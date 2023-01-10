公司聚餐主持人當眾嘲諷同事喪母逼哭對方　老闆怒吼制止

歲末年終，許多台灣公司都會舉辦餐會犒賞員工一年辛勞，其中最受員工期待的重頭戲即是抽獎，不過活動主持人千萬要慎選，否則可能會發生尷尬的事情。在台灣即出現主持人在明知同事不久前母喪，卻以此開不當玩笑，直接導致活動暫停，場面相當難堪。



台媒報道，有公司舉辦餐會，主持人A女平常在公司便經常對男同事開玩笑，看似無心，但經常讓人不悅，今次尾牙抽獎，同事B和同事C抽中頭獎，老闆決定讓2人用猜拳定輸贏，結果同事C猜輸了，作勢假哭做效果，不料到領獎環節時，主持人突然脫口「C到底是哭什麼啦？難不成跟B一樣家裡死媽媽了嗎？」。

話語一出，活動現場氣氛瞬間降到冰點，沒想到A女看到同事B哭了繼續侃侃而談，「不要假哭啦，你是不是男人？我都不敢嫁你了。」老闆見狀直接在台上大聲制止「你夠囉！」此時主持人這才意識到玩笑開大了，連說對不起、不是故意的。

歲末年終，許多公司陸續舉辦餐會犒賞員工一年辛勞。圖非當事公司活動現場。（聯合新聞網授權使用）

據了解，該公司全員皆知同事B曾請長假為了處理媽媽生病的事，但他的媽媽最後仍不幸過世，為此同事B還去看臨床心理學家，且是老闆親自介紹的，「同事B被請去台下也是一直哭，接下來活動被迫暫停，連公司高層都表示不滿。」事後傳出，同事B已諮詢法務，打算對A女提告。

新聞一出引起討論，網民紛紛留言「傻眼，活該被告」、「怎麼有這種無腦的人」、「A是真的嘴賤到會被打那種，都出社會還不清楚什麼該說、什麼不該說嗎」、「這種拿別人親人開玩笑的都給我下去」、「說話不會看場合」。