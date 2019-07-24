荷里活的續集電影往往新不如舊，當中殘殺片種尤甚。可幸，《娃鬼回魂：魅來世界》（Child's Play）的設定就充滿誠意，竟將超現實恐怖走向，改為貼地的科幻夢魘，敢於拋下原作系列包袱，所謂「魅來」正好語帶雙關「未來」元素。電影縱有沙石，總體仍屬水準之作，充分做到新瓶新酒，層次亦非一般恐怖片。 撰文︰李美

《娃鬼回魂》元祖版最先在1988年面世，直至2017年不經不覺已拍了七集。公仔Chucky原先被懂「法術」的殺人狂附身，繼而展開一場場的殘殺戲碼，後來劇情還發展至「結婚」、「生子」，甚至有專屬「邪教」，系列無疑愈來愈跳掣、愈來愈貼近cult片。在此基礎上，遵循上述設定重拍「娃鬼」，可能會貽笑大方，此路不通。

公仔Chucky被懂「法術」的殺人狂附身。（《娃鬼回魂：魅來世界》劇照）

跟去年的《月光光新慌慌》（Halloween，該系列第11部）相似，兩齣新續作的成功之處在於破舊立新。導演Lars Klevberg、編劇Tyler Burton Smith俱為新人，也為本片重拍灌注新風。嚴格而言，本片不是純粹的殘殺片，更準確說法乃是一齣「科幻片」，好使觀眾反思如果科技發展開到荼蘼，究竟人類會如何被反撲。劇集《黑鏡》、經典電影《未來戰士》等，當然亦有觸及類似命題，但本片卻以恐怖片包裝，並用上強烈方式表達，絕對別開生面。

電影被列三級。（《娃鬼回魂：魅來世界》劇照）

電影雖然被列三級，但「嗜血」的觀眾不宜期望太高，因為電影不太着重感官畫面，一些理應血花四濺、殘暴不堪的重頭戲，皆沒透過特寫、近鏡等方式處理，顯得有點避重就輕。全片最「爆血」的「三級位」，甚至可能令影迷會心微笑。

只可惜，本片僅長約90分鐘，驟眼看來是想做到乾脆利落，惟編導始終經驗不足，之前僅多拍短片或遊戲創作，故掌握電影節奏未算穩定。前半段略嫌慢熱，予人拖泥帶水之感，而到壓軸情節則嫌倉促，削弱高潮戲應有的劇力，誠為美中不足之處。

（《娃鬼回魂：魅來世界》劇照）

《娃鬼回魂：魅來世界》的前設劇情與原作首集大同小異，講述在超級市場工作的單親母親Karen（Aubrey Plaza飾），為弱聽兒子Andy（Gabriel Bateman飾）送上被退貨的玩具娃娃（Mark Hamill配音）作為生日禮物。本片意想不到的設定，乃是「娃鬼」居然不再「鬼上身」—港譯延續了「娃鬼」稱號，某程度已不再適用。

這隻「娃鬼」不再涉及怪力亂神，背景設定是人工智能（AI）普及的反烏托邦世界（dystopia）：娃娃Buddi—這是片中Chucky所屬的系列真名—不單是陪伴小孩子的玩具，更可連結某大集團的所有電器，也可進行召車服務，甚至能記下「主人」的特徵，提醒他各種生活細節。相關設定是否似曾相識？這非科幻故事的情節，現實裏的手機助理、智能家居等皆已實現，只是未如片中誇張罷了。

+ 7 + 6 + 5

科技便利到難以想像的地步，會否變得失控？這是本片的切入點。世上最恐怖的，往往不是鬼，而是人心。片中Buddi娃娃為何暴走？理由是位於越南的工廠內一位即將被解僱的工人「解鎖」了該娃娃的AI晶片—結果，它不單說「錯」自己名字為Chucky，還大講粗口，看過殘殺片後更「學習」了殺人，為一眾角色帶來連場惡夢。

本片也戲謔了同期上映的《反斗奇兵4》，既將娃娃主人一樣命名Andy，又在海報惡搞後者的玩具角色，緊扣電影旨在反思人類與玩具—即依賴物之間的關係。

時下一代喜歡玩手機，就如片中小孩迷上Buddi一樣，將科技產品視為自己「朋友」，人與人之間的「朋友」反而不被重視。科技縱可跨越人際溝通的物理距離，實質上恐拉遠彼此的心。科技產品本來就是雙面刃，應否將生活控制權交予AI，本已值得商榷。

入場前，本抱持觀看典型殘殺片的心態，結果出乎意料，沒料到這是齣有驚喜的「科幻片」，反思空間不少。始終，一而再地重拍經典系列，雖反映荷里活的創作乾涸，但不代表創作人全無發揮空間。本片再次證明，只要創作團隊願意放手一博，經典招牌亦可煥發新彩，這才是值得鼓勵的「二次創作」。

上文刊登於第172期《香港01》周報（2019年7月22日），原標題為《《娃鬼回魂：魅來世界》科幻夢魘 創作破舊立新》，網上標題為編輯重擬。

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