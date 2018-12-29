撇開影視流行文化，回到生活及工作層面，2018年中國人談論最廣的關鍵詞還有這些，在職場或新相識朋友間，不懂這些詞似乎難以溝通下去。 撰文：李照興

【中國潮語】2018年度漢字出爐 國家願景VS小民自嘲 網民點睇？

融資界不談區塊鏈 被視為脫節

新零售：在互聯網和電子商務基礎上，運用大數據和雲計算，對商品生產、流通和銷售進行升級和改造，並對線上服務、線下體驗和物流進行深度融合的零售模式。在此背景下，實體店反而重張旗鼓，但升了級，配合了線上宣傳及訂單，形成了新的零售變革。

區塊鏈：建立在分布式數據儲存、點對點傳輸、加密算法等技術上的新應用模式，具有去中介化、開放、自主等特徵，被認為是驅動未來產業和生活變革的新核心，目前已深入影響金融、房地產、法律、保險及物聯網等領域。現在北京融資界，開會不說區塊鏈概念就好像脫節了。

2018年8月21日，南京，中國軟件產業博覽會上蘇寧云技術和區塊鏈技術展臺。（視覺中國）

消費降級：去年「消費升級」大熱，但今年相反，經濟下行，更多人選擇節流，花最合理的價錢，買最合適的商品，重視理性消費，追求性價比和質價比。

知識付費：即把知識直接變成產品或服務，具有商業價值，並在相應平台銷售。和傳統出版或影視收費不同，這股風潮主要指向終端平台，知識消費者可以通過智能手機軟件購買感興趣的內容。這是手機支付已成習慣的中國市場特有的商機，亦已有不少專賣短視頻教材的成功案例，例如「十點課堂」。

新IP：即Intellectual Property，初指改編為影視劇的知識產權。概念隨商業環境擴展，現指具有高辨識度、自帶流量且有商業價值、可變現的符號，可以是品牌、作品或個人。

戲精紓解現實荒謬 電商「割韭菜」

流行於網絡和青年文化，表達精神情緒的潮語，也從另一角度反映人民矛盾的感受。

戲精 / 槓精 / 社會人：三類年度人群的暱稱。第一種在日常生活中有戲劇化表現和豐富內心活動，以消解生活種種荒謬；第二種刻意反駁他人的看法，以顯示自己與眾不同；第三種則有多義和一定貶義性，既指有着中國式圓滑世故的人群，也帶點底層黑幫意味。

網絡用語小姐姐已經成為年輕人的口頭禪，圖為熱門綜藝《小姐姐的花店》。（視覺中國）

小姐姐 / 小哥哥：由社交網絡進入現實的稱呼，對象是外表較為年輕、時尚的男女，通常作為搭訕前奏使用，旨在拉近距離。

陳獨秀：社交網絡中流行的讚揚語。與陳獨秀這個近代歷史人物本身關聯不大，而是借用名字的直接意思，即獨自在「秀」（炫示）。通常指網絡中的精辟回貼，屬於網絡亞文化的一部分，顯示年輕人熱中於「秀」出獨特自我。

C位出道：C是英文單詞center首字母，而C位在娛樂節目中意味着大咖位（有地位的明星），這說法後來延伸為某人因為實力強大，一出現便成為中心焦點。

中國新一代炙手可熱的明星並非活躍於大熒幕，而是在綜藝節目如《創造101》走紅。（視覺中國）

涼涼：源於古裝電視劇《三生三世十里桃花》的主題曲名字《涼涼》，後來演繹成某人或某事快要失敗，流行語如「一首涼涼送給自己」，意指自己倒霉了，帶有調侃色彩。

吃雞：2018年內地最受歡迎的遊戲《絕地求生》，第一名最後有句「大吉大利，晚上吃雞」的配套台詞，英文是「Winner winner，chicken dinner！」亦是一些外國賭場中常見的俚語。

割韭菜：源於股市，意為股民像韭菜一樣被套牢。這個說法也用在互聯網公司，尤其是電商，批評他們把用戶和流量當成韭菜來收割。

Diss / 打Call：兩者分別表示反對和支持。前者有攻擊、鄙視、吐槽的意思，後者源於日本的應援文化，即現場為自己支持的偶像打氣。

小確喪：源於村上春樹隨筆集的一篇文章《小確幸》，現時反過來指年輕人日常遭遇的小挫敗和小沮喪。相關流行語如「人間不值得」和「佛系人生」等，表達看淡一切、無慾無求的生活態度。

一名網友在玩手機遊戲《絕地求生》。（視覺中國）

新地標助城市轉型 變身行政都市

內地有幾個地標於2018年落成，對香港起着長遠衝擊。上海海昌海洋公園位於浦東新區南匯新城的新公園，總面積約20.5萬平方米，集海洋動物園、展示館、遊樂場、電影院、表演場地等多功能，還包括一個郵輪概念海洋主題度假酒店。看似是個加大版海洋主題公園，但在策略上，因為和香港海洋公園競爭，吸納了不少高質華東區遊客。

上海海昌海洋公園集海洋動物園、遊樂場及表演場地功能，在策略上與香港海洋公園競爭，吸納不少華東遊客。（視覺中國）

今年剛通車的港珠澳大橋和西九龍高鐵，就更明顯感受到從內地直入香港的力量，當中既是比喻，也是具實質意義。

至於另一北京新地標「中國尊」，則宣示「新北京時代」的到臨。這一年可說是北京轉身成華盛頓式行政都市的轉型期，驅逐低端人口的爭議，實是整個首都重新整治的一小步：支援行業社區撤離，清洗小街店舖，只保留大型商場和整齊的工作和居住空間，無街可逛的社區，引發文藝人士和北漂大逃亡。

徹底改變國民生活樓高528米的108層「中國尊」的落成啟用不但成為北京新地標，也宣示「新北京時代」來臨。（視覺中國）

排除萬難普及化 激烈戰場在5G

短線未來，沒有比5G時代更重要，而中國似乎決心要成為這場網絡戰爭的王者。它是平民生活，也是國際角力，更是經濟戰場，這在愈來愈依賴移動上網生活的世界，可說是生死存亡之戰。

5G網絡速度超過4G網絡近20倍，下載一套電影只需幾秒，對移動通訊普及化的影響力不容小覷。這項技術能否普及，取決於壟斷電信巨頭的價格與技術策略。

預計中國政府為了讓5G能先在中國普及起來，將會積極推動業界發展，那意味中國將成為網速最快、網上生活最方便的國度，並跟其他國家進一步拉近距離。但那麼快那麼方便，難道就是用來刷抖音和購物？

5G已經開始進入人們的生活，中國移動、中國聯通以及中國電信等各通信商都推出了5G產品展示。（視覺中國）

雖說內地將排除萬難推行5G，但國外形勢則不一定。華為引發的外交風波，是否顯示一種新的強硬政策回歸？以變相人質來進行外交應對，又是否意味中外各國關係將要倒退？後果是中國人也許將對世界愈來愈不感興趣，自我滿足於境內的一切生活方式。世界從此變成兩個：中國、和中國以外的地方。

若這是中國最終想要的，放在潮流文化上，這意味着中國研發自己的網絡、自己的影視產品，自己的偶像，不假外求，也就是全民「國貨」，並結合內地發達的電商平台推行新零售改造，徹底改變國民生活。

可是，近兩年互聯網持續掀動的創業大潮進入降溫期，風靡一時的共享單車初創公司現在所剩無幾，科技巨頭打造自己旗下的生態鏈，則有順昌逆亡的意味，眾多產業其實納入了相對的寡頭階段，只要管得住三家公司，就接近管好全中國了。

可以說，民眾本身作為「韭菜」，消費降溫的勢頭仍會延續到新的一年，在反省政府早前鼓吹的消費模式後，很快卻又得響應權力高層提倡的「同甘共苦」。但2019年作為新中國成立七十周年的大年，又要回到「同甘共苦」，說得過去嗎？

上文節錄自第143期《香港01》周報（2018年12月24日）《大國博弈 小民自娛 盤點2018年度中國潮語》。網上標題為編輯重擬。

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