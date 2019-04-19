早在1893年的芝加哥博覽會上，已示範霓虹燈這種奇幻的燈飾；到1902年，由Georges Claude大力推廣而開始普及；上世紀二十年代，霓虹燈出現在全球各大城市，經典默片《大都會》（Metropolis）中描繪的霓虹城市五光十色，構成了人們對未來世界摩登都市的無限想像。「Neon」被翻譯成一個美麗的名字，叫霓虹，由於色彩明豔，在任何天氣下都光芒閃耀，成為了商業符號的重要展示場地。 撰文：曹民偉

霓虹招牌建構城市歸屬感 夜燈成記憶的一部分

霓虹燈光雖美麗，製作起來絕不簡單。師傅要將玻璃管彎曲製成所需圖案或文字，然後把管內空氣抽乾淨，再充進氖氣，通電後即釋出粉紅色的光芒，而要發出藍、黃、綠、白的燈光，則要把不同螢光粉放到玻璃管當中。從前，裝置一個霓虹招牌是希望一生一世的，像今天街上一些已經超過半個世紀的霓虹招牌，竟然仍在發光發亮。

霓虹燈雖然美麗，但製作起來絕不簡單。（資料圖片／GettyImages）

香港今天最老的一家製造霓虹光管大王「南華霓虹燈電器廠」創建於1953年，當年製作的許多招牌沒有被時光所破壞，反被香港政府推出的條例摧毀，懸掛逾半個世紀的深水埗「信興酒樓」及上環「森美餐廳」的「牛牛」招牌，都因為不符合新法例而被要求拆卸。而南華廠所製作最經典的，要算1973年豎立在彌敦道的樂聲牌廣告牌，足足有二十層樓高，要由4,000支霓虹光管組合而成，夜裏真是璀璨無比，照亮整條彌敦道，也創下當時的「世界最大型霓虹招牌」健力士世界紀錄，成了港人經濟起飛的驕傲代表，也成了香港好幾代人的集體記憶，這個巨大招牌要到1995年才被拆去。

今天再看維港兩岸的霓虹大招牌，從前都是國際知名的大企業才能佔一席位，散發低調的藍光、白光，今天走馬燈般的大型流動圖案招牌，都是新冒起的網絡新貴，又或是中資背景的企業，它們都以大取勝，卻少了昔時的優雅感，又或本土味道的圖騰感。

彌敦道兩旁的霓虹招牌是重要的商業符號，別具特色。（Getty Images）

迷離都市 異色香港

早在五十年代，已有人將香港喻為「東方之珠」，正是受其瑰麗的夜景、高高低低的霓虹招牌啟發。由於香港街道狹窄，霓虹招牌看來會很重疊，垂直與橫向的霓虹招牌形成一種縱橫交錯的彩虹美景，營造出一種街道密集、視覺澎湃的感覺。即使今天維港兩岸震撼人心的美麗夜景，也是多得無處不在的霓虹燈光。

在王家衛導演的《重慶森林》與《墮落天使》裏，不難見到霓虹招牌滿布的都市充滿浪漫迷離的影像，著名攝影師杜可風有一次回憶起自己初到香港時受到的視覺衝擊：香港的天空不是漆黑的，而是始終搖曳在絢爛迷霧般的光影中。這是一個外來者對一座城市的霓虹情結：「是一個眼花繚亂、華麗鮮艷的世界。是一個稍有不慎就會失足、亦幻亦真的世界。」

霓虹招牌看來會很重疊，垂直與橫向的霓虹招牌形成一種縱橫交錯的彩虹美景，營造出一種街道密集、視覺澎湃的感覺。（Getty Images）

1987年，達明一派在《今夜星光燦爛》中無不感傷地唱道：「燈光裏飛馳，失意的孩子，請看一眼這個光輝都市。再奔馳，心裏猜疑，恐怕這個璀璨都市，光輝到此。」而幾集《古惑仔》電影的旺角午夜廝殺中，總少不了背後襯托不夜城的霓虹燈火，霓虹燈加上街道，營造了一種神秘氣氛，尤其燈光一閃一閃的狀態，讓人感到只存在於晚間的神秘感覺，它已成為香港流行文化的重要部分。

早在列尼史葛導演的《2020》，又或是近年押井守的《攻殼機動隊》，裏邊神秘的繁華末世都市，充滿貧窮與罪惡，都以香港為原形，而最典型的正是漫空縱橫、充滿異色中文字體的霓虹招牌。

《攻殼機動隊》便是以香港為原形。（電影劇照）

有次在一個收音機節目上聽到，主持人笑說夢中出現霓虹燈正是象徵幸福來臨的意思，也就是發夢的人快要遇上幸運的事情了，聽着聽着，心底裏竟生出惘惘之感。

拆去招牌仿如丟了身份

美國拉斯維加斯也是從上世紀六十年代開始蓬勃，一直發展下來，似乎都跟那夜夜璀璨迷離的霓虹招牌有關。歷經世代變遷、多少風雨，最初的霓虹招牌其實都沒有消失，它們最後的歸屬就是一座世界獨一無二的（拉斯維加斯）「霓虹博物館」（The Neon Museum），那些華麗滄桑的招牌即使玻璃破裂、金屬生鏽，幾層樓高的招牌依然被保存下來，散落在戶外的沙漠，形成一種末世美感。

美國拉斯維加斯也是從上世紀六十年代開始蓬勃，一直發展下來，似乎都跟那夜夜璀璨迷離的霓虹招牌有關。（Getty Images）

其中那個最經典的揮手牛仔霓虹招牌「Vegas Vic」，與其對面的翹着腿的女牛仔巨型霓虹招牌「Vegas Vickie」，彼此遙望了大半個世紀，如今搬到霓虹博物館當中，算是個可以永久相廝守的地方吧。

2010年，香港政府以擔心危險招牌墮下造成傷亡為由，全面實施小型工程監管制度，銳意將不合規格的霓虹招牌清拆，往後，每年約有3,000個被評為危險的招牌被要求拆去，至今已有九成的舊日霓虹招牌消失於都市中。今天我們所見的大多已變換成LED射燈招牌，昔時那種用氖氣發出柔和光亮的霓虹招牌已買少見少了。

2015年，曾被西環街坊視為地標的森美餐廳巨型「牛牛」霓虹招牌被拆卸，由西九文化區M+博物館接收。（Getty Images）

古老的招牌漸次被拆走，彷彿也拆去了我們城市的集體記憶及對我城的歸屬感。那些美麗的圖像及精緻的字體百看不厭，跟今天那些文字俗氣的叫囂式招牌、刺眼射燈及其令人暈眩的閃光比較，不可同日而語！

將在2020年開幕的「 M+博物館」，率先收藏了「森美餐廳」的牛牛招牌及「雞記蔴雀館」的大雄雞招牌。然而，為什麼有些霓虹招牌獲收藏，其餘的又冇得留低？在博物館看原置於街頭的霓虹招牌，抽空了內容意涵與地方文化，於我們有何意義？

2017年，信興酒樓的兩面霓虹招牌被拆下，一面丟棄，另一面獲M+博物館接收。（Getty Images）

假若有天我們的城市再也容不下一個霓虹招牌，也就恍如拆毀了我們昔日的霓虹夜色，乃至我們昔日的虎豹別墅、何東花園，我們的身份也日漸模糊起來！

六十年代香港的小孩子流行一句戲謔說：「信上帝，得水牛！」感覺十分不可思議，有次夜裏經過教會門前的霓虹招牌一看，原來「永生」兩個字剛好壞了兩枝霓虹燈，缺少了一二筆劃，才變成了「水牛」。在都市霓虹光影叢林中，生出了點點的荒謬感，而未來似乎還有更大的荒謬！

霓虹燈雖然美麗，但製作起來絕不簡單。（Getty Images）

上文節錄自第158期《香港01》周報（2019年4月15日）《當霓虹招牌消失 光影叢林日漸模糊》，網上標題為編輯重擬。

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