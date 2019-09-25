男？女？世事未必非黑即白，也未必一目了然。7月底在內蒙古呼和浩特舉行的全國大學生田徑錦標賽上，有外貌較為男性化的運動員參加女子4x100接力賽。一張該接力賽四位運動員並排而站的照片引起嘩然，讀者和網民紛紛質疑其中二人的性別──是否「他們」混合「她們」作賽？同時也引起體育界對運動員性別鑑別機制的檢討，乃至醫學上如何界定男性、女性或雙性的科學問題……

受質疑的運動員是湖南女子接力隊的廖夢雪和童曾歡，兩人均蓄男裝短髮，亦缺乏女性曲線，內地媒體都刊文質疑，無論面部輪廓、整體骨架還是腰胯比例，皆是男生的樣子。除了在上述比賽摘冠，二人還於5月時參與在橫濱舉辦的國際田徑聯會（IAAF）世界接力錦標賽，以及於8月包辦了黑龍江的全國田徑冠軍賽400米賽跑的冠亞軍。

事件引起國內外媒體廣泛關注，Twitter上關於兩人的貼文已有近7,000萬個讚，韓國媒體率先炒熱話題，遠至西班牙的體育報章《馬卡報》（Marca）也以「兩位中國運動員因外表和聲音而引發性別爭議」為題來作報道。中國國家田徑隊官方微博事後間接「闢謠」。翻查資料，童曾歡去年代表中國出戰亞運，奪得女子400米跑第六名。

廖夢雪（左一）的女兒身受到質疑。（資料圖片／視覺中國）

由全裸、基因到荷爾蒙檢測

這場小風波停留於捕風捉影，但性別爭議在體育運動中並非新鮮事。事實上，男女分開作賽，並非自古有之。古希臘的奧運會，僅容許男性參與（作賽時全裸），女性連觀看比賽都被禁止。直到1896年現代奧運會誕生，當時仍不容許女性參賽，遲至1924年國際奧委會（IOC）才正式允許女性參加奧運。

分開作賽的原因，IAAF曾表明是由於男性平均體能優於女性，故分設女子項目，以確保所有女士能夠公平競賽，強調做法旨在「保護」女性。

問題是，怎樣替運動員「驗明正身」，防範男性混進女子賽事？當然不能單靠樣貌，而是透過科學方法。追溯現代運動歷史，IAAF最早於1950年開始進行性別驗核。然而，當時由醫生進行的檢驗，竟然是要求女性運動員一絲不掛地站在面前；有段時間更強制所有女性運動員參與檢驗……不問可知，她們會感到難堪，並質疑運動員為何要受此屈辱……

童曾歡與廖夢雪一同被質疑「男扮女裝」參加比賽。（資料圖片／視覺中國）

1968年的冬奧，IOC始引入基因檢測。基因學指出，男性第23對染色體是XY，女性第23對染色體是XX；按此原則，若運動員的性染色體帶Y，則必是男性，道理淺顯不過。但後來人們發現，性染色體並不能有效分辨性別，除了因當時基因技術尚不完善，更因世上存在「雙性人」（intersex），其特徵是雖然第46條染色體是Y，但出生時的生理結構卻與一般女性無異，而且，大多數都出現性腺退化，缺乏雌激素（oestrogen）和黃體素（progesterone）等女性荷爾蒙，故青春期時不會發展第二性徵，以致未必由女孩過渡至女人體態。

除了「46,XY」的「雙性人」，還有「XXY」男性、「XX」男性等等——然而，由於相關男性並無在運動場上獲較大優勢，所以，體育界的爭議主要集中到「46,XY」上。事實上，有位「46,XY」運動員便曾直言：「如果我們贏了，就為人詬病；如果我們輸了，則無人理會。」

過去頗長時間，基因檢測不單未有解決問題，反而衍生更多問題。例如1985年，一位女兒身的西班牙跨欄選手Patiño被驗出帶有「Y」染色體，因而被逐出國家隊，失去參與奧運的機會；事後，有基因工程學家發現，她的身體對男性荷爾蒙呈陰性反應，所以，她被視為沒有「受惠」於「雙性」。

賽後隊員接受訪問，廖夢雪的聲音也被網民質疑像男人聲：

隨着對基因檢測性別的質疑愈來愈大，IAAF遂於1992年停止相關操作，1996年的奧運亦跟隨了，除非引起性別爭議，又或存在明顯競賽優勢，檢測就不會進行。

當時，性別檢測的焦點轉到睪丸酮（testosterone）身上——睪丸酮的名字或存誤導，因為這種「男性荷爾蒙」不僅由睪丸產生，另外腎上腺、卵巢都會分泌，亦即男女皆有。理論上，其作用之一乃刺激肌肉增長，以及增強骨骼密度和強度；所以青春期發育後，男性比女性跑得更快，而且跳得更高。IAAF指，相關體育優勢平均介乎10%至12%。

一般而言，男性的睪丸酮含量介乎每升7.7至29.4納莫耳（nanomole），一般女性則介乎每升0.06至1.68納莫耳。長久以來，運動員注射額外睪丸酮皆被禁止；2011年，IAAF將女性參與所有田徑比賽的睪丸酮上限訂於每升10納莫耳。

然而，這個性別檢測後來又出現問題。請繼續閱讀：若運動員是「她」也是「他」 該如何安排出賽？

上文節錄自第181期《香港01》周報（2019年9月23日）《「他們」混合「她們」接力賽跑？ 體壇性別爭議：難為男女定分界》。

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