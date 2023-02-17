台18至21歲青年喜獲「成年禮」　官方頒每人312元文化金補償青春

為鼓勵民眾於疫情趨緩後擴大藝文消費，台灣文化部繼宣布推出「文化禮金」，滿18歲可獲得新台幣1,200元「藝FUN券」（約312港元）後，擬擴大成年禮，預計發放範圍從原本的18歲青年，加發19歲、20歲與21歲，合共約90萬人受惠，可用於看展覽、看演出、買書、看台灣電影、買文創或工藝品等藝文消費。



台灣文化部16日向行政院爭取疫後特別條例預算，規劃包含擴大成年禮及產業振興策略等5大「振興振心」方案。文化部長史哲表示，將規劃以「精準振興」為目標，提出擴大成年禮金發放。

台灣文化部指出，考量自2019年底疫情爆發，有3屆的18歲青年不僅失去象徵成年的高中畢業典禮，還錯過了畢業旅行、校外教學等社群體驗，文化活動交流機會亦無奈被迫中斷。因此，除了原訂發放18歲21萬人以外，將加發19、20、21歲的69萬人，合共約90萬青年，每人1200點成年禮金，可用於看展覽、看演出、買書、看台灣電影、買文創或工藝品等藝文消費。

台灣文化部表示，藝文產業歷經3年疫情重創，包含電影票房砍半、表演藝術及視覺藝術產業觀眾嚴重流失、傳統戲曲失去舞台面臨存亡，以及實體書店、獨立書店、微型文創產業等地方小型藝文店家消費人口銳減。

此外，在產業振興升級方面，規劃包含18歲至21歲符合成年禮者，至獨立書店購書將加發購書禮金，並鼓勵縣市轄內書店串連辦理書展、書市、主題活動等，提振實體書店營運；支持故事內容開發，強化內容產業升級；以及規劃博物館及地方文化館相關遊程、辦理文化觀光串連、社區見學體驗行動計劃等，帶動地方文化觀光、小型藝文消費產業復蘇。

台灣文化部指出，藝文產業受限營運模式須經創意發想、排練等較長整備期，因此恢復期慢，以2022年文化部主管8大產業銷售額觀察，相較疫前的銷售成長率，與製造業相比仍存在雙位數差距。此外，文創產業受雇員工人數更從2019年21萬人，下滑至2021年的17萬餘人，相較服務業、工業等整體狀況已恢復疫前，藝文產業需有更強力道扶植產業發展。