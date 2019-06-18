數據顯示，銀髮職業司機發生車禍的機率，的確遠高於同齡的普通司機：在去年所有涉及交通意外的司機當中，有逾1.3萬人是職業司機，當中有3,737人是60歲或以上的長者司機，較涉及交通意外的普通長者司機數目（541人），超出近六倍。 在人口老化、長年缺乏新血入行下，銀髮職業司機漸變行內主力軍，但是本港陸路運輸業勞動條件惡劣，又會對從業員的身體狀況造成何種負面影響？

運輸署數字顯示，目前本港有近265.1萬人持有的士、小巴、巴士、貨車等商用車輛駕駛執照，數量上與持有電單車、私家車等民用車輛駕駛執照者（近287.2萬人）相若。不過，前者有三分之一即約82.8萬人是60歲或以上的銀髮司機，較後者僅有50.5萬名銀髮司機多逾六成（見表二）。

（香港01製圖）

銀髮職業司機愈見增加的主要原因，除了是人口老化使然，另外長年缺乏新血入行、人手短缺難維持服務穩定下，營辦商亦須聘用年紀較大者或退休人士頂替空缺，使銀髮司機漸成行內主流。

然而，本港運輸業勞動條件惡劣，亦會進一步影響從業員健康狀況，拖累駕駛表現。《香港01》曾多次報道，本港的士和公共小巴司機月均收入不足1.3萬元，遠低於本港陸路運輸業從業員月薪中位數18,900元，大多數人均須長時間加班「追數」餬口；專營巴士車長月薪雖可達2萬元以上，但這是底薪加上超時工作津貼、勤工獎和入職獎金後的水平，迫使不少車長從事工時明顯較長的特別更，甚至強忍病痛上班，以求維持收入穩定。

本港公共小巴司機月均收入不足1.3萬元，大多數人均須長時間加班「追數」餬口。（資料圖片／黃寶瑩攝）

香港天主教勞工事務委員會曾於2013年訪問近230名職業司機，發現逾七成受訪者每周工作至少六日、平均總工時長達61小時，遠較同期本港全職僱員每周平均工時中位數49小時為高；部份受訪者更聲稱，僱主未有為其安排固定午膳或小休時間，使其無法恢復體力，並曾於駕車期間感到睡意甚至打瞌睡，有威脅公眾安全之虞。

去年2月發生大埔九巴翻側釀19死事故後，運輸署隨即檢討自2010年實施的《巴士車長工作、休息及用膳時間指引》，將普通更車長工時上限由14小時縮減至12小時，試圖紓緩車長疲勞；可是，指引仍將特別更車長的工時上限維持在14小時，遭到多個司機工會炮轟當局「玩數字遊戲」，誠意欠奉。

巴士車長工會曾多次發起工業行動，爭取改善待遇。(資料圖片／張浩維攝)

另外，雖然運輸署早於2000年已推行《專線小巴司機的工作時間指引》，建議綠色專線小巴營辦商為司機安排最少45分鐘的小休及用膳時間，但指引僅屬自願性質，沒有法定約束力，實在難以推動業界遵行。

至於的士、紅色非專線小巴和貨車，運輸署則以行內主要奉行司機自僱制為由，至今仍未訂立專門司機工時指引，令人質疑政府無心改善職業司機過勞問題。

的士司機大多自僱，政府至今仍未為有關從業員設立工作及休息時間指引。(資料圖片／黃寶瑩攝)

2017年年底，香港路德會社會服務處、香港青山獅子會邀請近270名職業司機接受「全自動視網膜圖像分析」（ARIA）檢測，結果發現大多數測試者的血壓水平、心臟功能和血管脂肪積累情況均嚴重不理想，中風風險較同齡非從事司機行業者高出2.3倍，最高危是60歲或以上年齡組別。

項目負責人、香港路德會社會服務處「健康人生—『風』險管理計劃」項目主任楊誠分析，職業司機因「三高」（高血脂、高血壓、高血糖）而罹患心肌梗塞、腦血管病或糖尿病，甚至在毫無徵兆下病發的風險頗高，導致司機失去意識、無力控制車輛而釀成車禍，危及眾多乘客和道路使用者安全。

楊誠表示，職業司機易因「三高」而罹患心肌梗塞、腦血管病或糖尿病。(黃寶瑩攝)

上述說法絕非危言聳聽。早前不幸病逝的工業傷亡權益會總幹事陳錦康曾在接受《香港01》專訪時透露，該會每年平均接獲十多宗工作期間猝死的個案，其中大多數是職業司機，共通點是生前每日工時長達15小時以上，以及因急性中風或心臟病發致死。

陳錦康早前不幸病逝，生前曾指不時接獲職業司機工作期間猝死的個案。（資料圖片）

由此可見，職業司機過勞影響駕駛安全已經成為重大的公眾安全議題，政府不應等閒視之。

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上文節錄自第167期《香港01》周報（2019年6月17日）《驗身續牌效用如虛設 銀髮職業司機成「馬路炸彈」》。

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