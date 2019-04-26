至於本港另一重要影壇頒獎禮，即香港電影評論學會大獎，本土片更是大獲青睞。最佳電影的得主為《三夫》，最佳導演亦然，最佳編劇則由《淪落人》奪得。學會的五齣「推薦電影」中，除《無雙》外，另四齣皆屬於本土片，包括《淪落人》、《G殺》、《水底行走的人》和《自由行》。 撰文：林莊

承接上文：【港產片】本土片與合拍片 港產片只餘兩條路？

《自由行》是中國獨立導演應亮的自比之作，故事講述創作人被政治打壓不能回國。毫無疑問，這跟近年政治氛圍一脈相承，配合有人疑因支持佔中或港獨而被封殺的處境。《水底行走的人》則是兩位香港人——導演陳安琪與畫家黃仁逵的對話，片裏天南地北無所不談，當中固然亦有政治成分，譬如香港人怎看六四、親建制與親民主兩派的分別等，都是香港觀眾才有體會的內容。

其實，將時間線拉長一點，香港電影評論學會大獎側重本土片的偏好則更明顯。2017年度的最佳電影乃文藝片《明月幾時有》，但在推薦電影裏頭，也包括了以本土派梁天琦為主角的紀錄片《地厚天高》，以及既是武術片又是勵志片的《空手道》等。

再往前看，2016年的最佳電影頒予以賊王為包裝、實質是談中港關係的《樹大招風》，而推薦電影尚有揭示精神病患及劏房等社會議題的《一念無明》、以傘運來切入本地棒球歷史的《點五步》等。至於2015年，推薦電影更包含話題十足的政治片《十年》、觸及港英時期追夢的《哪一天我們會飛》等。

《自由行》故事講述創作人被政治打壓不能回國，與跟年政治氛圍一脈相承。（《自由行》劇照）

《十年》絕對是本土片的經典代表，以五齣短片帶出對香港未來的想像，觸碰國安法、保育、港獨、粵語被邊緣化，以及本土產品及思潮等議題，因而獲得不少政界人士追捧。在小規模放映下，仍取得約600萬港元票房的成績。

《十年》獲得金像獎頒發最佳電影殊榮，當時引來廣泛討論；理由是該片僅獲該屆一項提名，遠遜於同年大贏家《踏血尋梅》，因為後者橫掃了最佳男主角、最佳女主角、最佳男配角、最佳女配角、最佳新演員，以至最佳編劇等七個獎項。該片獲金像獎共13個獎項提名，最後居然失落於含金量最高的最佳電影。相關賽果難免引起不少電影人非議，如林建岳直言「不認同結果」，覺得「政治綁架了專業」；黃百鳴更指這是「笑話」，令香港電影沒有準則，質疑是否只要拍「尖銳題材」就能獲獎。《十年》後來雖輸出海外，拍下《十年日本》、《十年泰國》、《十年台灣》，可惜反應都恍如石沉大海。

與本土片稱霸頒獎禮不同，合拍片主要稱霸票房榜。合拍片在資源方面遠為充裕，回本能力亦同樣高，容易拍出粒粒皆星、特技炫目的大片，十分「叫座」。相對而言，合拍片尚且在頒獎禮上有所斬獲，惟本土片卻幾乎在票房榜榜上無名。《紅海行動》內地票房達36.5億元人民幣，不單是去年的內地票房冠軍，更打入內地電影史上最高票房電影的第三位。《捉妖記2》的22.4億元人民幣票房，亦位居去年內地票房榜的第六位。至於港味較濃的《無雙》，雖然票房僅近13億元人民幣，十大不入，但比較香港票房的3,400萬港元，後者貢獻堪稱九牛一毛，只相當於前者的不足3%。

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《十年》以五齣短片想像香港的未來，觸及多個議題，是本地片的經典。（《十年》劇照）

事實上，香港票房之於內地，同樣是蚊比牛比。2018年全年全港總票房只有不足20億港元，亦即單單一齣《紅海行動》的內地票房，已較全港全年所有電影票房加起來還要多出一倍。其中，作為去年港產片本地票房第一的《棟篤特工》，票房亦僅約4,500萬港元；除了排名第二位的《無雙》，其餘等而下之的第三位至第十位港產片，票房皆徘徊在千餘萬左右，跟內地動輒「億億聲」無疑差天共地。至於上文提到的一眾本土片，除了《逆流大叔》有1,500多萬港元，以及正在上映的《淪落人》之外，其餘均料難突破千萬大關。

投資電影金額龐大，既是藝術作品，也是市場商品，多多少少總要「向錢看」，難以完完全全「嫌錢腥」。查香港歷史上票房最高電影，即使撇除荷里活片這個強大對手，排行最高的竟然也非港產片，而是收近6,600萬港元的韓片《屍殺列車》，雖謂中港合拍片《寒戰2》僅是輸個馬鼻，情況卻令人惋惜；至於第三位，同樣遺憾不是港產片，而是票房近6,200萬港元的台灣片《那些年，我們一起追的女孩》，來到第四、五名才是周星馳的《功夫》和《少林足球》。

本土片和合拍片堪稱是兩個極端：一個幾乎只顧本土訊息，不照顧境外市場；一個則幾乎只看內地市場，放棄香港觀眾。問題是，難道香港電影發展只能有兩條路嗎？難道沒有第三條路可以走？又或兩條腿靠攏一起並排地走？

撇除荷里活作品，香港史上最高票房的電影也非港產片，而是韓片《屍殺列車》。（《屍殺列車》劇照）

昔日港片VS今日韓片

想當年，港產片風行世界，正在於同時兼顧本地和海外口味。李小龍在上世紀七十年代的功夫片震撼世界，《唐山大兄》、《精武門》、《猛龍過江》、《龍爭虎鬥》及《死亡遊戲》掀起「中國功夫」熱潮，不但香港觀眾受落，更吸引世界各地的觀眾變為「龍迷」，成為全球性現象。

繼往開來，八、九十年代成龍開創動作喜劇熱潮，《醉拳》、《A計劃》和《警察故事》等穿梭於古裝、現代時空，香港與各地觀眾都能看得投入，全因戲中的逗趣式動作場面，喜劇味、娛樂性俱透過「身體語言」表達，超越地域界限。成龍後來到荷里活發展，《火拼時速》系列、《贖金之王》系列等都叫好叫座。同一時期，動作片導演吳宇森更將港式暴力美學發揚光大、推向世界，《英雄本色》、《喋血雙雄》、《辣手神探》的「舞蹈式」槍戰獲全球影迷視為經典，甚至影響荷里活拍攝動作片的方式，其「簽名式處理」實是香港驕傲。他在荷里活亦拍過不少巨製，如《職業特工隊2》、《奪面雙雄》等，同樣叫好又叫座，是世界影壇對香港電影的肯定。

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李小龍在上世紀七十年代的功夫片震撼世界，掀起「中國功夫」熱潮，吸引世界各地的觀眾變為「龍迷」，成為全球性現象。（網上圖片）

他山之石可以攻玉，韓國的成功經驗，也可供香港借鏡。韓國銳意進軍世界，其野心有目共睹，是故，出產的歌影視作品，由語言到內容皆迎合國際主流口味。Psy的《Gangnan Style》雖以首爾的江南入題，但這首K-Pop的MV音樂、舞步，以至英文用字均通行世界。緊接着的男子組合BIGBANG，以及現在熱爆全球的BTS（防彈少年團），多首名曲皆以英文命名，歌詞亦充滿英文。否則，地球上多少人看懂방탄소년단（BTS的韓文）？電視劇方面，《來自星星的你》、《太陽的後裔》等愛情劇可說是跨文化，試問哪國人民不懂談情說愛，不喜俊男美女？《鬼怪》雖涉東方地獄觀，但西方觀眾亦不難看懂，即使不熟韓國文化都可無障礙「大煲特煲」韓劇。

同一道理，電影《與神同行》、《屍殺列車》等皆然，特技元素才是戲中主菜，韓國文化反而是在觀影過程中，慢慢滲進觀眾腦袋；諸如炸雞配啤酒，如何進行地獄審判，都在有意無意之間呈現。換言之，這非訊息行先，而是劇情為主；在覬覦國際市場的同時，又不忘傳揚本地文化。

今非昔比，即使有合拍資金注入，港產片的高峰無疑過去。2018年香港電影院票房收入雖按年增長5.6%，但這不代表更多觀眾入場支持港產片。因為，荷里活電影仍然是大家大破慳囊的目標。《棟篤特工》縱是去年港產片的票房冠軍，其實，在計及荷里活以至韓國電影的總票房榜上，該片竟然十大不入；票房榜的三甲，分別是大收1.5億港元的《復仇者聯盟3：無限之戰》、8,800萬港元的《侏羅紀世界：迷失國度》、7,100萬港元的《超人特工隊2》，此外，連第九和第十的《與神同行》和《與神同行：終極審判》都收5,000萬港元左右，港產片無疑被比下去。

《與神同行》是近年大熱韓片之一，戲中以特技原素為主菜，卻也有韓國文化在其中。（《與神同行》劇照）

兩路分開走VS兩腿靠攏走

事實上，跟九十年代初的港產片高峰期比較，當時十大票房電影一度全是港產片，所佔票房比例最高近80%，金額多逾12.4億港元；但時至今日，十大票房電影既沒港產片（包括合拍片）的份兒，港產片所佔票房比例更急降至約10%，金額亦同步跌至約2.5億港元。

收入減少，難免影響投資意欲。眾所周知，近年港產片產出拾級而下。整個八、九十年代，平均每年維持產出100齣以上港產片，最高峰時甚至創下234齣的紀錄。惟自千禧年後，數字不單跌穿了100齣水平，近兩年且進一步減產至53齣，而去年的產出量僅為53齣。假若將一些香港元素少之又少的合拍片剔除的話，數字只怕更加慘不忍睹。查官方數字，剔除合拍片計算的純港產片，過去十年平均年產量約23部，2017年更只有16部！如果將港產片比作動物，即使它非「瀕臨絕種」，也必然達到「極危」或「易危」級別！

究竟，港產片未來要走什麼路？如何避免絕種？又如何重振昔日光輝？內地新近放寬五招支持合拍片，對港產片到底是福是禍？可以肯定的是，現在已屆「危急存亡之秋」！

上文節錄自第158期《香港01》周報（2019年4月15日）原標題為《本土片與合拍片 港產片只餘兩條路？》，網上標題為編輯重擬。

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