月底才會出爐。（中央社）

民進黨立委黃國書對此詢問吳密察，根據該份期中報告對世界重要博物館的研究，除羅浮宮比較朝向政府單位外，其他如大英博物館等則多為行政法人組織，「若研究後發現故宮最適合的型態是行政法人，會依此方向推動組改？」

吳密察則回應，行政法人和政府組織的差別在於用人和經費的彈性，而行政法人在台灣有很好的成功經驗，但也有不足，他並比較現為行政法人的「兩廳院」（國家音樂廳、國家戲劇院），指出兩廳院最大的財產是擁有高規格高標準的空間；而故宮最重要的財產是文物，如何將這些文物編入行政法人之中，恐怕是轉為行政法人會遇到的重大問題。在其他立委認為只用研究報告就決策太過不足之下，吳密察僅透露，該研究報告只是政策的參考、是行政院決策的參考之一。

受陸客停止來台、疫情影響 故宮門票收入暴跌九成

台北故宮近年的經營確實稱不上亮眼，在陸客自由行斷絕以及新冠疫情影響下，多位立委指出，2018年迄今故宮整體門票收入減少了近90%，2021年截至8月為止，北院門票收入僅新台幣1,900萬，營收率僅達12%、南院營收率也僅41%，遭質疑業務與計劃缺口如何彌補。

吳密察僅表示，南北院會配合五倍券推出優惠措施，涉及門票、文創禮品、餐飲等，搭配故宮北院策劃的「鎮院國寶—范寬．郭熙．李唐」大展，以及南院「亞洲藝術節－印尼月」登場，希望對故宮門票挹注有所助益。但是這樣的行銷計劃有多位立委都不看好，直言故宮應該檢討。

根據故宮的統計，2021年1到8月北院有22.96萬人次造訪，南院則有35.27萬人次，相較於2019年南北院加起來全年有近490萬人次，相距甚遠，對於故宮經費影響更是重大，往年都有巨大盈餘的「故宮文藝發展基金」，2020年全年收入僅有6,439萬元，與2019年的5億6,430萬元相較，也大砍了近90%。相較2011年兩岸合辦元黃公望富春山居圖特展，短短半個月內故宮禮品部營業收入就達新台幣6,000萬，更是唏噓。

近日台灣歷史劇《斯卡羅》熱播，藍綠立委都提議故宮舉辦斯卡羅展覽，但吳密察坦言，故宮僅有5件與斯卡羅有關文物，其中原件更是隻有3件，若無法與台灣歷史博物館跟台灣博物館合作，以故宮的藏品，他只能「小小的擺出來」。（中央社）

故宮參觀人數下滑、禮品銷售雪崩，也反映在文物收購預算上，2020年的故宮文物收購預算還有9,000萬元，2021年直接砍半到4,000萬元，近期編列的2022年預算書編列的文物收購費用，則創下近20年新低，只有新台幣1,170萬元。比起2011年收購預算的2億2,500萬元，縮水到幾乎只剩5%，若比起近年高點2016年的3億1,300萬元，更只有3.7%。

目前全球還有多國無法開放人員自由流通，台灣更是絕大多數人民都未施打第二劑疫苗，所以故宮短期內的目標客群就只能是疫情控制下的台灣旅客為主，但若是故宮無法在後疫情時代吸引更多台灣人參觀並消費，則故宮的經營危機將會日益嚴峻。