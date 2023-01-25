一家三口新春出遊天人永隔　21歲爸爸自撞路燈亡　男嬰腦出血昏迷

大年初二（23日）凌晨時分，台灣彰化縣發生嚴重車禍。一名21歲年輕爸爸帶著妻子和6個月大男嬰與朋友出遊，回程時駕車的年輕爸爸自撞路燈，事故造成年輕爸爸身亡，男嬰腦出血昏迷，妻子及同車另外兩名友人則受傷，一家三口天人永隔。



涉事私家車車頭全毀（點圖放大）：

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綜合台媒《聯合報》等報道，警方初步調查指，來自台中市的21歲陳姓男子一家三口和一群友人大年初一（22日）共開著3輛車，到彰化縣漢寶濕地遊玩，眾人玩到半夜駕車回家返回台中。

在23日凌晨兩點多，駕車的陳男在彰化縣伸港鄉忽然自撞路燈，疑似是在未減速的狀況下衝撞，造成車頭全毀，擋風玻璃碎裂，連帶路燈都被撞致歪斜。

當時陳男的車上除了其一家三口，還有另外兩名友人。陳男的同行友人與救援人員合力救出車裏的5人，救援人員需動用器材才能救出夾在變形駕駛座的陳男和副駕駛座的20歲陳妻，陳男獲救時已無呼吸心跳，送院後不治。

6個月大男嬰送院後，證實顱內嚴重出血昏迷；其餘陳妻及後座的兩名男子均受傷，住院治療。

據了解，陳妻和同行友人都表示，事發時大家都睡著，不知為何陳男會自撞路燈。警方表示，經抽血和實施酒測，3名駕駛者均無酒駕情形，初步懷疑事故與疲勞駕駛有關，但真正肇事原因有待進一步調查。