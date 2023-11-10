台灣大選｜「賴蕭配」若成真　對台海和平、對兩岸關係是大災難

賴清德11月7日公佈競選總部核心名單，前台灣文化部長鄭麗君擔任政策顧問團召集人，這個意味著，如果賴清德當選，鄭麗君必然會在賴清德的班子中有個很重要的位置。



這一安排同樣也意味著鄭麗君不可能再以賴清德副手身份參與大選，「賴*配」中的「*」，一定會另屬他人。一般分析認為，蕭美琴是賴清德最屬意的副手人選。



從賴清德政治需要的角度，蕭美琴確實是比鄭麗君更合適的副手人選。原因有二：

第一，蕭美琴和蔡英文是閨蜜，關係比鄭麗君和蔡英文的關係更近，拉蕭美琴做副手可以搞好和蔡英文的關係，獲得英派的支持。

賴清德和蔡英文之間有芥蒂，2020年民進黨內初選時，賴清德趁蔡英文民意低迷，向蔡英文發起挑戰，導致二人產生心理隔閡，過去幾年，兩人一直貌也不合，神也分離。這次面臨可能的在野整合「藍白配」威脅（注意只是「可能的」），賴清德儘管有更大贏面，也不敢掉以輕心，必須整合綠營所有力量，才能更有勝算。而蔡英文，因為八年執政，圍繞她形成的英派已經蔚然成勢，特別是綠營那些相對於新潮流比較不那麼主流的勢力，多數已被蔡英文收服，這是賴清德需要爭取的部分。

台副總統賴清德（左）於8月14日赴紐約花旗球場觀看MLB紐約大都會對戰亞特蘭大勇士賽事，並與台駐美代表蕭美琴（右）一同在球場品嚐熱狗等美食。（台灣總統府）

第二，蕭美琴和美國關係很好，在美國很有人脈，深得美國新任，這是賴清德所缺乏的，可以補上賴清德這個短板。

賴清德代表民進黨選舉，不僅中國大陸不樂見，美國心裡也有點打鼓。從美國利益及美台關係的角度，相對於和大陸更有淵源的國民黨，以及近年和大陸溝通頻密的民眾黨，肯定更樂見民進黨勝出，這是毫無疑問的。但是，對賴清德，因為其強烈的台獨色彩，自封「務實台獨工作者」，美國人心裡也有點發毛，擔心他當選後難以制約，惹大陸痛下殺手下手，闖下大禍。

美國的對台政策是「利用+牽制」，即利用台灣，牽制大陸。已經去世的台灣作家李敖有個很形象的說法，「台灣是中國的睾丸，美國是要把這個睾丸攢到手裡，時不時扯一扯來牽制中國」。如果台獨暴走，讓大陸下不來台，真要把大陸惹急了，揮起一刀，忍痛斷了這個牽制，美國反而會失掉這個牽制中國的工具。所以對賴清德，美國一直不放心，自今年以來，已經多次發問，如果賴清德當選會把台灣帶向哪裡？會不會讓兩岸燃起戰火，把美國也牽進來？

所以，為打消美國顧慮，獲得美國支持，賴清德除了在選舉期間向美國反覆解釋，在選舉後，也需要找個能夠和美國說上話而且美國也放心的人，來補這個短。或者說替美國人來監督他。蕭美琴這方面確實有相當優勢。

蕭美琴受邀至「全美議會交流理事會」2021年會發表演說。（Twitter＠ALEC）

但是，在賴清德當選的情況下，蕭美琴當副，對兩岸關係絕對不是好事。賴清德是「台獨金孫」，「務實台獨工作者」，對兩岸關係已經是個風險了。

而這個蕭美琴，更是有過之無不及。蕭美琴是首個被國台辦兩次點名且被加碼制裁的「台獨頑固分子」。2022年8月，蕭美琴等7人被國台辦列入「台獨」頑固分子清單實施制裁。2023年4月，中央台辦發言人又受權宣佈對蕭美琴實施進一步制裁。

想像一下，一個「台獨工作者」，加上一個被制裁的「台獨頑固分子」，如果二人聯手在台灣執政，對兩岸關係、對台海局勢意味著什麼？對中美關係又意味著什麼？

所以，美國人如果明智，就應該摁下「賴蕭配」這個選項。台灣人如果不想活得提心吊膽，也不應該支持「賴蕭配」選項。當然，這個事，中國大陸現在說了還不算，決定權在美國和台灣手裡。