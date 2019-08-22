一方面，美國本土非NASA承包商或基地所在州份的政客，根本無必要推動增加NASA預算； 另一方面，現時國際上也沒有另一超級大國有能力觸發新一輪太空競賽。 因此，當人類已登陸月球，今時今日美國再重施故技，似乎已失去展示國力的意義。

是故，相比六十年代NASA從國會獲得倒水般的資助，現時的預算自然如涓涓細流。難怪NASA前署長特別助理Mark Sirangelo慨嘆：「回望1969年以來，有幾件事倒退了。我可以非常客觀地說，載人升空在美國其實倒退了。」他預期，在NASA能夠表達再一次登陸月球、甚至前往火星有何必要之前，任何事件都會緩慢進展，尤其是阿波羅時代的範式仍在：「不需要製造一場戰爭，要的是一個目的。」

特朗普政府只好定下更大的目標。同時，他們正試圖迫令NASA加快時間表，以再次製造一種迫切感覺。除了運送首名女太空人登月外，副總統彭斯（Mike Pence）在今年3月更命NASA把載人登月目標從本來的2028年推前至2024年，並定下未來月球任務三大目標：重返月球、建立永久據點、開發新技術讓美國太空人可前往火星或更遠的星球。

彭斯命NASA從原定2028年提早至2024年重返月球，並定下三大目標。（資料圖片；Getty Images）

當年甘迺迪定下的死線是「這年代結束之前」，意味着派人登月任務完成時他不一定還是在任總統（結果是尼克遜任內完成），而特朗普則明顯以任期來考慮。他在2017年說，希望「在我首個，或者最差是在我第二任期內」，有太空人登陸火星。這緊張死線可否趕上仍是未知之數，但至少一定程度上限制了創新的可能性。上月才離任NASA人類探索與行動主管一職的Willian Gerstenmaier說：「我們沒有時間或資金建立獨一無二的系統。」例如波音（Boeing）仍在為NASA建造的SLS，仍會沿用太空穿梭機某些引擎。官方資助研究機構Aerospace的工程師Blake Rogers補充：「2024年真的很近，所以不會有很多全新科技。」

NASA署長布列登斯廷（Jim Bridenstine）則對新死線表示樂觀，認為考慮其他任務如星座計劃的「政治風險」，時間表加快或有助達成任務。5月中，他對NASA員工說，政治風險存在，「因優先順序會變，預算會變，政權會變，國會會變」：「我們應如何把政治風險降至最低？就是加快這項目的進度。基本上，項目需時愈少，所冒的政治風險也愈少。」他甚至略有怨言：「如果不是政治考量，我們可能現在已經重返了月球。事實上，可能已經在火星。」至於為什麼四十七年來都未有人重返月球？他的答案是：「因為政治風險阻礙這發生，計劃用太長時間，也用了太多錢。」

對於特朗普政府要求提前重返月球，NASA署長布列登斯廷反而認為是好事，不再重蹈計劃反覆變換的覆轍。問題是NASA的預算可否隨死線提前而增加？（Getty Images）

不過，雖然時限縮短，NASA卻沒有更多資源來加快進度。阿緹蜜絲的最大障礙是成本，按通脹調整後，整個阿波羅計劃成本約為2,000億美元，而現時NASA每年預算只有200億美元，特朗普至今只嘗試爭取過一年額外撥款16億美元。智庫行星學會（Planetary Society）太空政策高級顧問Casey Dreier說：「從實際上的政治優先次序看來，這不是好的迹象。」這16億額外撥款申請，布列登斯廷稱之「首期」，相比NASA預計整個阿緹蜜絲計劃預算200億至300億僅是九牛一毛，但也遭民主黨反對，因為這筆錢需從削減低收入學生津貼而來。正如美國國家航空太空博物館太空歷史部策展人Teasel Muir-Harmony所指：「這種計劃極之昂貴，且依賴政治決心，而阿波羅時代得到兩黨支持。」她認為特朗普可取得什麼程度支援，「對阿緹蜜絲的成果十分關鍵」。

美國民眾對於重返月球，似乎也沒有比阿波羅時代有更多熱情。據美聯社與芝加哥大學全國民意研究中心（NORC）5月調查，只有42%受訪者認為NASA應該在2024年重返月球；43%受訪者則認為月球和火星都不應該是國家優先目標。

重返月球甚至前往火星，美國民眾似乎希望NASA專注於與地球相關的科研。（Getty Images）

另一項由美國有線電視C-Span與市場調查機構Ispos在6月的訪問顯示，如何呈現NASA的成本會影響大眾對重返月球的看法。例如分別有27%和20%受訪者認為，「215億美元」預算是過多和過少；但若被問到NASA預算是「國家預算0.5%」或「每人70美元」，就分別有41%和31%認為過少。據Pew Research去年的投票，只有13%美國人認為派太空人登月應該是NASA優先任務，44%認為毫不重要，甚或不應該做。NASA監測氣候和追蹤小行星等其他計劃更獲大眾的支持。

Dreier認為，2024年人類重返月球的機會低：「要說我們可以便宜而以較阿波羅計劃更快的速度重返月球，令人難以信服……太空政策專家現時都面對這個困難：你不想負面地說他們做不到，但要誠實地看看……NASA被放在一個政治上很困難的位置。」

阿波羅計劃造就重大科技突破，展現了人類的可能性，感染與啟發了一整代人的夢想，也遺下了各種生活科技應用。但當時移世易，需要步入新太空時代時，我們才發現竟走不出阿波羅時代的舊路。五十年過去，人類要再次前往月球，原來依然困難重重。

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上文節錄自第176期《香港01》周報（2019年8月19日）《阿波羅登月50年 人類再探月 夢可期？》。

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