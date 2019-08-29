前文提到，就着上水區水貨客擾民的問題，北區區議會設立「水貨問題工作小組」，在會議上，議員曾多次提出問題沒有改善的黑點、向相關執法部門查問巡查數據、就水貨黑點要求部門加強執法等。小組更申請動用區議會兩萬元的「社區參與計劃」撥款，以製作橫額等宣傳物品，勸喻不要在行人路上執拾貨物等。區議會欠缺實權之下，每每無法解決問題之餘，開會更只淪為重複又重複地，要求政府加強執法及質詢相關部門的程序。 在屯門那邊廂，情況也沒有相對更好。屯門公園的噪音問題，同樣有議員跟進多年，但基於法例的力度不足，加上檢控程序容易引起衝突，康文署也沒有積極提出檢控，在「大媽」進駐後，屯門區議會同樣幾乎無計可施。

承接上文︰【區議會．一】從光復上水 屯門公園行動 看區議會失效

屯門區議會也曾設有工作小組解決屯門公園問題，但當年甚至沒有區議員想成為小組召集人。（資料圖片／盧翊銘攝）

缺證據難檢控 大媽重返公園

工黨譚駿賢是其中一位較為積極跟進屯門公園問題的區議員，他上任後翻查文件，發現康文署在屯門公園開始大量出現歌舞表演，甚至不雅表演時，曾以《遊樂場地規例》檢控，但兩宗個案顯示，靠該條例執法很難解決問題：一來，職員須要求公園使用者當面指證噪音製造者，有機會被圍觀指罵甚至發生衝突；二來，即使成功檢控，罰款金額只是800元或1,200元，對這些「收入」甚高的大媽團體而言損失不大，權當交付場地租金。

工黨屯門區議員譚駿賢認為，從屯門公園問題可反映區議會失效。（高仲明攝）

2005年，康文署曾聯同警方採取行動，卻因證據不足而未能成功檢控；2006年，康文署曾多次往屯門公園勸諭，不時遭聽眾阿伯包圍爭執，最嚴重一次，一名老翁跌倒斜坡昏迷，最後證實死亡。條例力度不足，但政府卻遲遲未有修例，任由問題發酵。到今年5月，立法會民政事務委員會終於討論修例，但6月反修訂《逃犯條例》風波發生後，議會也無法討論了。

屯門公園大量出現歌舞表演，甚至不雅表演。（資料圖片／蔡正邦攝）

7月6日，由網民和街坊發起的光復屯門公園遊行在下午起步，數以千計參加者擠滿屯門公園表達訴求。7月9日，屯門區議會開會，通過要求康文署取消自娛區。這個自娛區正正是區議會在2006年5月成立「屯門公園問題工作小組」後的產物。

當時，小組在屯門公園定立了兩個自娛區和一個露天劇場，供市民免費使用，但須向康文署申請，並跟從小組釐定的音量標準，亦不可涉及商業成分。自娛區的原意是希望讓欲表演人士有場地獻藝的同時，居民不用飽受噪音滋擾。

事實上，區議會對於康文署人員勸諭及執法而引起衝突的問題無從入手，當年成立小組時，甚至沒人願意成為召集人，最終三名獲提名的人當中，只有民主黨區議員陳樹英接受。

屯門區議會在光復行動後要求康文署取消自娛區，但自娛區正正是當年工作小組的產物。（資料圖片／羅君豪攝）

康文署在小組中和區議員研究解決方法，並邀請曲藝團體聽取意見。署方曾提出透過三個月試驗性質的「屯門區文娛曲藝活動推廣計劃」，提供免費曲藝場地，包括屯門游泳池壁球室、天后廟廣場、山景社區會堂及屯門市中心社區會堂，以疏導曲藝團體及觀眾的需求，又建議安排區內長者地區中心人員到屯門公園，推廣其他社區活動。署方亦提出在公園內安排免費娛樂節目，並在露天劇場安裝隔音屏障或加設噪音減滅設施。

然而，其他租用場地氣氛無法和公園相比，加上部份地區偏遠，無法疏導使用者，其他社區活動也缺乏吸引力，導致問題未見改善。此外，安裝隔音設施需額外撥款300萬元，有區議員認為不划算，要求建築署附設觀景台，但即使技術上可行，卻需多費200萬元，而且只針對露天劇場，噪音更只可平均減少10分貝。

屯門公園的氛圍是讓「大媽」不願離去的其中一個原因，背後還有涉及「生意」。（資料圖片／羅國輝攝）

由於康文署難以檢控，表演人士和聽眾「屢勸不聽」，繼續留守屯門公園。到後來「大媽」進駐，因涉及「生意」，更難驅趕。到今天，自娛區將被取消，但使用自娛區的人並非只有不雅人士，沒有自娛區亦只解決了部份嘈音問題。更重要的是，光復行動後一度減少的「大媽」，早已逐漸重返公園。

未具法定權力 政府選擇聆聽

譚駿賢和劉其烽同樣在2016年上任區議員，約三年多過後，二人深深明白區議會在架構上的局限—沒有實權。談到區議會為何如此無力時，譚駿賢說：「區議會的作用非常有限。在憲政架構中，區議會只是一個諮詢架構，意思是沒有法定權力迫使或訂立議案要求政府做事。反過來，即使通過了議案，政府也可以繼續不聽取意見。」

劉其烽指出，政府部門向區議會展示的執法數字每每亮麗，但問題仍沒有改善，區議員能做的也很有限。（龔嘉盛攝）

譚駿賢認為，所謂的諮詢，其實是政府選擇性聆聽。「2017年9月，政府要徵收屯門五幅地興建公屋，當中有一幅與三級歷史建築『青山龍窯』相鄰。區議會反對了兩次，但政府也照做，城規會照樣通過。

政府鍾意時就來諮詢，比如『一地兩檢』、『明日大嶼』便出動到副局長，建制派為保皇一般都會支持，當中代表什麼意思？政府要取得共識、民意的時候就來區議會；區議會反對的時候，政府硬來也要做。《屯門分區計劃大綱核准圖》連很多保皇黨都反對，城規會也照批。」

他又指出，「區議會沒有法定的權力迫使政府工作，民意的反映只視乎政府想不想聽，不想聽時可以完全不理。」

譚駿賢認為，政府所謂的諮詢只是選擇性聆聽區議會的意見。（高仲明攝）

譚駿賢以「妹仔」來形容現時的區議會，指政府當年把市政局及區域市政局殺局，種下了禍根，令區議會變得「無能」。

「當時他們的說法是疊床架屋，但其實反對殺局的人說過，市政局和區域市政局有很實質的權力，雖然是限於文娛康樂和環境衞生兩大範疇。」他說。

區議會影響力有限，能做的也不多，這不止是民主派議員的想法，屬建制派的工聯會黃宏滔也認同。「看看現時區議會的職能，一直以來，區議會並沒有什麼實權，所有執行和法律方面的工作都分到不同的部門。區議會成立了那麼久，大家對區議會有不同的期望，但那麼多年來，我看不到有任何改變，我相信（區議會）可以有更大的作用。」

部份區議員未有積極推動公民參與，區議會恐淪為表態式的諮詢架構。（資料圖片／李澤彤攝）

另一個區議會的弊端，是按照現時的行政架構，每區均設有地區管理委員會（區管會），由代表政府的民政事務專員（District Officer，DO）主導，民選的區議員反而沒有主導權。

此外，區議員正副主席及其他小組委員會的主席是區管會的成員，均可就議題給予意見，而DO本身屬公務員，由政務官（Administrative Officer，AO）擔任，其工作重點在於讓政府可以在地區順利推行政策，以及解決地區的矛盾，不一定會從社區本身的民意或利益着眼。在部份委員會上，正副主席甚至會附和DO的決定，加上現時18區議會36個正副主席均由建制派壟斷，他們的立場很多時都會一致，其他區議員往往無法主導任何議題。

上文節錄自第177期《香港01》周報（2019年8月26日）《區議會之「不能」與「不為」》。

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