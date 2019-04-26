作為遊客，在朝鮮平壤遊走，兩位導遊緊緊隨行，想自由地在大街到處逛是不可能的。從餐廳走出來，有軌電車徐徐經過。遊客舉起相機，麥文鋒卻準備起跑。瞬間，另一輛電車駛來，這個17歲的小伙子在軌道旁起跑，速度及得上電車，體育老師姚汝基把他和電車並行的這一刻錄影，為平壤之旅留下難得的紀念。 這位長跑小將在平壤馬拉松的半馬海外組稱王，為其跑步生涯寫上標誌性的紀錄。難得去到朝鮮這神秘國度，小將仍時時不忘為自己訂下的目標，看得更遠。

在和體育老師姚Sir一同前往的朝鮮之旅，麥文鋒奪得了半馬海外男子組冠軍寶座。（受訪者提供）

近年，朝鮮對外漸漸開放，吸引了不少想一揭神秘面紗的遊客前往，但要入境旅行和跑馬拉松，還是需要跟旅行團前行，也有很多規矩要跟從，總會聽到遊客時刻被監視監聽的傳言，仍有不少人會擔心進入朝鮮是否安全。

這次要走入朝鮮這個封閉國度，對於年紀小小的麥文鋒來說，最擔心的還是自己的表現，生怕未能達到最初訂下要破半馬青年組紀錄的目標，或是成績不夠好，辜負了大家的期待。這次朝鮮馬拉松之旅，是他追夢的里程碑，旅程也讓他看到了朝鮮在媒體鏡頭以外的面向，衝撃了他對這共產國家的想像。

七萬名觀眾座無虛席的場面，令麥文鋒覺得很震撼也興奮，像是奧運選手的待遇。（受訪者提供）

馬拉松開幕禮，金日成競技場七萬個座位座無虛席，觀眾都在揮動手上的金黃色雪糕紙筒，以激昂的呼聲迎着跑手，那像是奧運選手進場的待遇。難以區分席上的人是在演一場戲，還是真心地歡迎，而文鋒期待的，是終有一天真的能以奧運選手的身份踏進賽道。

每次提起跑步，文鋒言談間總流露着自信和決心，彷彿所有困難都能克服。最終他以1小時13分49秒的時間衝線，雖然破不到香港青年組紀錄，但奪得海外男子組第一的寶座，他已十分感恩了。

第一次在海外參賽，對賽道不太熟悉，在折返點多跑了約200米，後來才發現本來在後的跑手沒有繞過大彎，被當地精英反超前了100米，又激發起他加速再追。邊跑邊迎着兩旁的人群，他感覺到途人都只在為當地選手打氣，但相信有人看着自己跑，他更想證明自己的實力。「跑到凱旋門的時候，好像有一種跑奧運的感覺，看到就知道終點快到了，有種凱旋而歸的感覺，經過時印象特別深刻，很有意思。」

17歲的麥文鋒短期目標是打破香港半馬青年組紀錄，長遠冀能取得奧運入場券。（受訪者提供）

當初踏上跑道，可謂無心插柳，但今日取得佳績，卻是刻苦而來。原來，在初中的一次陸運會賽事中，沒經過任何跑步訓練的他取得了前三名的成績，激起他對跑步的興趣。他說，「我不太擅長其他運動，也沒有別的天分，難得找到自己有滿足感的運動，就試着落街跑。」

跑步中找到人生方向

文鋒本來對跑會沒什麼概念，但偶然看到有一群飛達田徑會的人在訓練，他們很用心，也很團結。機緣巧合之下，他就加入了該跑會，並開始接受有系統的訓練，包括短跑和中長跑，並在訓練中慢慢喜歡上跑步。

練長跑有時候是孤獨的，但意志卻可以變得更強大。（鄭子峰攝）

當時，他大概14歲，同齡學生主要跑的長跑距離是800米或1,500米，飛達訓練的基本卻是10公里賽事，需比其他人多幾倍耐力，跑會中跟他接受同樣訓練的多是30、40歲的叔叔。文鋒就這樣打下了很好的耐力底子：「雖然爆發力不強，速度不是很快，耐力卻是明顯優勢，所以就專攻半馬（約21公里）。」

練長跑聽起來是孤獨、苦悶的，但意志卻可以變得愈來愈強。他說，「一般人可能會覺得跑步很辛苦，但勝出之後，會有成功感，感到自己比別人優勝。」他說自己的體型較瘦，也適合跑步。

起初練跑，一星期約兩至三課，一有時間，他就會另加一課慢跑，每課加上熱身，約兩小時。（鄭子峰攝）

最初，文鋒一星期練習三至四天，每天一課，堅持了約一年，包括中距離中速跑（tempo run） 、間歇跑（interval，衝圈較為快的練習）和周日的長課。如果有時間，他就會另加一課慢跑，每課加上熱身，約兩小時。他笑言慶幸自己住在沙田，可以在城門河旁邊練跑，這也是一段好跑的路。「不知是否正因如此，沙田區在學界長跑特別厲害。」

長跑的訓練時間不短，而且需要持久投入，在學業成績競爭風氣強盛的香港，不會覺得影響學業嗎？文鋒說：「跑步令我目標更明確，知道自己在做什麼。」原來，他本來念一所band 3中學，校風不太好，一直想轉到一間較好的中學。但光憑讀書成績是不夠的，他希望在跑步上努力，可以憑兩方面的成績幫助自己轉校。

他笑言慶幸自己住在沙田，可以在城門河旁邊練跑，這也是一段好跑的路。（鄭子峰攝）

高原訓練助上一層樓

隨着認識加深，單單在跑會練習已不能滿足他，要想方設法令自己進步。文鋒於是跟跑會到雲南接受高原訓練，到玉溪市的體育學校受訓，在海拔1,700米的高原見識到國家隊高手的訓練模式。「那是國家培訓人才的地方，他們主要是16至17歲，和我差不多，有約100人，成績好的可以成雲南省隊代表。」

「那裏的訓練方法和香港的很不一樣，我當時吸收了很多，可以應用在練習上。」他說，當地的訓練安排很配合學生運動員的需要，每人主攻一個專項，早上練習完再上學，下午也練一課，比較強迫性。不像香港，不想去就不去，很靠個人自覺。「他們身上有自律的特質，很少會說辛苦，也許已習慣了。」

在雲南的訓練中，習慣了稀薄的空氣後，回港跑步的速度更快。（受訪者提供）

在海拔1,700米的地方，空氣較稀薄，可能會有高山反應，難以呼吸，文鋒亦明顯感到跑步特別吃力，也有缺氧的感覺，經歷很深刻：「但當你適應了那裏的氣壓和稀薄的空氣，回到香港，就自然地會變強很多，速度也更快。」文鋒透露，在香港，通常是一個星期三至四課，但雲南那邊的訓練卻是密集式的，容易令人進步。「長跑主要靠練得多，休息足夠，加上飲食配合，很難出不到好成績。他們的風氣真的從小受訓，有強迫性模式化的訓練。」

在那邊體會過後，他回港開始更密集地練習。「即使下雨我也會跑，用這個模式後進步很快，長跑的底子已穩定，所以一年多兩年來到現在，也是一天跑兩課，一星期有一至兩天跑一課強度低一點的慢跑。」跑了一年就取得沙田及西貢區的長跑第二名。中三完結後，順利轉到現時的聖瑪加利男女英文中小學。「學校對跑步，乃至田徑運動很支持。所以，兩三年間，我去了四次雲南，訓練從兩個星期至兩個月也有，都是在暑假抽時間去。」

在2月香港的渣打馬拉松賽事前，他因為自己的好勝心連續跑了兩場高強度的比賽，後來身體負荷不了大病兩周，打亂了訓練計劃，很快又要迎來學界D1和平壤賽事，他都一一撐過去。（鄭子峰攝）

他現時的學業成績算是中等，因為練跑的確花很多時間。「別人可能會說，把時間分配得好就是了，但練完跑真的會很疲累，一日保持住兩課，很難再抽時間出來溫習。太疲累時溫習也很難入腦，惟有上課時用心聽書。學校現時功課不算多，也注重其他方面的發展，不只是讀書，壓力不太大，也很自由。」他說，「感覺像每天跑步、上學、跑步，然後就是休息，這樣的生活已循環了兩年左右，才換來今天的成績，但有些事情是要犧牲的。」終於，這犧牲換來了國際賽佳績。

結束馬拉松後，在之後的數天中，他也終於可以放下心頭大石好好投入平壤的旅程，年紀小小的他，在封閉國度的幾天有何深刻體會？請繼續閱讀：【平壤馬拉松】朝鮮行衝擊思想 麥文鋒：港長跑欠密集訓練很落後

上文節錄自第159期《香港01》周報（2019年4月23日）《17歲小將平壤馬拉松揚威 麥文鋒：跟電車競賽 跑出新天地》。

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