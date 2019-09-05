焦慮不分年齡，創傷可以困擾長達數十年。WC SL（化名）現年65歲，童年創傷一路纏繞他，到他成長，成家立室之後，焦慮與恐懼仍然阻礙他與家人相處。 撰文：鄺國惠

「影響社交，影響工作，影響家庭生活，因為我很多時收藏起自己，很想逃避那份恐懼，於是，在家裏也不與太太交往，數十年來也覺得不太了解她，連自己子女也不去接觸，這份恐懼與焦慮時不時會跳出來，騷擾我。」WC SL說，是自己與父母的相處模式為他帶來不安，父母的焦慮亦成為他的焦慮，那個陰影如影隨形，像滾雪球那樣一路滾下去，一路拖着他的後腿不放。他形容就算是好日子，譬如與自己太太、子女慶祝生日，自己也不能開懷享受。

在開心的背後隱藏不開心

「就算在愉快的時刻，卻總覺得有一把聲音跟我說，在開心的背後是不開心。」他帶點沮喪，訴說過去在低谷時的情況。「因為我不相信（我會快樂），不相信這是一件好事。為家人慶祝（生日）明明是一件好事，應該盡情去享受嘛，但我卻不可以。負面想法糾纏着，負面的想法充塞着我的生命。」

音樂治療讓WC SL放鬆，再看見自己內裏的「音樂兒童」。（歐嘉樂攝）

現代社會，商業世界的運轉模式，往往只講求理性，不去觸碰感性，WC SL也習以為常，令他更難突破自己，多年以來接受過不同形式的輔導，可惜幫助不大。約於三年前，WC SL接觸到表達藝術治療，也知道當中包含多種多樣的藝術，但偏偏選了一樣他自言最不熟悉、最不能駕馭的，就是音樂！

「正正是最大盲點。對於音樂我很害怕，很怕揭露自己的盲點，怕要面對自己一竅不通，面對這個窘局時如何是好呢？這是一個很大的掙扎。不過，當時覺得無選擇餘地，自己的驚恐，就是要去面對，去挑戰自己。」

把音樂節奏視為生活節奏

治療師勸慰他，把音樂的節奏視為生活的節奏，在快快慢慢的韻律中放鬆自己，久而久之，奇妙事情便出現了，大家可以坦誠而深入交流。

每次治療之前，他都會根據心情選擇一種樂器，以音樂代替說話。（歐嘉樂攝）

WC SL說，「隨着音樂節奏，逐步認識自己的實況，有空間去做一些即興的反應，可以發揮一下創意。是的，放鬆了，視野也會擴闊開來，以前我很畏縮，現時放鬆了，看事情的反應也會放鬆了。」

WC SL明白過去壓抑了內心的童真。「音樂治療讓我放鬆，再看見自己內裏的『音樂兒童』（music child），其實每人都有，只是在成長的過程中被壓抑下來。當我再去接觸這個內裏的小孩，原來他還有很大潛質，有很多可能性，幫我在其他範疇去發揮，去試一試。」

手碟是他在治療中常常會用到的樂器。（歐嘉樂攝）

遲暮之時，重新邂逅自己的「音樂兒童」，WC SL要向在治療中常用到的樂器「手碟」說一句：「多謝！」過去如一口釘，已釘了六十多年，應該還長滿鐵鏽。

有一次治療師把它帶到海邊，與他太太三個人一起玩。「在大自然中敲打音樂，手碟黑壓壓的一塊鐵，原來很可愛。大家一起合奏，很有共鳴，與太太一起玩。以我的年紀，六十幾歲了，能夠去表達去感受，對人對自己，這是一個很大的改變。」他說來一臉感恩。

上文節錄自第178期《香港01》周報（2019年9月2日）《藝術治療 散放情緒的通道》專題報道中的《重新邂逅「音樂兒童」》。

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