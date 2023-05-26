台軍方證實：北約中將3月底密訪台灣

專注報道中國的網站「中國項目」（The China Project）24日披露，北約防衛學院校長里提曼（Olivier Rittimann）中將3月底曾秘密訪問台灣；北約防衛學院（NATO Defense College）與台灣軍方人士皆已證實這趟之前未曝光的行程。



「中國項目」5月24日刊登彭博駐台記者何貴森（Chris Horton）的投書，指3月底全球媒體把焦點放在台灣總統蔡英文即將和美國聯邦眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）會面之際，北約防衛學院校長里提曼中將正秘密訪台，並會見台灣國防大學等機構相關人員。

在「中國項目」詢問相關資訊的情況下，北約防衛學院稍晚簡短證實里提曼曾於3月27日至31日期間，基於學術目的訪問台灣，稱「這是北約防衛學院和全球重要教育機構正常文化交流的一部分」。台灣國防大學隨後也證實里提曼拜訪，但婉拒進一步置評。

台灣軍方當地時間24日晚間則向台媒《中央社》披露更多細節，指里提曼係隨捷克國防大學訪團一同抵台，並共同訪問台灣國防大學。

台灣軍方人士表示，國防大學校長劉志斌上將2月應邀赴捷克，跟捷克國防大學簽署雙邊學術合作備忘錄，捷克國防大學校長則於3月底率團回訪，北約防衛學院校長里提曼中將當時隨團赴台。

不過，國防大學此前披露的新聞稿，僅提及捷克相關行程，未透露里提曼中將也隨團。

何貴森在投書中，直接定義里提曼訪台，指「這僅是意在限制中國未來軍事選項的一連串區域和全球性行動之一」。

「目前可以確定的是，鑑於中國對印太地區國家構成的威脅，特別是對台灣，北約組織已經開始更加關注這個地區。」何貴森說道。

北約防衛學院位於羅馬，隸屬於北大西洋公約組織（NATO）。事實上，北約和台灣的交流互動並非無前例可循，但交流的範圍目前仍不清楚，雙方始終三緘其口。

綜合媒體報道，今次除了相關方都證實里提曼曾在3月訪台外，台灣國防部1月曾向《路透社》記者透露，台灣過去已派出不止一名軍官到北約防衛學院受訓。在此同時，一位不願透露姓名的北約官員也表示：「多年來，北約的教育機構，例如北約防衛學院和北約訓練學校（NATO School Oberammergau），都跟印太區域的參與者進行接觸，其中包括台北。」