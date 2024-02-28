不甩「台獨黨綱已是歷史文件」　國台辦：承認九二共識才有對話

民進黨中國事務部主任吳峻鋕日前在一場線上講座上表示，「台獨黨綱」已是歷史文件，相關言論引發關注。對於此一說法對兩岸關係的影響，國台辦發言人朱鳳蓮強調，不承認體現一個中國原則的「九二共識」，兩岸交往、對話都無從談起。



民進黨中國事務部主任吳峻鋕2月25日於一場由兩岸及海外華人學者共同與會的線上講座中發表演講，介紹民進黨的主張，並在會中強調「台獨黨綱已是歷史文件」，實質由「台灣前途決議文」取代，不必再另外宣布台獨。台媒解讀，在蔡英文上任初期，曾偶有綠營學者赴中國大陸交流，但在兩岸冰凍期，民進黨具黨務身分人士與大陸學者交流，則是首次。

蔡英文在許多內地網民心中是「台獨」總統。（李澤彤攝）

民進黨發言人吳錚次（26）日呼應並補充相關說法，稱「民進黨的重要文件皆有公開資訊，並且有其歷史脈絡，台灣的未來應由台灣人民共同決定，是台灣人的共識，也是民進黨台灣前途決議文所堅持的路線」。

內媒《中國台灣網》分析指，「今次放話的吳峻鋕並不為兩岸熟知，但有媒體指出，吳峻鋕頗得賴清德信任」。文章介紹吳峻鋕妻子為民進黨籍台北市議員簡舒培，與賴清德可謂「出身同門」，是民進黨內「新潮流系」重點培養的幹將，現為民進黨發言人，研判「吳峻鋕的言論很大程度代表了賴清德的意思」。有媒體解讀，相關說法是賴清德有意在上任前改善兩岸關係的重要一步，為向北京傳達選後的兩岸立場。

2024年1月13日，台灣舉行總統大選，民進黨候選人賴清德、蕭美琴獲勝，民進黨連續第三屆執政。（梁鵬威攝）

對於民進黨人士突拋「台獨黨綱已是歷史文件」說法，國台辦發言人朱鳳蓮28日在例行記者會上重申，台灣任何政黨，只要承認一個中國原則，和大陸交往都不存在障礙。

民進黨只要改變「台獨」立場，大陸與之交往、對話的大門是敞開的。但如果堅持「台獨」立場，拒不承認體現一個中國原則的「九二共識」，則交往、對話都無從談起。