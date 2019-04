2019年的第一天,Netflix播出真人騷節目《怦然心動的人生整理魔法》(Tidying Up with Marie Kondo),日本收納達人近藤麻理惠一連八集走訪了八個位於美國洛杉磯的家庭,幫助他們整理凌亂的居所,並重新思考何謂理想的生活及人際關係。

節目播出後,麻理惠迅速走紅,她的英文譯名「Marie Kondo」成為收納整理的代名詞;不少人按她的方法將衣飾鞋襪疊放整齊,拍照上傳至社交媒體Instagram;她還獲邀出席今年的奧斯卡頒獎禮,在紅地氈上一展「收納女王」本色;有粉絲甚至自稱「近藤皈依者」(Konvert),投身整理收納行業。

《怦然心動的人生整理魔法》(The Life-Changing Magic of Tidying Up: The Japanese Art of Decluttering and Organizing,下稱《怦然》)一書於2014年譯成英文出版,歷經五年終經Netflix引爆,讓麻理惠成為潮人。

「麻理惠效應」只是整理收納史上的又一個小高潮,此前,更為人熟知的收納達人是同樣來自日本的山下英子,她提出的「斷捨離」(再出版同名書籍)一說至今膾炙人口。事實上,日本素來予人乾淨整潔的印象,其整理收納傳統深植民心,影響力更廣布全球。日本的「執屋之道 」究竟有何特別,為何此刻在美國以至各地如此受落?