【科技．未來】自動駕駛稱呼冗雜　睇名難知功能

一些專家發現，我們對自動駕駛的稱呼或描述變得愈來愈重要。美國汽車協會考察了34個在該國銷售、配備ADAS的汽車品牌後發現，他們的自動駕駛系統名稱極為冗雜，光是車道偏移警示輔助（lane-keeping assistance）功能就已經有19種叫法，容易引起消費者混淆。

美國汽車協會（AAA）批評，車廠的自動駕駛功能稱呼繁雜，混淆消費者視聽。（Ford）

一般消費者未必清楚，SAE的分級其實並不完美，它沒有仔細描述各種發展中的自動駕駛方式。雖然它是現有最好的標準，美國國立高速公路交通安全總署（NHTSA）等政府部門在討論自動駕駛汽車時也經常用到，但大多數車廠界定自己的自動駕駛系統時都不喜歡使用SAE等級。若你想買車，很可能會聽過一堆聽起來一頭霧水的功能：「定速車距含轉向輔助系統」、「多角度監察系統」、「碰撞預警及行人警示連城市制動功能」、「車道感應偏移警示」、「車道變換警示搭配車側盲區警示系統」、「智能環視顯像系統」……這類安全功能通常還不時與車廠品牌名稱結合成銷售名稱，所以你會看到「AcuraWatch」、「Ford Safe and Smart Package」、「Honda Sensing」……

一些專家發現，我們對自動駕駛的稱呼或描述變得愈來愈重要。美國汽車協會（AAA）指出，截至去年5月，92.7%美國新車都配備至少一項高級輔助駕駛系統（advanced driver assistance systems，ADAS）功能。AAA考察了34個在該國銷售、配備ADAS的汽車品牌後發現，他們的自動駕駛系統名稱極為冗雜。AAA統計，現時總共有40個品牌名稱形容自動緊急煞車；20個名稱稱呼智慧巡航控制（adaptive cruise control，ACC）；車道偏移警示輔助（lane-keeping assistance）功能則有19種叫法。

雖然SAE等級是現有最佳分級，有時政府也會使用，但非行內統一標準，各車廠對自家自動駕駛功能各有叫法。

AAA指摘，比起使用劃一用語形容這些功能，各車廠選擇使用這些嘩眾取寵、測試市場的字眼，造成混亂。「他們為了能與對手區別，嘗試以一種能吸引消費者的方式來形容產品，但這樣就會造成混淆。消費者很難知道他們車上到底裝有什麼系統，也難以明白它們如何運作。當你問消費者覺得這些系統有什麼功能，40%美國人相信一個叫ProPilot或Autopilot的系統能自動駕駛汽車。」 AAA自動駕駛工程及行業關係總監Greg Brannon說。

正是這個理由，Tesla在2016年曾被德國政府要求停止使用「Autopilot」字眼，認為會誤導消費者。去年10月，由多國政府及交通機構合組的歐盟新車安全評鑑協會（Euro-NCAP）發表報告批評Tesla以Autopilot字眼宣傳，指Tesla的宣傳影片「令消費者對Autopilot系統真實能力有所混亂」。同月，馬斯克說因為引起消費者「太多混淆」，Tesla突然從其網站上取消了購買汽車時的FSD選項。

若司機錯誤理解汽車實際自動／輔助駕駛程度，放手讓汽車自行駕駛又不留意路況，將構成極大危險。（視覺中國）

這些指控和規管有其道理。去年10月中，汽車保險界成立的研究公司Thatcham聯同Euro-NCAP發表一項共1,567名來自中、法、德、意、西、英、美的車主參與投票的調查報告，發現高達71%受訪者認為現時已可買到真正的自動駕駛汽車。調查又發現，使用Autopilot等半自動駕駛系統時，每十個司機有一個「會想小睡一會」，惟該模式要求司機雙手要時刻緊握軚盤，以防汽車系統突然需要司機接手控制，這種誤會極之危險。

調查進一步指出，若能以更嚴格的標準監管Autopilot、Navigate等功能，可緩和消費者理解混亂的情況。74%受訪者支持劃一命名ACC、車道偏移等功能組成的Autopilot系統；77%受訪者說希望可以有教學影片或線上課程以理解這些功能。「缺乏司機訓練及標準化的控制、符號、命名，只會令消費者亂上加亂。」 Thatcham研究總監Matthew Avery說。

自動駕駛競賽 馬斯克單挑眾敵

走不出地理圍欄 有限度的自動駕駛

自行研發自動駕駛晶片 對Tesla是好是壞？

自動駕駛稱呼冗雜 睇名難知功能

依賴深度學習 汽車真能學懂駕駛？

上文節錄自第163期《香港01》周報（2019年5月20日）《自動駕駛競賽：馬斯克單挑同業》。

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