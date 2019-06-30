在這個信息、情緒紛亂，甚至對立的世界，也許來一趟腳踏實地、古今對照的旅行，更能生出同理心，透視今日的一點局勢。筆者近日閱讀《當今絲路人文風景》一書就頗受啟發，對美國針對伊朗、中國的動作也明白多了，原來今天的糾結有許多歷史因緣及地理因素。伊朗不但地理位置重要，更有深厚的波斯文化，絕非只是什葉派伊斯蘭國家那麼簡單，而波斯文化至今仍然影響着中亞，甚至阿拉伯地區。 撰文：楊映波

海陸古代絲綢之路的歷史長、廣、深，不容易入手，作者張倩儀將焦點投放在幫助我們理解民族文化的角度，再結合新聞上經常出現的信息來加深印象；她還下工夫配上不少圖表，與中國朝代年份、文化、古籍古今名稱等對照，如《諸蕃志》現代版、中國與印度差異表、中印相關大事表、中亞五國民族及相關大事表、中伊相關大事表等，使得閱讀時順暢易把握，貼心得很。

張倩儀是資深出版人，曾任商務印書館總編輯，愛讀歷史書，經常遊歷世界各地。對絲路的興趣源於她早年負責編輯、出版敦煌石窟全集、故宮全集等書。知識的積累，加上一顆好奇心，令她能將旅行中的小發現，串連起一段甚具氣勢的歷史及文化追尋路。

其中在斯里蘭卡的奇遇，曾教她陷入了深思。那是在斯國最南端海邊、世界文化遺產的迦勒堡。這裏陳設簡陋，藏品不多，漫看間發現一塊此地出土的鄭和布施錫蘭山佛寺碑。鄭和七次下西洋，此碑是罕有的物證，原件已運往科倫坡的博物館。碑上刻有三種文字，中文、泰米爾文、波斯文。那麼，為什麼在此碑要刻上波斯文去頌揚伊斯蘭教真主安拉？

斯里蘭卡出土的《布施錫蘭山寺碑》。（資料圖片）

那時，波斯已先後亡於阿拉伯帝國和蒙古伊兒汗國，伊朗高原正由帖木兒帝國統治，此三個帝國都是信奉伊斯蘭教的，若要給真主安拉的話，應該寫阿拉伯文吧？況且斯里蘭卡是佛教國家，使團是跟誰用波斯文搞外交？作者不斷發問，然後去查找中外文書、出遊追訪，到過印度、伊朗、中亞更多絲路國家後，最後她發現，鄭和對絲路民族、宗教、文化歷史的認識，比今日的中國人要多得多。而在斯里蘭卡發現的明代石碑，披露了當時波斯語在海上及陸上絲路的政商勢力。

斯里蘭卡的古老石窟。（視覺中國）

今日依然動盪的絲路地區，備受大國關注，中國有「一帶一路」倡議，美國有「印太經濟」願景。可是不少香港學生，一聽到「一帶一路」，就視為政治宣傳，甚至認為是冒進之舉，不想去了解。張倩儀認為十分可惜，她說：「第一，絲路距離我們不遙遠；第二，不是與我們沒關係，該地區的新聞逼人而來；第三，其實我們對這些地方有許多偏見，應該去除。」香港有較好的出遊條件，不少地方免簽證、飛機直航……即使中亞，我們也可以七小時直航到哈薩克斯坦的阿拉木圖古城。

本書開首就是一幅跨頁的彩色歐亞及非洲地勢圖，標明海陸絲路重要地點，細看可接收到許多信息。「昔日絲路的重要城市，到今天仍然是一個重要的城市，或者區域的重要城市。一張呈現地勢的地圖可以讓人一眼明瞭，地勢在當時也是重要的決定因素。」張倩儀說。

如今的非洲地圖。（資料圖片）

敘利亞內戰中傷亡慘重及損毀嚴重的阿勒頗，也是陸上絲路重鎮，名列世界文化遺產。它扼守兩河流域和地中海之間的通道，令作者感嘆的是，因其位置重要，所以在現代衝突裏也會首當其衝。而近期熱點、美伊對峙的波斯灣霍爾木茲（明朝譯為忽魯謨斯），也是鄭和七下西洋四次停靠的地方，曾是世界貿易中心。

伊朗南部波斯灣風光。（視覺中國）

古時，中國因被新疆、西藏的世界屋脊高原雪山、沙漠阻隔，偏安一隅獨自發展，也因文化持續及原創性而躋身四大文明古國。可是也因地勢，妨礙了中國與外界交流。西漢漢武帝派張騫出使西域，後兩度費力遠征攻打大宛，終於打通了陸上絲路的大西域門戶，中國自此加入了大西域長期交往的世界。

張倩儀為此到過大宛（古稱）—今天叫做費爾干納盆地，它分屬三個中亞國家的領土，主要部份在烏茲別克斯坦最東面，她領悟了大宛的歷史命運跟地理形勢有關係。這盆地是帕米爾高原旁邊的世外桃源，攀山勞累的商旅需要在此休息、補充物資等，確具戰略價值。

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【絲路歷史】波斯文化魅力無限 旅遊書消除異國偏見

上文節錄自第168期《香港01》周報（2019年6月24日）《《當今絲路人文風景》 踏上絲路 多個角度解讀世局》，網上標題為編輯重擬。

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