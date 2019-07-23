庇護工場、食物銀行……這些都是對社會企業（下稱「社企」）的刻板印象。社企有別於依靠捐款及贊助的慈善團體，以商業手段實現社會目的見稱，近年在香港蔚為風行，社企營運模式亦有所改變。政府以往成立不同基金及資助計劃，鼓勵非牟利組織和企業家以創新思維推動社區發展，亦在今年度《財政預算案》預留1.5億元港元予「伙伴倡自強」社區協作計劃支持社企營運，拿掉空洞的數字，社企是一盤怎樣的生意？

近年社會企業如雨後春筍湧現，這是一盤怎樣的生意？（資料圖片/高仲明攝）

「社企透過做好事賺錢，因此幫人是目的，賺錢是手段。」香港浸會大學工商管理學院客席副教授、豐盛社企學會會長紀治興說。「社會企業」的概念源於英國，英國社企聯盟（SEUK）定義社企為運用商業手段去實現特定的社會目的。換言之，社企不視賺取最多利潤以分派給股東為首要目的，而是嘗試透過商業操作解決社會問題，利義並舉。

在本港，民政事務總署綜合不同的定義：「社企是一盤生意，透過企業策略和自負盈虧的營運方式，以達致特定的社會目的，而其不少於65%的可分發利潤會再投資於本身業務，以達到該社企的社會目的。」本地社企五花八門，提供社會缺乏的服務或產品、為弱勢社群創造就業和培訓機會、保護環境、運用本身賺取的利潤資助轄下的其他社會服務等，滿足不同人士的需要。

本地社企五花八門，當中包括提供社會缺乏的服務或產品、為弱勢社群創造就業和培訓機會等等。（資料圖片/盧翊銘攝）

利用商業力量拯救世界？

上世紀七十年代，歐美國家經濟衰退，失業率急劇上升，貧窮問題日益加劇，政府面對嚴重的財政赤字，不少人開始質疑凱恩斯主義，甚至認為社會問題或是政府過份介入市場所致。基於歐美經濟蕭條及政府削減社會福利支出，社企便在營商及公民力量的土壤中應運而生，儘管香港社企發展較晚，但也大致在這社會背景下產生。

2000年，時任社會福利署署長林鄭月娥甫上任，便積極改革福利機構服務的資助模式，政府於2001年從實報實銷制度改革為整筆撥款津助制度，目的是鼓勵機構善用資源，以提高彈性、解決行政程序導致服務僵化等問題。然而，機構亦因此面臨減薪及縮減編制，不少機構需要自行發掘不同資源及方法以維持服務，營辦社企遂成為出路之一。

政府在2001年推出整筆撥款津助制度，令不少機構面對減薪及縮編的壓力，要發掘不同資源及方法維持服務，營辦社企遂成為出路之一。（資料圖片/張浩維攝）

在2001/02年度的《財政預算案》中，政府撥出5,000萬元支援殘疾人士就業，社會福利署遂開展「創業展才能」計劃，以撥款設立種子基金資助慈善機構，透過市場導向形式為殘疾人士創造就業機會；至2006年民政事務總署為配合扶貧委員會工作，獲1.5億元撥款推行「伙伴倡自強」社區協作計劃，向合資格非牟利機構提供種子基金，成立社會企業，為弱勢社群創造就業機會及提升技能。計劃自推出以來共資助約220間社企，僱用超過5,000人，包括殘疾者、有就業困難婦女、長者和年輕人等。兩項計劃為每個項目提供最高300萬元資助，資助期不多於三年，政府期望資助期完結後，社企業務可自負盈虧。

這些計劃成為不少本地社企的起點，但社企時至2007年才漸漸進入大眾的視線。時任行政長官曾蔭權在《施政報告》表示會大力支持社企發展，以改善香港失業及貧窮等社會問題。曾蔭權認為，政府、商界和民間合作發展社企，可推動關懷文化，發揚「助人自助」的精神，為社區創造更多職位。

前行政長官曾蔭權在任內發表的《施政報告》中表示會大力支持社企發展，希望改善失業及貧窮等問題。（資料圖片/李孫彤攝）

助人自助 不計回報？

紀治興在2011年成立「豐盛社企學會」，這個非牟利組織召集各界專業人士成為義工，期望以知識和經驗推動香港社企及社會創新的發展，現時紀治興不時坐在辦公室內免費為社企把脈，以一對一的模式傳授經營技巧及學術知識，為社企解難，同時豐富自己的企管知識。他說，自己踏足社界純屬偶然，之前長年在內地工作，至2006年辭掉惠普中國區副總裁一職，49歲便提早退休。回港後，他在基督教會當執事，結識了同為教會執事的社企豐盛車房創辦人。紀治興記得，那時車房在虧損，所以他捐款支持，翌年再蝕便再捐，如是者到了第三年，車房帳目仍是慘不忍睹。「蝕了錢便去籌錢，這個心態是不會成功的，即使你最初多有心，到頭來什麼熱誠也磨蝕了！」所以當時紀治興決定「一半捐錢，一半捐時間」，試圖救回車房。

豐盛車房理念是讓從業者一邊賺錢，一邊學手藝，車房的學徒多為懲教署轉介的釋囚或社工轉介的隱蔽青年。紀治興說，最初着手協助營運時，一看便發現車房完全不曉得如何做生意，品質管理標準、顧客電子數據庫等統統欠奉，連最基本的零件價格、員工出勤記錄也一塌糊塗，沒有好好控制成本。他於是決意重整旗鼓，同時引入分紅計劃：如果車房在半年內有盈利，當中三分之一會按薪酬比例分給全體員工，結果車房成功在六個月之後轉虧為盈。

紀治興創立「豐盛社企學會」， 為社企診斷「奇難雜症」。（黃寶螢攝）

紀治興說：「每個國家的扶貧（政策）也有一個組合，最簡單是慈善捐款，其次就如綜援、再培訓、最低工資、甚至社企，即曾蔭權所說的『做大個餅』。」當政府願意投放更多資源，放寬申請資格，加上官方宣傳及媒體報道，社企遂如雨後春荀般湧現，成為香港其中一種普及的商業模式。按香港社會服務聯會（下稱「社聯」）轄下社會企業商務中心2007年起每年編制及出版的《社企指南》統計，截至2017年底，全港有654間社會企業，較2016年上升7.2%。值得留意的是，並非所有社企均到社聯登記，因此實際的社企數目會更多。

只是，對任何企業而言，守業並非易事，在市場競爭、租金壓力的大環境下，社企要在香港同時結合商業和社會目標，面對的困難更為複雜。紀治興指出，社企由創辦到上軌道平均需要五年時間，能持續營運的成功率約有六成，如何達到收支平衡以至獲利無疑是最大挑戰。如「伙伴倡自強」社區協作計劃自推出以來，36間社企在資助期滿後三年內停業，而根據持續營運的社企在資助期後提交的周年進度報告，約有六成社企有盈利或收支平衡。紀治興分析，仍能繼續運作的社企，不外乎是有盈利或是機構有能力承受虧蝕，但他強調，盈利並非量度社企成敗的唯一標準，為社會帶來多少影響才是重點。

「黑暗中對話體驗館」於去年因收支失衡 結業。（資料圖片）

在紀治興眼中，社企某程度上能防貧及滅貧，既具社會安全網所缺乏的經濟效益，同時亦可減省社會成本及增加社會資本，是扶貧助弱的理想模式。但商界有批評聲音指社企倚靠政府的補貼，造成不公平競爭，而且營運業績不佳，滅貧成果不彰。這方面紀治興另有見解，他認為對於政府而言，社企賺錢與否並非最重要的考慮因素，重點在於能夠生存，繼而聘用一些弱勢社群，「社企賺錢當然是最好的，但你蝕得起又可以生存，其實窮人也有得益。」

2013年，豐盛社企學會學會為民政事務總署的「伙伴倡自強」社區協作計劃及社會福利署「創業展才能」計劃計算社會投資回報 ，如以平均社企營運年期中位數9.3年計算，社企獲一元投放，便有4.46元回報效益，讓錢直接從企業手中流向弱勢，比起綜援的社會效益更大。紀治興認為，綜援每年經常開支逾200億元，逾22萬受助人，過半為年老、永久性殘障、長期病患人士，餘下的是有工作能力但沒有市場競爭力，如需要照顧小孩的單親母親、殘疾人士等，他們有工作意慾卻有心無力，「約有一半人是可以工作的，但很需要老闆遷就，而社企正是擔任此角色。」

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上文節錄自第172期《香港01》周報（2019年7月22日）《在商業經營中實踐社會使命 社企是門好生意？》。

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