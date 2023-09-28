白宮官員：美國將援台因應北京網攻　明年1月大選前情勢嚴峻

美國白宮高階官員近日在POLITICO科技峰會上表示，台灣政治與軍事領導階層已全員出動來因應預期與北京爆發的網絡戰，華府則是做好向台灣網絡提供支援的準備。



根據美國政治新聞網站Politico報道，負責網絡與新興科技的副國家安全顧問紐柏格（Anne Neuberger）9月27日在POLITICO科技峰會上提到，蔡英文及各政治軍事官員們「都非常關注加強台灣的網絡與數位韌性」。台灣很清楚中國有強大的網絡能力，尤其是在網絡攻擊與間諜活動方面。隨著台灣準備在明年1月舉行總統選舉，區域情勢看來只會更加嚴峻。

美國副國家安全顧問紐柏格認為，在明年1月台灣總統大選前，台灣因應北京網攻的情勢只會更加嚴峻。（維基百科）

通常對台灣議題三緘其口的紐柏格證實，為了在重大網絡攻擊期間向台灣提供及時支援，美國將派出最佳團隊協助追捕攻擊者，這與通常在網絡領域用來協助全球盟友的方法相同。紐柏格稱，「我們通常向全球國際夥伴提供的支援是，派遣我們的最佳團隊在他們最敏感的網絡中搜尋，以協助辨識當前任何的入侵事件，並協助修復網絡，讓這些網絡盡可能變得更加穩健。」

「中國持續加強對台灣軍事壓迫，密集派出解放軍機、軍艦及無人機進略台灣周邊海空並進行實彈軍事演習，正因為中國一再警告美國不要介入，華府與其盟友愈來愈擔憂台海爆發衝突，無論這場衝突是發生在網絡還是地面上。」紐柏格透露，美國正透過持續進行的兵棋推演和軍事演習與台灣密切合作，為任何潛在的重大網絡攻擊做好準備。

據悉，去年美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）訪台，台灣各部會的網站紛紛遭受來自中國大陸攻擊，其中一天的攻擊量達到平常的23倍。台行政院發言人羅秉成表示，包含「總統府」、「外交部」、「國防部」等都有被攻擊，已啟用防護機制，沒有資安危險。