電子書票易學易做，所有人都可以化身設計師，做出心目中的藏書票。真設計師蔡景康則融合設計與印刷技術，今年書展為衛斯理創作一套限量簽名版的藏書票，推廣藝術。

承接上文︰

【藏書票．上】書籍也有身份證 貴族玩意變平民興趣

倪匡自上世紀五十年代開始創作，至今已出版數百本小說，涵蓋武俠、推理、科幻、奇幻、愛情等文類。蔡景康笑言自己是倪匡的超級書迷，第一本買的書是《屍變》。「媽媽覺得不吉利，撕了封面，後來的『原振俠』系列，也都被撕去封面，因為比較性感、少布，但人通常是愈禁便愈喜歡。」至今，他儲下近400本倪匡小說，除了衛斯理系列，還有另外11個系列及一些較為冷門的武俠小說，「計上劇本，倪匡應該寫了過千個故事，我會盡量搵，甚至炒價都會買。」

蔡景康正職做廣告設計，近年開始為書本做封面設計及做藏書票。（區嘉樂攝）

為偶像設計藏書票

這次有機會為偶像設計書票，他說很興奮。「我在清貧家庭長大，最大的消遣就是睇書，一是倪匡，一是黃易，黃易小說的封面好靚，後來我認識了那個畫師，合作做了一些作品。這一兩年，也認識了查先生（查良鏞）的孫女，她在藏書票上亦給予了建議。」由於今年書展主是為「科幻與推理文學」，他早早便鎖定衛斯理系列，最終挑選了眼睛》、《影子》、《異寶》及《天外金球》為創作對象，過程中，倪匡透過契女（施仁毅太太）反映意見。最終蔡景康考慮到作品出版年代久遠，為了吸引新世代注意，特意用上不少新式的印刷技法，如鐳射切割、激凸、燙金等，藏書票摸上手有立體感。「《眼睛》是六十年代的故事了，我希望做出日本《死亡筆記》的感覺。」

將印刷技術玩到出神入化的他，正職是做廣告設計，四年前才接觸藏書票。那年，他與太太去台灣，在日星鑄字行認識了版畫家楊忠銘，對方曾受故宮博物館邀請，為《西廂記》做藏書票。「我那麼喜歡看書，但直到那一刻才知道有藏書票這回事，思想衝擊很大。」回來後，他開始創作，先後在台北舊香居及中環元創坊做藏書票展覽。「我做了一個藏書票月曆，用完那個月，你可以撕下來，貼在自己的書中。」這個設計最後獲得2016-2017年意大利A'國際設計大獎金獎。

蔡景康用上許多新式印刷技巧創作了一套四張的衛斯理書票，賦予作品新穎感。（區嘉樂攝）

「我覺得要推廣一個東西，必須從生活化的事物入手。」去年，他再做藏書票時，便想到用更多印刷技巧來做，「藏書票向來平面，即使有燙金，也不是立體，我便試在立體雕刻中加入發泡效果，加添一點意境。」

現代印刷進步，書籍不再是難得之物，藏書票的存在，更像是生活與藝術的交流，有人堅持傳統，也有人貼近生活。日本人重視文化，將之分為創作者與愛好者，會員過千人，熊美儀希望有一日，香港也能做到。「因為藏書票的收藏門檻很低，幾千元而已。我常跟朋友說，你買個袋都要五位數字，這個金額已經可以買幾個藝術家的藏書票了。」

上文節錄自第172期《香港01》周報（2019年7月22日）《書籍的身份證 藏書票的故事》。

相關文章︰

洋溢舊情懷 10本刻畫舊時代記憶的書（上）

繪本盛行 好書哪裡尋？

更多周報文章︰【01周報專頁】

《香港01》周報，各大書報攤及便利店有售。你亦可按此訂閱周報，閱讀更多深度報道。