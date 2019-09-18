7月的一個星期五，茵與朋友在餐廳吃飯，大家說笑之際，男朋友M突然捧着一束花出現。他拿出戒指，慎重地求婚，茵沒有想太多便答應了。後來她說，如果男友是周末求婚，她大概要考慮。自6月以來，幾乎每個周末都有遊行示威，合法的，非法的，最後畫面上盡是硝煙，她無法在這樣的氛圍下，思考結婚這回事。 三十出頭，有穩定職業，如同所有情侶一樣，他們計劃成家立室，若沒有修例風波，他們大概會在香港結婚生小朋友，但這些念頭都被打亂了。兩個月來，每次跟朋友見面，大家三句不離移民，「走唔走」成了最親切的問候語。「之前已經開始諗，我們也計過，走的話生活水平會下降，沒有那麼容易搵到工，計來計去，還是覺得不要走，但這件事發生後，我們會走。」 M說。 兩人都是執行力很強的人，再早些時候，他們已留意樓市，曾考慮買樓置業，也討論過小朋友未來的教育，即使自己不走，亦考慮送小朋友離開，但6．12金鐘警民衝突後，曾經熟悉的城市變得陌生，離開有了迫切性。「第一次百萬人遊行，我們都未諗；但6．12後覺得這個政府不會再聽民意了。」茵灰心地說。

M指，在香港可以兩個人工作，移民外地即使找到工作，工資也不及香港高。（黃舒慧攝）

他們會去集會、遊行，對政府的不滿遠不只有修例之事，從五年前的8．31落閘、佔中，到後來特首所言的「相對和諧」的兩年間所發生的一地兩檢、DQ事件，太多不滿積壓，修例猶如導火線，炸開平靜的表象。「DQ事件好大影響，一DQ完就政治冷感。」 M因工作需要，經常飛不同地方，有時甚至要返內地，對國情略有認知。「有些事要分清楚，有些是阿爺搞出來的，有些是本地搞出來的。8．31落閘和DQ議員是阿爺決定，但（修訂）逃犯條例是香港政府要推的。」

在他看來，阿爺的決定難以推翻，但政府依然可以走位，而今次的修例，卻展現了政府施政無能的一面，不僅錯失了最佳的解決時機，在7．21元朗事件後，局勢進一步惡化。「7月21日元朗發生什麼事，我們也不用多說，即使在中國，也沒有見過有人打到入車廂，這是半恐怖襲擊。」他指，有些關係玩完就是玩完，心中有條刺便是有條刺。

茵同樣對政府失望，認為政府沒有做過實質的事去解決問題。「土地、醫療、教育，每件事都可以用不同政策去做，但是每次政府都選擇最擾民、最不被認同的方法，繼而逼我們接受，包括今次的事件。」 M輕嘆，這三年政府做得最對的事，說不出來，但政府做錯的事，可以列出好多，「你叫我如何有信心走下去？」

6月12日金鐘發生警民衝突事件，影響了M和茵對香港政府施政的信心。（資料圖片／張浩維攝）

施政效率比政治更重要

一唱一和，想法接近，彼此有離開的共識。M是會計師，茵是言語治療師，工作穩定，是專業人士，理應有能力離開，然而執行起來卻不易。茵畢業後浮浮沉沉，後來修讀言語治療碩士，工作上接觸很多小朋友，每個星期遊走十多間學校，有時返足六日，但因為很喜歡，她覺得這是一份終生職業，她也希望在另一個城市找到相同的工作。這些日子，她搜集移民資料，發現技術移民的分數比想像中高，為了加分，要考語言試，為了在當地執業要考專業資格試。她解釋，「外國協會比香港成熟好多，如果是協會合資格的會員，就可以有執業資格，香港的註冊制度不太成熟，只要完成一個學位，便可以成為言語治療師，外國的門檻高很多。」

M的情況稍為好一點，公司預計下年將在新加坡設分公司，他向上司表明有興趣調遷，若不成功，便會辭職找當地的工作，以工作簽證的方式留下來。「大部份國家我們都不夠分。去年的計法與今年不一樣，但即使是去年的分數也不夠。」新加坡的計分方法不是很透明，只知申請了要排期，排多少年才得到永久居留權則因人而異，有持中國護照申請人在新加坡住了十年才得到，也有港澳台申請者住幾年便取得，「我們也不知道要排幾多年，但如果公司調你過去，有較大機會拿到工作簽證。」他們也想過，若最終找不到工作，便讀書轉行。

新加坡近年成為港人移民的新熱點。它是國際城市，生活、工作節奏與香港相似，連高樓林立的城市景觀也相同，以英文及普通話為溝通語言，在政制上也沒有享受到更多的自由，對香港人而言，如同去了另一個香港。朋友都問：「去新加坡為什麼不留在香港？」茵笑說：「人家起碼是主權國家。」

M指，政制不是他們考慮移民地點的首要條件，反而政府的施政效率更為重要。「某程度上，我不太理政治是否透明或是否有民主，但政府要有效率，知道問題在哪裡，會想方法解決。」而在施政方面，新加坡是高效率，也相對以民為本。M甚至戲言，內地的執政效率也比現時的香港政府高，「如果中國發生這種事，省委書記或市委書記應該被炒了，當然幾年後他會怎麼樣沒有人知道。」中國經濟不穩健，包商銀行、錦州銀行、恒豐銀行等中小型銀行近日相繼爆煲，政府注資打救，雖有干預市場之嫌，但至少政府是行之有效的。不似香港，早有專家預示今年經濟放緩，高官不停提到經濟衰退，卻只是在等爆煲等擠提，沒有措施抒緩將會出現的金融危機。

有市民在海富橋上懸掛一幅大型橫額。（資料圖片／羅家晴攝）

「其實講民主，大家都是想政府聆聽自己的聲音。民主也有缺失，譬如美國劃選區分界，基本上是亂劃的，這條街一邊是第三區，一邊是第五區，中間夾着第四區。當然是不公平，但政府在執政上會諮詢，不會做得太絕。」至少不是極力打壓異見者，對民間提出的意見不聞不問，施政錯誤不需被問責。

訪問前一日，黃大仙爆發激烈的警民衝突，防暴警察出現，街坊踢拖上前理論，不久是幾輪催淚彈，自小在這區長大的他們難掩怒氣，直言難以接受。憤怒背後，更多的是傷心，是對社區的淪陷的無奈，也認知到香港的沉淪似是無可避免。「大家都知2047年會玩完，但中間的細節可以做好一點，不要像現在這樣。」M說。

不想下一代面對2047

促使他們移民的導火線是反修例風暴，但更深層的原因是2047年，不為自己，是為小朋友。他們預計這幾年會生小朋友，計一計，原來小朋友大學畢業時，便是2047年。

我個人不希望小朋友一畢業便要面對2047，那時整個社會都不一樣。基本法講到2047是可變可不變，現在我都幾肯定會變。當初考慮到下一代都會移民，可能在他們讀中學或大學時。現在（局勢）變得太快，我們對政府的信心愈來愈低，之前可能有五六十分，現在只得二三十分。 M

兩人下年便結婚，茵的媽媽嘮叨，說為什麼結得那麼急，茵直到現在還未跟媽媽說要移民，想像不了家人的反應。茵心中有很多掙扎，捨不得家人、朋友，捨不得現在的工作。她當年借了三十多萬讀碩士，讀完才不過幾年，最後可能不得不放棄這個職業。「我未去到好有事業心，但不想自己的重心都放在家裡。去到外地，需要建立人際網絡，工作是其中一個，另外就是財政，想有多點話語權。」

他們說：「無論移不移民，香港的文化必然會消失，現實就是這樣，無關悲觀與否，現在已經滅絕了一大半。」（黃舒慧攝）

有時朋友間亦會開玩笑，說以後可能要約在世界的中心見面，因為大家都移居不同的地方。「香港是很熟悉的地方，語言、社區都讓人安心，大家都很愛這個地方，去到另一個地方，不知什麼時候才會建立起這種安心感。」

M在旁輕聲說：「現在也不安心了。」出街驚有催淚彈，行過連儂牆怕被斬。

移民做逃兵，是放手一搏。茵說有走難的感覺，M則說「見步行步，我們也不知道走唔走到，不知道有沒有地方願意收留我們。」略帶不確定的眼神緩緩望向窗外，連緊緊相牽的手都傾瀉濃濃的焦慮。

（為尊重受訪者意願，茵、M均為化名。）

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上文節錄自第180期《香港01》周報（2019年9月16日）《對政府失信心 情侶計劃移民新加坡》。

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