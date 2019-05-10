大約在一年前，有記者找我談兼職女朋友（PTGF）的問題，問是否也屬於共享經濟活動之一？我明白無誤地回答：是！不過，記者在我的答案後面，再加了不少「鹽」和「醋」，倒是令我啼笑皆非，哭笑不得。一年後若再回答這問題，我還是會毫不猶疑地說：是！因為撇除箇中的道德或法律等問題，PTGF確是屬於「閒置資源互惠共享」的範疇，因此合乎時下對共享經濟的理解。然則，共享經濟到底是好抑或壞？在解決某些問題之際，又會否衍生新的問題？那就有待深入探討，不能一概而論。 撰文：鄒崇銘

共享單車不屬共享經濟

相比之下，曾一度在香港相當活躍的共享單車，均由單一供應商提供單車，並不存在各自把私人單車拿出來分享，因此很難符合大家對共享經濟的定義。說穿了，這些供應商只是從事單車租賃服務；但和傳統單車舖有別，他們沒有經營實體店舖，而會用手機程式聯繫用戶，如此而已。按照同樣道理，提供共享汽車的手機程式，自然也是白牌車或的士台的一種，只是沒有「的士」這個名字而已。

話說回來，香港共享單車的熱潮似乎早已過去，這嶄新的實驗看來是功敗垂成，但相關經驗卻值得更深入探討。畢竟「單車友善城市」已是全球趨勢，香港的發展卻相當落後，共享單車的案例實有重要的啟示性。

GoBee.Bike是首間撤出香港的共享單車，成為「第一滴血」。（資料圖片／黃偉民攝）

有些供應商受訪時指出，由於市民沒有公德心，以至單車損毁情況嚴重。早前更有部分單車被拋進河裏，傳媒也曾經廣泛報道。供應商的指摘確實合理，香港市民似乎未有「互惠共享」精神。共享單車佔用了珍貴的公共空間，還造成管理上的混亂，供應商欠缺妥善的管理規劃，同樣需要對實驗失敗負上責任。到底是市民抑或供應商的錯？這裏反倒想帶出另一種觀點：那更可能屬於政府的錯！顯而易見，香港共享單車（以至共享汽車）的案例，正是我們一直都迷戀的「放任自由經濟」（laissez-faire）模式：除非出現市場失效（market failure）的情況，否則政府最好盡量少管一些。

除被扔落河外，Gobee.bike單車被惡意破壞的事件亦不絕。例如有人拆去共享單車的單車鎖、座椅被破壞、偷走零件等。（資料圖片／盧翊銘攝）

無論市場有效或失效，政府的責任從來都無可避免，問題並非多或少，而是需負哪一層面、哪一方面的責任。「政府最好盡量少管一些」的說法不但誤導，而且嚴重與事實不符。從共享單車的例子來說，我們便不難發現：

一、單車徑和其他道路設施，非由政府設計和建設莫屬。現時香港以單車代步的風氣不普及，硬件建設的缺失是至關重要的因素。

二、除了單車徑，再加上一些基本的交通規則以外，香港政府和單車使用者幾乎沒有任何轇轕。因此，當共享單車如雨後春筍，大家便顯得手足無措。

三、其實政府只要從小處着眼，提供「市場誘因」（market incentives），便不難將壞事變成好事。例如不少中外城市的政府，都會為共享單車引入足夠的泊車樁，不但能有效控制單車的數目和管理，亦能減少單車損毁問題。

四、政府甚至只需劃定地點，讓供應商租地自建泊車樁；但政府亦可劃一泊車樁的標準，確保供應商之間能互相租用共享。

五、政府亦可協調相關數據共享的制式標準，提高市場供求的資訊透明度，更有效配對，減少擠塞或缺車情況。

六、請不要再說「加強規管」、「加強公眾教育」那類廢話。只要一些合乎人性的設計和措施能夠到位，聰明的市民自能找到各自的崗位和責任，各安其份，各取所需。

來自內地的ofo小黃車2017年12月打入香港市場。（資料圖片／盧翊銘攝）

共享同樣適用其他範疇

這一顯淺例子，其實同樣適用於其他社會經濟的範疇。我們不需要一個「大有為」的政府，但就需要一個懂得靈活創新、聰明適應的政府。當「智慧城市」（Smart City）的口號喊得愈響亮，我們並非需要更多超級電腦，反而更加需要同步提升人的智慧。共享單車作為一個全新的行業，面對的主要是簡單的技術問題，如此而已；但在別的範疇來說，卻涉及更多利益分配問題。例如共享汽車觸及傳統業界利益，牽一髮而動全身。處理得不好的話，甚至是構成社會不安的根源。

香港若仍要有進步的可能，首先，需要給予新的觀點和事物生存的空間；其次，不能完全排除傳統利益。如何能夠開誠布公，擺平新舊利益，以至各方持份者的期望，顯然是作為聰明政府的必須條件。以下是一些有待進一步探討的例子，這裏先嘗試列舉出來，拋磚引玉，未來有機會再逐一深入研究：

一、政府引入「優質的士牌照」時，亦可大力推動傳統業界參與，包括將原有的士牌逐步過渡至新的計劃—同時要求業界達到新的服務水平，否則有可能被除牌。

二、政府可在領展商場壟斷的屋邨，開設更多元化、「限時、限地」的零售點，同時與領展現有商戶共同分享。既打破領展霸權，亦讓商戶發掘新業務，尋求共創多贏的方法。

三、面對香港人口老化的挑戰，居家安老和社區照顧需求殷切，但傳統社福機構場地空間不足，服務資源供不應求。現存機構應減少提供直接服務，轉型成為社區照顧者的支援平台，吸納更多半專業或非專業、半職或散工的照顧者入行，善用區內閒置人力資源，共享社福機構平台的支援，建構多元參與的照顧網絡。

四、政府在發展新界棕土或其他閒置土地時，可引入更多社區持分者，包括原居民參與，善用各種土地資源，避免一味和大地產商進行「土地共享」。例如可研究與原居民祖堂簽訂集體合作協議，回購該村的丁權和土地，並以股份制方式持續經營，分享長遠發展收益。

五、發展新界不用一味從地產開發角度，可從整體社區均衡和可持續發展出發，探索不同土地用途之間更佳的平衡，尋找更合乎生態、農業和鄉郊傳統需要的發展模式。毋須「拆人祠堂」，更能惠及子孫後代。

（資料圖片）

上文節刊載於161期《香港01》周報（2019年5月6日）《從共享單車到聰明政府》。

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