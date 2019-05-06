「五四運動？大多數時候都是知識份子在紀念，哪有多少市民大眾會紀念這一天？」電話訪問香港中文大學歷史學系教授何佩然時，她如此感嘆。五四作為豐富、寶貴的思想資源，正如香港城市大學中文及歷史學系副教授陳學然將它形容為「叮噹百寶袋」一般，不應只是學者、政黨的五四，更應是每一個普通人的五四。 然而，陳學然也提到「五四運動本身就是很複雜的，廣義狹義之下，涉及各種的精神」，如何讓普通人在其中擁有理性的判斷，而不是被不同的政治論述牽着鼻子走，是百年後的今天仍面對的問題。教育無疑在當中發揮了關鍵的作用。 （此乃《香港的五四百年》系列報道之四）

香港中學的五四教育，主要經歷了兩個轉變：從回歸前不強調愛國的五四，到回歸後着重五四的愛國精神；從回歸前不強調五四與香港的聯繫，到回歸後突顯兩者的關聯。理論上 來說，回歸後的教育方向，會更容易拉近香港學生與五四的距離，進而對五四有更多的認知和了解的意欲。然而，結果卻並非如此。

2010年，陳學然做過《香港中學生的五四運動及「香港五四青年節」認知》的問卷調查， 結果顯示香港青年對五四運動的認知和關注度普遍不高。2,422份中四至中七學生的問卷回覆顯示，76.8%受訪學生對五四認識不深。 在五四運動發生年份這一基礎事實問題上，有 64.1%的學生未能答對，還有27.5%選擇「並不清楚」。調查也顯示 36.8% 受訪者表示對 五四興趣不大，更有49.5%受訪者表示沒興趣參加相關紀念活動。

何以在地化的五四教育成效不彰？原因在於當局並沒有真正用心於學校的歷史教育和公眾的歷史普及。表面上，回歸後中國歷史科跟隨課程大綱要求，通過教育加強國家民族的認同感。但實際上，各種教科書有關五四的歷史內容卻往往漏洞百出。表面上，回歸後增加了許多五四紀念活動，然而，這樣的公共宣傳教育往往語焉不詳，或者只是淪為一句口號，未能強調香港的歷史、社會、文化和中國歷史發展密不可分，甚至可能異化了五四的精神。

陳學然接受訪問時無奈表示：「我的著作（《五四在香港 ─殖民情境、民族主義 及本土意識》）也有批判教育局課程五四在地的論述。我做了很多數據搜查，和歷史組主管談過。一兩年前，他來拜訪，當時我也講過『五四在香港』，但他沒有什麼回應，現在也還不改。」當局對於專家學者的意見不予回應，也沒有改進，所謂的正視「五四在香港」 的歷史教育，究竟是只做表面功夫，還是「落心落力」推動？

縱論古代輝煌歷史 鮮談近代政治

整體來說，回歸前殖民地官員害怕中國 歷史課程成為政治工具，因此對中國歷史教 育保持高度的關注與警惕。為了迎合殖民地 的需求，避免當局取消中國歷史課程，課程 呈現「去政治化」（depoliticized）和「去脈絡化」（decontextualized）的特點。所謂「去政治 化」是指歷史教育盡量談社會史、文化史，少談社會制度、權力分配的由來，以及近代政治問題；「去脈絡化」是指讓歷史剝離於當下社會脈絡，單純將之呈現為理所當然、既定的事實。「去政治化」和「去脈絡化」的中國歷史課程大談中國古代輝煌歷史文化，少談近現代政治史。

上世紀七十年代以前，香港尚沒有統一的中國歷史課程規劃時，南來的知識份子編寫教 科書時，往往帶上傳統史家論史述事時的傷時 救國情調，以說明「五四」是一場政治層面的 反日自救運動，例如1962年出版的《英文中學中國歷史》。然而，隨着1972年，香港課程發展委員會（1988年易名為「課程發展議會」）成立，香港的中國歷史課程有了系統、劃一的規劃後，對於五四的教學，總體上呈現出強調思 想層面的意義，卻少談「愛國的五四」。

根據1982年香港課程發展委員會頒布的 《中學課程綱要：中國歷史科課程綱要（中一至中三適用）》，五四運動被編排在中三「學術思想及宗教概說」部分，重點討論新文化運動所反映的中西思想衝突。1983年的一本歷史教科書，以中國近代思想的啟蒙為切入點介紹 五四運動，並沒有將重點放在「愛國」。1992 年，課程發展議會編訂的《中學課程綱要：中國歷史科課程綱要（高級程度）》談到五四和新文化教育時，主調也是中國在現代西方思潮衝 擊下自然產生的問題。

自七十年代中國歷史課程規劃後，教科書傾向於不強調愛國這具有政治敏感度的概念。 以至於1997年以前，絕大部分中學歷史教科書較少觸及五四的愛國一面。

陳學然指出，回歸以後，課程發展議會更 新的《中學課程綱要：中國歷史科課程（中一 至中三）》 第一次提出歷史教學要「配合公民教育及品德教育」，以及「培養愛國觀念」。於是，不少教科書順應要求，將五四定性為「愛國運動」，也將其影響力和歷史意義直接反映 在「掀起了學習馬克思主義的浪潮，促成中國共產黨的誕生。」

同時，回歸後中國歷史課程更強調五四與 香港的聯繫。1997年《中國歷史科課程綱要》 寫到：「認識本土歷史有助提高學生對本科的 學習興趣，以及建立鄉土情感和民族認同感。 中國歷史不少史事與香港有關，教師在教授相關課題時，可與學生研習有關事迹。」

因此，陳學然在專著《五四在香港》中觀察總結出，回歸後的教科書多致力於在每段大國史的論述後開闢「香港當年」、「香港尋根」、「香港倒後鏡」、「認識香港史」、「香港史考察」及「血脈相連話香港」等香港本地史料的介紹，「以提高學生的學習興趣，建立鄉土感情和民族認同感」。五四運動也不例外， 編寫者自然順應教育局的指引，貼近時代政情 的趨勢，熱衷於向學生介紹五四與香港的關聯，在五四運動課題開闢一欄，專門撰寫關於香港的內容，以增加港人的國族認同和家國歸屬感。

然而，回歸後對五四運動教育綱領的改變，卻在實踐上出現了不少問題。陳學然指出，目前教科書中關於五四的部分，有些與史實不符的論述，而這些論述多為突顯國家認同情感。

這些問題究竟為何？請繼續閱讀：【五四100周年】在地化的五四教育 緣何成效不彰（二）

重溫《香港的五四百年》系列報道文章：

【五四100周年】港式社運與內地切割 民主與愛國必定是對立？

【五四100周年】從愛國到民主 細看香港身份認同的轉變

【五四100周年】解讀民主不應立場先行 學者：理性也是民主的根

上文節錄自第161期《香港01》周報（2019年5月6日）《在地化的五四教育 緣何成效不彰》。

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