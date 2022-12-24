蔡英文博士論文是真是假？彭文正纏訟三年敗訴　總統府：尊重司法

台灣媒體人彭文正質疑蔡英文總統博士論文的真實性，2019年提民事訴訟要求確認蔡英文1984年英國倫敦大學政經學院（LSE）論文不存在，台北地方法院今（23日）判彭文正敗訴，全案仍可上訴。據了解，彭文正因此案被台灣總統府委由律師告妨害名譽，至今仍滯留美國未歸，遭到法院通緝。



對於判決結果，總統府發言人張惇涵發聲明稿表示，總統府尊重司法判決，同時希望各界以校方的正確資訊為事實基礎，認為「浪費社會資源的不實討論則應適可而止」。



據了解，台北地院更一審開庭時，彭文正因滯美被通緝而透過視像開庭，蔡英文委任律師連元龍11月底也當庭提出論文原稿供法院勘驗，論文原稿泛黃，內容有立可白修正痕跡。

國民黨中常會12月9日邀請彭文正出席演講。（資料圖片）

連元龍指出，蔡英文1983年以LSE通知口試文件申請簽證，同年10月16日入境英國，隔日口試，當場或口試委員告知合格，蔡英文後再於論文原稿新增感謝父母、謝詞和摘要等4頁，重新影印裝訂後寄給學校，相關文件地檢署也已函詢確認無誤。

彭文正律師張靜、李震華則不承認LSE文件和論文的真實性，並表示文件是蔡英文和法務部調查局派駐駐英辦事處人員偽造的。他們指出，「真正的論文不可能是散頁的」，且論文都有立可白修改痕跡，「1983年沒有立可白」。



對於判決結果，彭文正表示，該判決書寫得非常好笑和草率。更審的理由若拿到二審，沒有一樣站得住。他表示，這樣的判決書，有利於他們二審的勝訴，因為這個理由太瞎了。他甚至認為台北地院法官張詠惠，到了二審，會被打到像豬頭一樣。