台北動物園將舉辦悼念活動　不考慮為圓圓尋覓新配偶

大陸贈台的18歲雄性大熊貓「團團」近期疑罹患惡性腦瘤而病重。牠的病情昨日（19日）急速惡化，頻發癲癇，醫療團隊最終決定不救治；團團最終在下午1時48分離世。

台北市立動物園新聞發言人曹先紹接受《環球時報》採訪時稱，園方會盡快安排悼念活動，並提到不會考慮為圓圓尋覓新配偶。



曹先紹稱，「團團」是見證兩岸情誼的代表性動物，由於牠從發病到離世整個過程相對急迫，工作人員需要時間準備，動物園會盡快安排悼念活動。

團團離世前頻發癲癇，醫療團隊徹夜守候。（台北市立動物園）

被問及是否會為另一隻大熊貓「圓圓」尋覓新配偶時，他表示，圓圓今年已經18歲，以熊貓的生長年齡而言已經過了適婚年齡，現時只希望好好照顧圓圓，讓牠快快樂樂地生活，不會考慮再尋覓新配偶，「不過，很多粉絲和民眾倒是很希望團團圓圓的後代圓仔和圓寶可以盡快找對象」。

曹先紹提到，園方會按照慣例對團團進行病理解剖，尤其是對其腦部是否存在病變及病變的程度，都會盡可能地安排多種方式分析檢查。團團的遺體將保留皮毛標本和骨骼標本，並會利用技術手段盡可能地保留牠的活體細胞。

曹先紹表示，「圓圓」已經過了適婚年齡，不會考慮為牠再尋覓新配偶。（台北市立動物園）

2008年12月23日，大陸向台灣贈送大熊貓團團及圓圓。牠們在台北動物園安家，先後於2013年和2020年誕下幼崽「圓仔」和「圓寶」。

今年8月下旬，團團突然出現癲癇、口吐白沫的症狀，9月18日被送往台大附設動物醫院接受檢查，發現有腦部水腫、壞死的現象。因病況不斷惡化，大陸曾派專家赴台探視。