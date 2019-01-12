不管是否為更外部的世界所熟悉，國內新生代偶像已搶佔內地娛樂的灘頭，以量而言，遠超過其他國外藝人粉絲量。本土偶像有最煞食的曝光地盤——綜藝節目和中國強大的社交平台。迄今，電視仍然是眾多國人的主要娛樂（哪怕觀看的載體變為手機或平板電腦），各大衛視（特別如浙江衛視及湖南衛視，所以，偶像多出沒於杭州和長沙）都在黃金時段播放精心製作的內容，或勵志或搞笑，或選秀或競賽，或兼而有之。

【製造偶像】粉絲經濟帶動新型娛樂 少男少女團體靠打造

互聯網巨頭的介入，使得這種娛樂形式在2016年呈現井噴式發展，該年也因此被稱為「網絡綜藝元年」。新生代偶像是收視率與點擊率的保證，而他們與綜藝之間也是相互成就的互帶關係，許多節目本身定位便是造星舞台，娛樂「鮮肉」們大多由此出道。再「近代」的，比如當下正紅的楊超越，為內地女團「火箭少女101」的核心成員，因為風靡網絡的單曲《卡路里》中的一句誇張唱腔意外走紅；其成名之路起步於騰訊視頻主辦的青春成長節目《創造101》（參照韓國節目形式），堪稱內地網綜造星的代表「出品」。

青春成長節目《創造101》（參照韓國節目形式），堪稱內地網綜造星的代表「出品」。（視覺中國）

而張藝興則出自湖南廣播電視台經視頻道的《明星學院》，該節目初衷正是打造未來偶像。當然，本土偶像第一講求的質素也不一定是「顏值」，騰訊視頻策劃的主要脫口騷節目《吐槽大會》，便捧紅了其貌不揚的諧星李誕，他以擅長諷刺他人私生活痛點的幽默感，樹立了符合當下大眾趣味的個人風格。

騰訊視頻策劃的主要脫口騷節目《吐槽大會》，便捧紅了其貌不揚的諧星李誕。（視覺中國）

更有意思的是，跟國外許多反叛的青春偶像不同，我們幾乎難以在內地新生代偶像身上發現任何叛逆性的因子，不管社交平台，還是私人生活，他們都顯得如此正確和富有正能量。這源於經紀公司對於「該和不該」的尺度把握和細緻提點，他們在公共舞台上展示出漂亮、聰明、乖巧、富有教養和適度的個性化即可，牢記着不可逾越的雷池，其中最大的禁忌當是政治——關於這一點，並非完全說不能發聲，而是一定在關鍵事件中用自身的影響力表達正確立場，比如在去年底的「金馬獎頒獎事件」後對「台獨言論」表示憤慨，強調愛國心，以及在國產大飛機試飛成功後，為《人民日報》的祝賀文章點讚等。

健康不叛逆

作為偶像，他們代表也引導着內地年輕人的價值觀，如「顏值即正義」、熱中搞怪、崇尚個性，再混合着追逐夢想的勵志性，建構一種虛幻的所謂「個性」，而實質上，由外形打扮到演出風格都顯得模糊不清。所以，像Hip Hop 這類美國街頭文化，注定是難以在中國按原本的路數生根，而只能淪為模仿外形虛張聲勢。

說唱選秀節目《中國有嘻哈》中，流量小生吳亦凡擔任導師。（視覺中國）

Hip Hop譯作「嘻哈」甚至到後來不容於大眾傳播，被列為官方禁用的字眼。而主流價值對藝人的要求，則是「德藝雙全」，Hip Hop可能承載的反叛和粗暴，最終都局限於中國式的浮淺和鮮嫩。這注定了在中國青年文化中，不會出現敢於反傳統，或者離經叛道式言行。

這正好是符合官方價值的，乖乖小生美妞式的青年偶像是最容易掌控的，而他們更是不假外求、自發研製的，就如早年的汽車研製一樣，先引用國外技術，再自己加工，進一步合乎民族復興的倡議。就算這些偶像還未被輸出國外，但起碼可減少中國青少年對外來偶像的依賴，換個說法是抵抗了文化霸權及文化侵略，也確保娛樂經濟的內銷市場實力，算起上來，還是相當划算。

張藝興成為新一代的花美男偶像。（視覺中國）

站在娛樂及青年文化的角度，不管生產模式怎樣，不理它是否遭意識形態監控，時代新偶像的最大問題都不在此，而是在於，真正具有高質娛樂性的作品少之又少，不論是音樂創作還是影藝演出，更遑論藝術性。新偶像的水平絕大部分只停留在感官層面（表面漂亮，第一反應是：好笑）。

偶像本身似乎更熱中炒作熱點事件，從而製造八卦話題，保持其知名度，而非通過出眾的作品來證明實力。有說大中華概念上的「全民認可實力派」偶像，已經是二十年前崛起的周杰倫了，相比起當今鮮肉掛帥的一代，果真是不同級別。

粉絲被馴化

這樣看來，這一代內地本土自主研發的娛樂偶像，更像是流水線上剛推出的初始化次世代產品，在快速文化輸出變現意圖的「國策」下誕生，但在作品和個人表現上，是「被馴養的一代」。娛樂大藍圖的部分載體，比如《抖音》，看似活力四射，滿足了新時代年輕人的表層需求，其實囿於四面森嚴的壁壘中。

對於新生代觀眾而言，同樣也是，看似真實的綜藝節目、宣稱個性十足的偶像以及光芒閃耀的舞台，也在形成一個隱形的中國偶像版《真人Show》（The Truman Show，內地和台灣譯為《楚門的世界》），充滿繽紛的泡沫，很容易被吹破，形成更深層的幻滅感。但粉絲們關注點看來不在此——在被馴養的偶像面前，粉絲們同樣是被馴化的年輕人。

上文節錄自第145期《香港01》周報（2019年1月7日）《國產少男少女組合成風氣 粉絲經濟進化：製造偶像》，網上標題為編輯重擬。

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