大熊貓「團團」不敵病魔　醫療團隊「含淚放手」讓牠麻醉中沉睡

由大陸贈台的18歲雄性大熊貓「團團」近期疑似罹患惡性腦瘤而病重，引發兩岸關注。據台媒報道，團團情況今日（19日）急速惡化，醫療團隊最終決定不救治，「含淚放手」，下午3時將對外說明。



綜合TVBS、ETtoday等台媒報道，團團於凌晨1時5分、56分及3時54分癲癇再度發作，即使醫療照管團隊施打抗癲癇藥物，但症狀仍持續間歇性地發生，直到獸醫師數度補強抗癲癇及鎮定藥物後，才在早上7時3分暫歇。

隨著團團癲癇發作的密度和頻率顯著增加，醫療照管團隊發現，短效型的抗癲癇藥物已無法有效抑制。每次團團癲癇發作時，雖然獸醫師都會立即給予抗癲癇藥物，暫時舒緩不適症狀，但團團進食量早已降低，生理和精神狀況都隨著癲癇發作頻率增加而每況愈下，血液檢查結果等其他重要指標，亦顯示團團健康情況一直在走下坡。今早，在好不容易甦醒後，團團一直趴著休息，身體非常虛弱且完全不能進食。

報道指，面對最不希望團團出現的病情惡化趨勢，醫療照管團隊經商討，盡速了進行CT斷層掃描及相關生理指數檢查，結果研判團團的病況已不可逆，即便設法讓牠從深度麻醉中甦醒，其也難再有品質地自主生活。因此，團隊達成共識，在百般不捨的痛苦中讓團團在麻醉中沉睡，以免繼續痛苦。

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團團於2004年9月1日在四川省成都市臥龍自然保護區出生，今年18歲。據獸醫師鄭秋虹介紹，大貓熊18歲約等於人類五、六十歲。

團團及伴侶「圓圓」在2008年12月23日由大陸贈送予台灣，牠們在台北動物園安家，先後於2013年和2020年誕下幼崽「圓仔」和「圓寶」。早前赴台探視團團的專家魏明，就曾在「圓仔」出生時到台灣照料「圓圓」母子。

另外，團團非今年兩岸三地首隻離世人而去的知名大熊貓。今年7月21日，在海洋公園，陪伴港人23載的大熊貓「安安」，因健康情況持續轉差，被施以安樂死，終年35歲，即人類的105歲。