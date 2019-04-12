已經是個複述過無數遍的「不是笑話」的笑話：香港西九（文化區）建了二十年都還未落成，而上海西岸花了幾年光景，就在黃埔江邊忽然「爆出」十幾家美術館。 的確，在中國各種造城運動中，上海的絕招稱為「藝術造城」，而且一步步成為其他城市仿效的對象。地區政府通過藝術加持，以政策誘導私人企業及房產發展配合，不斷營造全新的藝術展出場地與生活場景。 於是，十多年間，眾多私人或半私人藝術館應運而生，從改建歷史建築或舊工廠做起，成為服務於當下新的審美、休閒及交流需求的城市發展潮流。 作者：李照興

造城大潮自二十多年前開始，迄今已更迭三代。最早在蘇州河畔及莫干山路的原紡織廠周邊冒起，即後來的蘇州河與M50藝術區，以及散落於各區的倉庫式或工廠式藝廊。2010年上海世博會是另一個轉折點，造就後來地標性新藝術據點、近似倫敦泰特美術館（Tate Modern）的上海當代藝術博物館（簡稱PSA，其前身為逾百年歷史的南市發電廠）。

上海當代藝術博物館已經成為上海藝術地標之一。（視覺中國）

近年，在「讓藝術點綴社區」的倡議和藝術市場新政之下，則催生出西岸這種更大規模的藝術及樓盤區間。３月底，更新也更為矚目的油罐藝術中心落成，私人藝術館在這個城市中到底扮演着什麼角色？藝術是否真是當前助一個城市升級的最佳良藥？

西岸的激進變身

2014年前後，黃浦江畔徐匯濱江大道一帶誕生了一批藝術場館，並形成一個藝術住宅區間，名為「西岸文化藝術示範區」（位於黃浦江以西）。連綿幾公里的長堤岸江景步行區，散落着大大小小的創意園區，中間有原船塢機架作為裝點，馬路對面是幢幢江景住宅。

名字有點像對巴黎左岸的致敬模仿，但發展形式其實大不相同。一個是法式自由主義傳統下的自發文化藝術部落聚集，另一個是強勢的地方行政與發展商共謀。但無可否認，激進的開發政策及動工，令整個原本是破落工業老區的浦西南岸煥然一新，反而可以與倫敦泰晤士河南岸（South Bank）相提並論。

今天，西岸已成為上海人城中休閒的新據點，一到假日，滿是蹓狗和踩滑板的人。每年兩季的展覽季、藝術設計周，百多場文化活動包括藝博會、音樂節和美食節等也在此舉行，使其正式揹上了藝術盛事地頭的名聲。

在此分布的十多家大小場館中，較知名的包括上海夢中心、龍美術館、余德耀美術館、上海攝影藝術中心和香格納畫廊等，計劃中還會有大型戶外演出場地、歌劇院等。這些場地都是由私人或私企創辦（當然，企業和政府常有關係，極難定義「全私人」），是發展商、投資人、藝術家、建築師和設計師合作的結果。在城市轉型中，有些是典型的活化既有空間，在已喪失原有功能的歷史建築（貨倉、船塢）的基礎上注入當代功能，重塑社區空間。另一些則以全新大型活動空間發展出會展經濟。

著名的余德耀美術館，其創辦人為印尼華人收藏家余德耀。（視覺中國）

當中，較著名的是余德耀美術館，其創辦人為印尼華人收藏家余德耀。他最為人知的藝術藏品皆出自中國幾位當代大師之手，包括岳敏君、方力鈞和張曉剛等，另長期在館內展覽的則有各個大型裝置作品；建築設計師是來自日本的藤本壯介。他基於原有空間特徵和展品屬性，強化了大廳的空闊和張揚的結構感，並聰明地借用了周圍樹木，讓開放、明亮的大玻璃廳擁有開闊視野；在內部則細緻地切分出展廳、咖啡館、商店等不同功能區，把在日本已發展成熟的美術館打造成景點的形式帶到此地。現在，此館最重要的長期展覽是來自蘭登國際（Random International）創作的大型互動藝術裝置作品《雨屋》：人在其中，有站於雨下但不被沾濕的效果，本意是「以不斷降水場域引人重新思考人與自然的關係」。不過，對無數參觀者而言，它更像是個拍照打卡勝地。

余德耀美術館最重要的長期展覽是來自蘭登國際（Random International）創作的大型互動藝術裝置作品《雨屋》。（視覺中國）

是美術館還是商場？

同於西岸的龍美術館，則有更明顯的保育與活化特色，由上海著名收藏家劉益謙、王薇夫婦創辦，在浦東和徐匯濱江同時擁有兩個大規模的場館，也由此開創了「一城兩館」的獨有藝術生態。場館本身和余德耀美術館在空間設計、展示方向和氣質上也區別很大。

龍美術館西岸館由收藏家劉益謙和王薇夫婦創辦，如今已經開館五年。（視覺中國）

它的西岸館由來自大舍建築事務所的柳亦春設計，在原北票碼頭結構的基礎上，保留了獨特的拱型空間，表面由清水混凝土澆灌而成；原來建築的「煤漏斗」則改造成斗廊，與拱型呼應。這樣令原本厚重的工業感瞬間輕盈。地下一層為中國古代藝術品和民國美術作品，個別常規展廳則擺有中國現代藝術作品。近期兩個主題展分別是《留法藝術家與中國現代美術》和藝術家喻紅的《婆娑之境》。

相似的還有著名攝影藝術家劉香成創辦、美國建築師組合Sharon Johnston & Mark Lee設計的上海攝影藝術中心（該場地選展彈性高，從經典大師到香港攝影師夏永康的作品都有展出），以及主要作為出租空間辦展覽或商業市集的大型場地—這些空間和私人美術館各間取向不同，但也有共通之處：通過藝術，它們締造一個人群流動的氛圍，另闢了一個嶄新的城市生活空間。過往，是傳統市集扮演這角色，後來轉移到購物商場；今天，這股浪潮延展到美術館，又或者說，這大勢之下，令美術館更似商場，而商場又更似美術館。

而對比起美術館本身，作為私人性質的藝術場館，館與館之間會因創辦人、策展人的趣味和藏品選的緣故，在取向上有較大不同及較多的可能性，這和傳統以來中國的官方美術館所強調的「主流」審美及藝術意識形態就更是大不同。

更潮更新有「油罐」

這波美術館造城運動中，西岸依然如火如荼，最引人注目的是今年３月底開放的油罐藝術中心。未開幕前，它已經成為西岸核心區人氣最為火爆的「網紅」藝術地標，由於造型獨特，許多人熱中來此拍照打卡。該項目也被《紐約時報》列入2018年重磅藝術事件，並或全球不同藝術媒體評為2019年最值得期待的美術館之一。

這波美術館造城運動中，西岸依然如火如荼，最引人注目的是今年３月底開放的油罐藝術中心。（視覺中國）

當然，油罐藝術中心也屬於私人場館，創辦人是收藏家喬志兵，而建築主體原本是中國最早的機場—上海龍華機場所留下的五個沿江的航空儲油罐、消防水池和其他配套設施，堪稱上海近代工業遺址。OPEN建築事務所作為設計方，將這個包含上海記憶的航空工業空間，改造為集展覽、綠地、教育中心和餐廳於一體的特色公園。其中，五個圓形大油罐變成了不同功能的公共空間：1號罐是提供現場娛樂表演的live house，2號是主題餐廳，3號會有長期性大型裝置藝術展，4號是當代藝術館，5號則主辦時裝秀和音樂節等活動。論規模之大，視覺感染之強度，的確是近年上海美術館發展之最。

不止於此，短期內還將有多家藝術及展覽場館問世，除了鼓勵私人創建，上海也在對原有的公立藝術館進行全新改造升級，配合一個「全面推廣藝術商圈」的發展策略。當中就有上海長江劇院、上海夢中心、上海話劇藝術中心、上海歌劇院等。黃浦江對岸的「東岸」或「前灘」區域，原為當年配合世博會的新開發區，現在也要發展成城市副中心和新藝術聚集地，包括經過全新設計的明日世界設計中心，有後灘濕地公園。由此看來，世博會的效應，過了近十年後才真正陸續發酵。

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【藝術造城】私人資金重塑文化空間 上海藝術商業巧妙結合

上文節錄自第158期《香港01》周報（2019年4月8日）《私人資金重塑文化空間 上海絕招：藝術造城》，網上標題為編輯重擬。

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