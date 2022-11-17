與習近平拜登同列經濟學人特輯封面　蔡英文：台灣受世界高度關注

《經濟學人》（The Economist）雜誌發表2023年趨勢特輯，封面除了提列中國國家主席習近平、美國總統拜登（Joe Biden）外，蔡英文也赫見其中。蔡英文11月17日表示，「這代表台灣在各方面的表現、台灣人民的努力受到世界高度的關注」。



《經濟學人》繼2021年將台海視為「世界上最危險的地方」後，於最新出刊的特輯，再將蔡英文與中美俄等國領導人並列封面，顯盡台灣在近年全球地緣政治的突出性。（The Economist）

蔡英文於FB發文，指報道提及「台灣是繁榮的民主國家以及半導體重鎮」，自言台灣是守護民主的第一線，同時科技產業在全球供應鏈占有一席之地，讓國際社會都很關注台灣情勢。

蔡英文並延續她十月「雙十講話」論調，稱堅韌台灣的民主，以及強化台灣的科技實力，是她和執政團隊一直以來努力的方向。「我們向世界展現守護民主的堅定決心，也不斷深化和世界民主盟友的交流合作。」

針對半導體供應鏈發展，蔡英文表示，將努力維持台灣半導體產業在世界的領先地位，而荷商艾司摩爾（ASML）2023年即將在台灣動土的最大投資案，證明大家重視台灣，也持續投資台灣。

蔡英文稱，「接下來，台灣的選擇非常重要，將攸關台灣未來發展的方向，而每一位台灣人民，都會是決定國家前進路線的關鍵角色，這也是我不斷提醒，我們要做出正確選擇，讓國際對台灣有信心。事實證明，這幾年台灣已經走在正確的方向，請大家堅定信心，我們一起努力，台灣會更好，我們也會給世界一個更好的台灣。」