絲路對於中國、對於世界都十分重要，作者列舉了三大方面：中國早期文化的原創性，在絲路西段，尤其是地中海和西亞各國文化已經長期融混的情況下，一個異質而深厚的文明可以為交往注入活力。其次，中國是發明大國，除了四大發明外，還有絲綢、漆、瓷器及不斷改良的耕作方法，航運上則有水密艙、三角帆等等。最後，是中國龐大的人口和強大的經濟能力。在古絲路上，中國的角色主要不是西方產品的消費者，而是參與推動西方技術創新。至於中國自己，則在輸入的精神文化、科學新知和生活娛樂上大量獲益。 撰文：楊映波

承接上文：

【絲路歷史】以旅行中見聞 串連出斯里蘭卡與鄭和的波斯情

絲綢之路對於中國乃至世界歷史發展都有舉足輕重的意義。（視覺中國）

今天中國對於世界來說是一個大市場，仍屬異質文明，開始創新。可是歐美世界，特別是特朗普，太過以仇恨眼光看待中國，異質就是敵人？是文明衝突？只有端正心態，沉澱下看，認識自己歷史，才不會自大自卑。

此書介紹絲路較全面，環環相扣，從海陸絲路與中國、古印度以及斯里蘭卡的角色、內陸的中亞，到波斯文化下伊朗的角色、歐亞碰撞最前沿的土耳其、突厥民族，以至世界新局下的絲路人文面貌等，漸漸為我們解開這錯綜複雜的古今絲路情結。倘若去作深度遊，不管去斯里蘭卡、印度，還是中亞、伊朗、土耳其，真的最好先讀一讀這本書，因為作者都附有旅遊體驗筆記。追尋歷史，解開疑團，享受與當地人交流的樂趣。

筆者下一個旅遊目的地是伊朗，所以讀到此書的有關波斯文化章節，倍感受益。在海陸絲路貿易上，中國、古波斯是主角，兩國君民，深入交往了四五百年。中國主要是輸入新訊息、新物資，像芝麻、胡餅、石榴、唐朝的馬球等等；古波斯則佔有海陸地利之勢，大賺轉口貿易稅。

現代伊朗的路邊小店。（視覺中國）

原來，當年的薩珊波斯帝國（魏晉及唐初時期）和羅馬亦大打貿易戰，手法和今天並無二致。波斯加出口稅，羅馬就向波斯實行銅鐵禁運。在阿拉伯帝國滅掉波斯之前，中亞商人和羅馬多次想突破波斯的壟斷都不成功。即使亡國之後，波斯人改信了伊斯蘭教，仍在承傳波斯文化，生意網絡廣闊，鄭和在印度、斯里蘭卡打交道的也有講波斯語的生意人。

作者也被波斯花園所吸引。哪怕是土黃色房子乾巴巴的，一深入住處，出其不意的是碧藍水槽，一列瓶子造型小噴水口湧出清冽的水流，化解了一身的燥熱……外人視伊朗為邪惡地域，怎知伊朗人為自己創造了人間天堂。

波斯花園重要元素是十字水道，四周種滿鮮花，外有圍牆，作者愛它和中國園林一樣可遊可坐，契合生活，佩服波斯文明在沙漠圍繞的艱苦環境中營造出此樂園。我們一直以為這種花園是伊斯蘭藝術，何曾想到波斯？

位於伊朗設拉子的波斯花園。（資料圖片）

伊朗一樣有燦爛的波斯文明，只是波斯帝國師承兩河流域文明古國，不被列入四大文明古國，但如果追源至伊朗高原的埃蘭文明，其歷史甚至比中國還長遠。書中指出，據最新的考古發現，埃蘭文明或許不後於兩河文明。作者慨嘆，兩個文明古國都命運多舛：都曾經以文化教育稱盛，都歷盡世局的折騰。

現代的中國與伊朗都經過主動或被動閉關三十年，但伊朗普通民眾熱情、儒雅，不論城鄉，見到外國人並不驚怪。我們這一方在折騰中失落的，似乎比伊朗多很多。

伊朗的穆斯林在慶祝傳統節日。（視覺中國）

至於伊斯蘭教問題，書中有專門章節介紹，遜尼派、什葉派、原教主義、穆斯林兄弟會等，還有較少聽到的蘇菲派、瓦哈比派。如果只是從新聞中聽來一大堆名詞，就聯想起恐襲，無助我們明白這個世界重要宗教，也充滿誤解。多了解一下伊斯蘭教這些新舊思想的糾結，至少可以多一個解讀世局的角度。

步入新世紀，絲路上的主要貿易商品變成能源，不再是絲綢、瓷器、香料、馬匹。作者稱，不少油田在絲路國家裏，於是，許多線路設計、角力、合作，都環繞着這種新商品展開。匹夫無罪，懷璧其罪。中東動亂，與當地有豐富石油蘊藏不無關係。惟同屬中東的約旦，地處荒漠，沒有石油資源，結果比周邊的伊拉克、敍利亞為穩定。現在的伊朗，石油也遭美國禁運。

絲路沿線各國的歷史、血淚衝突，比中國還要複雜很多。作者說，看到那麽多國族浮沉掙扎，會讓人變得比較慎思和包容；看問題忌一刀切。世界並非只有黑白二色，色譜應該是豐富多樣的。絲路之所以美麗，正是因為它深厚的文化底蘊。

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上文節錄自第168期《香港01》周報（2019年6月24日）《<當今絲路人文風景》>踏上絲路 多個角度解讀世局》，網上標題為編輯重擬。

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