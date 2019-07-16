良好的社區照顧服務可以有效減少或延緩長者入住院舍、醫院的機率。早在1973年，香港政府就發表了一份工作小組報告書，提出了「家居照顧」的安老政策概念。到了1977年，《老人服務綠皮書》確立了以「社區照顧」作為香港安老服務發展的目標。 然而施行至今成效不彰，其因何在？目前有何問題？未來又該何去何從？在人口老齡化浪潮來襲的今天，我們必須直面社區安老的種種不足，知難而進。

「社區照顧」的概念由英國引進，指由社區為老人、身心障礙者、精神病患者、學習障礙者等有需要的人提供照顧，讓他們儘可能在家或社區裏在「家庭式」的環境下過着獨立的生活。社區照顧的提供者包括正式與非正式機構，正式機構即政府和非政府組織（NGO），非正式機構則是由家庭自行負起照顧的責任。香港目前需要被照顧的人群以為長者為主，也是本文探討的對象。

社區安老相對於院舍服務，更有利於長者的健康、更滿足符合長者的意願、也更符合成本效益。不少研究指出，社區和居家安老避免了長者因居住在陌生環境而產生的焦慮和不安。國際經驗也顯示，有效的社區照顧服務，有助維持長者身體機能，減慢認知功能的退化。在適當的社區照顧和支持下，長者還可以得到高度的獨立自主性，並且保持或重獲基本生活技能。就個人意願而言，長者也更傾向於社區安老。同時，相比安老院舍，社區照顧更符合成本效益，從表一、表二可見，社區照顧無論是在資金成本還是土地使用上，消耗都更小，而良好的社區照顧更可以延遲、減少使用安老院舍的機率。

言而無行 發展滯後

自上世紀七十年代提出「家居照顧」、「社區照顧」的安老概念，香港政府名義上一直重視社區安老的發展，如今便以「居家安老為本，院舍照顧為後援」作為安老方針 ，然而其實際行動上卻與「居家安老」的原則背道而馳。

從2014年的《審計署署長第六十三號報告書》中的住宿照顧和社區照顧的開支對比圖可見，社區照顧開支常年低於院舍開支，撇除院舍服務成本較高的考慮，社區照顧的逐年開支增幅也遠小於院舍照顧，如此看來，談何大力發展「居家安老」？

不僅開支上社區照顧遠遠落後於院舍照顧，港大的《長者社區照顧服務顧問研究》對比政府過往在住宿和社區照顧投入的名額，發現由2003/04年度至2010/11年度期間，資助住宿照顧服務的名額比資助社區照顧服務持續地高三倍以上。縱然兩者的比例有縮小的趨勢，但社區照顧的名額仍遠遠落後。

按《安老服務計劃方案》，現時輪候院舍照顧服務的人數遠比輪候社區照顧服務的人數多，跟政府「居家安老」的方針大相逕庭。（資料圖片）

曾有研究機構建議，按2015/16年度照顧服務的單位預算成本計算，政府只需撥不超過5億元資助社區照顧服務，增加送飯、家居清潔及陪診等服務數量，就能解決現時社區照顧服務輪候冊上近一萬宗屬「普通個案」的長者申請。然而，儘管政府在2013/14年度及2014/15年度的財政預算案中，分別有逾200億元和逾600億元盈餘，卻未採納相關建議。

2018年，署理勞工及福利局局長徐英偉提到，根據安老事務委員會籌劃的《安老服務計劃方案》推算，到2026年，安老仍會以院舍服務為重，屆時資助長期護理服務的規劃比率參考數值為每1,000名65歲或以上的長者有21.4個資助院舍照顧服務宿位和14.8個資助社區照顧服務名額，依舊是以院舍為重。

上文節錄自第171期《香港01》周報（2019年7月15日）《社區照顧的近憂與遠慮》。

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