大陸贈台大熊貓「團團」突發4次癲癇　動物園：已甦醒但後肢無力

大陸贈台的雄性大熊貓「團團」疑似罹患惡性腦瘤而病重引發兩岸關注，大陸一度派出兩名專家吳虹林與魏明抵台探視。台北市立動物園今日（18日）透露，團團前一日突發4次癲癇，工作人員即時給藥並徹夜守候後，團團至上午已甦醒，不過後肢顯著乏力，須再觀察。



園方指，昨日（17日）上午，保育員及獸醫師發現團團精神不佳，不太想移動，對食物也提不起興趣，對保育員呼喚也沒太大反應，於是開始加強觀察團團行為。

下午4時41分，保育員發現團團突然發生癲癇，隨即通知獸醫師，癲癇症狀持續約1分鐘，在獸醫師陸續抵達時已停止。隨後約10分鐘，團團曾試著想走動，但左後肢明顯無力，至4時58分時再度癇癲，獸醫師立即注射抗癲癇藥物，症狀在1分鐘後緩解，隨後團團保持側躺姿勢休息，醫療照管團隊持續密切觀察，並和醫療顧問團及大陸專家線上聯繫。

可是到了晚間，團團在6時28分及7時33分又陸續發作癇癲，針對其短時間內數次發作癲癇，醫療顧問團專家建議先以施打輸液方式持續給藥，待症狀穩定後觀察團團情況，再適時調整治療方式。

保育員及獸醫師徹夜留守，嚴密監測團團變化，幸經藥物控制，團團昨間7時33分後未再發作癲癇，並透過鎮定藥物得以入睡休息。今天上午，牠自然甦醒後開始嘗試起身活動，不過後肢仍然使不上力。

此前，在10月27日，大熊貓保護研究中心收到台北動物園請求協助的邀請函後，選派兩名專家赴台參與團團的治療和護理。 11月1日，在大熊貓飼養管理、疾病防控、科研繁殖等領域具有豐富經驗的專家吳虹林和魏明抵台。

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魏明介紹，他們到達台北後立即前往動物園探望團團，接連幾日都與牠的醫生、保育人員交流有關情況，共同治療和護理團團，把觀察到的最新情況、用藥後的反應等反饋給大陸的專家團隊。

在共同商討團團的病因後，專家團隊提出治療和護理方案建議，魏明及吳虹林則將商討的結果及時與台北的專家團隊、醫生及保育人員作討論交流。

專家認為，團團的身體狀況暫不適宜再接受麻醉和侵入性的檢查，但鑑於團團身體狀況逐漸向好，根據前期的檢查結果、身體情況、用藥後的反應，專家與園方達成共識，未來將繼續採取舒緩治療方式，同時根據病情實時調整治療方案，並積極追溯病因。

2008年12月23日，大陸向台灣贈送大熊貓「團團」及「圓圓」。牠們在台北動物園安家，先後於2013年和2020年誕下幼崽「圓仔」和「圓寶」。是次赴台的專家魏明，就曾在「圓仔」出生時到台灣照料「圓圓」母子。