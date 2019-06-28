今年是包浩斯（Bauhaus）建校一百周年，若說包浩斯是馬克思主義建築風格，會否嚇你一跳？香港社會認為應要保留的兩幢罕見包浩斯風格建築—中環街市及灣仔街市，事實上都並非包浩斯建築，原來是一場誤會？ 加多利山上櫛比鱗次的五十年代建築，曾留過張愛玲的足迹，近年被建築界重新發現，原來正是香港包浩斯的代表建築群！ 熱愛建築的朋友則說，其實，香港從前的七層建築徙置區、公共街市、社區會堂，都或多或少受到包浩斯風格影響。 撰文：曹民偉

1933年，德國納粹取得政權，正式將柏林的包浩斯學校全面關閉，理由是學校的共產主義政治紀錄。也許很多人都未必曉得，創立於1919年的包浩斯，原來是受到當時席捲全球的共產主義運動所啟發，其創始人德國建築大師瓦爾特．格羅佩斯（Walter Gropius）原來就是一位理想主義者，他看到第一次世界大戰令人類心靈世界崩潰，遂跳出為資本家服務的傳統藝術設計觀念，將古典風格全面顛覆，成立了包浩斯學校。

位於德紹的包浩斯設計學校，建築由創始人格羅佩斯親自設計。（Getty Images）

其成立的宣言中如是說：「所有創作活動的終極目標就是建築！……讓我們創造一個全新且沒有階級區隔的工藝家殿堂，在那裏結合建築、繪畫與雕塑成為單一的藝術形式，他日這個晶瑩閃亮的信念，將會自百萬勞工的手中冉冉升起，邁向光明的天國之路。」猶如蛻變於昔時的馬克思宣言。

包浩斯建築提倡形態追隨功能，圖為位於以色列的一處包浩斯建築。(Getty Images)

一百年後值得反思的是，當下大家都在談論的包浩斯，實質上又變作一種抽象的藝術精神，而不再是追求實在的手工藝精神，更加像一種難逃的宿命，成為當年他們所亟欲掙脫的資本家的藝術框框！它昔日就是因其社會主義理想而受到納粹打壓，流離失所的包浩斯人將之融匯到共產世界推崇的「國際主義」，再暗渡陳倉來到資本世界被喚作成一種「民主的美學」，有趣是包浩斯精神放諸任何時代任何地方皆準，只因它的初心正是潛藏於每個人心底裏的平等、簡樸、理想而已！

位於德國柏林的包浩斯檔案館。（資料圖片）

今天熱愛設計與建築的文青世代特別鍾愛包浩斯，因為它提倡形態追隨功能（Forms follow function），將一切純粹美觀或彰顯權力的裝飾部份完全撇除，像約恩．烏松（Jørn Utzon）的悉尼歌劇院（1973）；它是大眾化的生活，它改變了房屋大量重複生產的年代；它將一切笨重的東西摒棄，抽象化並簡化成線條清晰和外觀質樸的幾何形體，追求「少即是多」（Less is more），像貝聿銘設計的羅浮宮金字塔（1989）；以新型物料如混凝土與玻璃，尊重物料的特性，完全徹底構造成實用空間，並且留下大量的公共空間供大眾運用，像萊特（Frank Lloyd Wright）的紐約古根漢圓形美術館（1959）。

約恩．烏松（Jørn Utzon）的悉尼歌劇院（1973），深受包浩斯影響，將一切純粹美觀或彰顯權力的裝飾部份完全撇除。（資料圖片）

包浩斯是現代建築的代表性走向，因為它不再為權力階級蓋房子，而是為工人階層建造住屋及工廠，一件件像火柴盒般正正方方砌成的公共房屋，事實上曾經是最前衛的共產共有共享思潮的實驗室。

現代包浩斯建築，成為實用主義的代表。（資料圖片）

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【百年包浩斯．二】香港也有包浩斯？南來建築大師帶來傳世傑作

上文節錄自第168期《香港01》周報（2019年6月24日）《包浩斯精神如何影響香港建築 百年風格：很「爆」很「酷」很「詩」意》，網上標題為編輯重擬。

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