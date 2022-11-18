拿中資、跨陸港台散布「日本撤僑」　台檢方偵辦FB專頁負責人

抓鬼「誰是中共同路人」近年在台灣大行其道，Facebook專頁「中華微視」因散布「日本為『台海突發狀況』預作撤僑準備，認台灣將踩踏中共紅線」等不實訊息，日前遭台灣檢調搜查、約談，發現蔡姓負責人未經主管機關許可，逕自與中國大陸企業簽訂「戰略合作協議」，並開設獵人頭公司。台灣調查局表示，檢方訊後諭令蔡姓男子以新台幣9萬元交保、其前妻張姓女子以新台幣5萬元交保。



據台灣調查局對外表示，「中華微視」及「兩岸頭條」等Facebook專頁日前散布「日本為『台海突發狀況』預作撤僑準備，認台灣將踩踏中共紅線」等訊息，經搜證發現，該專頁與位於中國大陸、香港的「大陸微視」及「香港微視」，以及在台灣設立的「中華微視」有高度關聯，共同藉社群平台對台灣投放內容爭議且參雜不實的訊息，企圖帶動社會輿論風向，影響民眾認知，因此報請新北地檢署指揮偵辦。

「中華微視」及「兩岸頭條」等Facebook專頁，涉嫌散布不實訊息，日前遭台灣檢調搜查，訊後諭令中華微視蔡姓負責人以新台幣9萬元交保。（台灣調查局）

台灣檢調11月14日搜查中華微視及蔡姓負責人住居所等4地，查扣數位設備、電磁紀錄、文件等證物，約談蔡男等6人及3證人到案說明。

經檢調過濾證物後，發現蔡男及其前妻等人受中國大陸方指示，在台成立中華微視公司，除了播送與推廣大陸微視及香港微視的影音外，另協助經營、管理臉書「中華微視」粉專及Youtube頻道，轉貼分享外宣影片及貼文。

台灣檢調也強調其查獲資訊，指大陸微視及香港微視的宋姓董事長有中共解放軍退伍之背景，且未經主管機關「台灣經濟部投審會」許可，即與蔡男簽訂「戰略合作協議」，約定出資300萬人民幣取得中華微視67%股權，以利推動中國大陸指示的業務，中華微視已收受50萬元人民幣，涉違反《台灣地區與大陸地區人民關係條例》。

台灣調查局表示，蔡男另成立3間獵人頭公司，涉嫌利用循環交易，虛開發票等方式逃漏營業稅，並虛增中華微視資本額，涉嫌違反《稅捐稽徵法》、《商會法》及《公司法》等罪。