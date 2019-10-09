近年，香港和台灣出版了不少關於美國華僑的好書，筆者一本接一本地讀，希望可以理出一點頭緒。美國華僑是一個很複雜的海外華人族群，他們的背景和心理有莫大差異，不同世代的美國或美加華人，想法並不一樣，不能一概而論。一言以蔽之：我們無法簡單概括海外華人的族群心理。 撰文：鄭政恆

已故美籍華裔作家張純如（Iris Chang）寫於十六年前的英文著作《The Chinese in America-A Narrative History》，去年在台灣出版了中譯本《美國華人史：十九世紀至二十一世紀初，一百五十年華人史詩》，譯筆相當流暢，可是，譯者不懂廣東話，一些譯名我們會感到哭笑不得。

這本《美國華人史》視野廣闊，適合由零開始、作美國華僑研究的入門書。往後的進階閱讀，就需要看一些專題書籍了。

冼玉儀的《穿梭太平洋：金山夢、華人出洋與香港的形成》、伊萊恩佐巴斯（Elaine Zorbas）的《唐番和合：加州母親脈上的中國人》也都是出色著作，將來如有機會，可以再談，但本文將焦點放在陸國燊的《孫中山與美洲華僑：洪門致公堂與民國政治》一書。

1912年，美國紐約唐人街，當時孫中山革命運動在此設立了總部。（Getty Images）

洪門致公堂的名稱由來

顧名思義，《孫中山與美洲華僑》一書的重點是致公堂與革命運動之關係，此書由華人千山萬水越洋開始談起，在美國找到機會，也遇上排華浪潮與《排華法案》。美洲華僑聚居於唐人街，而洪門致公堂就是美洲華人的秘密社團（即堂口），有人說淘金熱時期，「當時華僑十居其九乃是洪門中人。」

洪門致公堂的名稱由來，令人感到撲朔迷離。本書只是略為談及，不算十分詳盡，以下參考去年逝世的黎全恩所著《洪門及加拿大洪門史論》一書，互相參照。

《洪門及加拿大洪門史論》指出，洪門又稱天地會、三點會、三合會，洪門的名稱常見就有八種說法：漢門說、滿兒無頭說、洪武說、紅洪諧聲說、洪二和尚說、洪英說、洪光說、洪盛說，實在莫衷一是，畢竟洪門是地下幫會，重口傳多於文字記錄，以避文字獄和官府追迫，以上說法，相信也難有結論了。

1850年代，在美洲華僑大增，在海外的同胞互助互濟，組成洪門山堂支係洪順堂。（資料圖片）

洪門或創於清初順治或康熙年間，以「反清復明」宗旨，多次揭竿起義。隨着華僑飄洋過海，洪門子弟立足北美，1879年，致公堂在舊金山（現三藩市）成立，本書並無點出致公堂名稱來源，《洪門及加拿大洪門史論》就收錄四種說法：洪門五房之一為致公說、大公無私說、同宗致公說、致力為公說。

海外洪門舉辦活動。（資料圖片）

任何革新都有路線之爭

以下就從名稱來源轉向革命史話。孫中山從浙江觀潮返上海後題詞：「世界潮流，浩浩蕩蕩，順之則昌，逆之則亡。」世界潮流走向如何，不是簡單問題，而是大哉問。任何社會革新都有路線之爭，在晚清的十多年間，康有為、梁啟超的立憲改革派，以及孫中山、黃興的反清革命派，是兩大變革路線。

梁啟超是戊戌變法的要角之一，惜因袁世凱告密，百日維新變法功敗垂成。康有為與梁啟超流亡日本，孫中山和陳少白想與康梁談合作，可是康有為託事不見。1899年，康有為在加拿大維多利亞成立中國保皇會（又稱中國維新會），興中會會長楊衢雲與梁啟超，商談革命與維新兩黨聯合，但無結果，兩派難免分道揚鑣。

保皇運動和革命運動都在美洲發展，對美洲華僑的政治覺醒，都有功勞，又正如《孫中山與美洲華僑》一書所描述：「兩者的活動方法亦十分相似：成立自己的組織、籌款、演講、辦報。」

《新大陸遊記》呈華僑面貌

1903年，梁啟超遠赴美國，期間所見所聞所思所想，都收於《新大陸遊記》一書。梁啟超說舊金山的華人愛鄉心甚盛、不肯同化於外人、義俠頗重、冒險耐苦、勤、儉、信，可是短處有三：無政治能力、保守心太重、無高尚之目的。

位於美國芝加哥的洪門致公堂。（Chicagotype）

梁啟超對於中國人之缺點，有較多的闡述，他說，華人有族民資格而無市民資格，以家族為單位，不以個人為單位，有村落思想而無國家思想，能受專制不能享自由。這些華人特點，有的沿襲至今超過一個世紀了，有的因為國際關係時移世易，已有改變。

當時，梁啟超的願望在其中體現：「吾祝吾禱，吾謳吾思，吾惟祝禱謳思我國得如管子、商君、來喀瓦士、克林威爾其人者生於今日，雷厲風行，以鐵以火，陶冶鍛煉吾國民二十年三十年乃至五十年，夫然後與之讀盧梭之書，夫然後與之談華盛頓之事。」

梁啟超希望以數十年時間倡言自由、立憲、共和，孫中山的內心卻是焦急如焚，但求以革命達致民主立憲。至於海外華人的想法，就是期望中國能變革和強大，藉此保障華人的生存空間和權利。由於政黨的倡議宣傳，海外華人就以金錢支持改革或革命的事業。

孫中山得洪門致公堂助力

孫中山生於廣東香山縣，十三歲遠赴夏威夷，十七歲回到中國，二十八歲再赴檀香山，在當地成立革命團體興中會，宗旨為「驅除韃虜，恢復中華，創立合眾政府」。由於清朝光緒乙未廣州起義失敗，孫中山又再赴檀香山，更進一步在1896年到了舊金山。

本書詳細說明孫中山數次赴美籌款的得失，是目前所見最仔細梳理辛亥革命前後，革命黨在美的籌款活動和實在功績。其中一個重要主線，就是孫中山數次赴美的成效。孫中山首赴舊金山，毫無成績可言。但同年轉赴英國，在倫敦被拘禁蒙難，事件令他名聲更響。

孫中山幾度赴美，進行革命黨的籌款活動，逐漸讓他名聲大起。（Getty Images）

1903年底，孫中山在夏威夷加入洪門，翌年，他再次進入美國本土，書中指出，「第二次訪美是孫中山整個革命過程中的重要分水嶺。日本是一個宣傳和滲透中國大陸武力反清政府的中心，以學生為主，流動性頗大。其餘兩個革命基地為香港及美洲。這幾個革命基地各有優劣：香港是計劃及財務的總指揮部，若然不是明目張膽『動武』，那邊的英國人還可以忍受，而北美是革命軍的糧倉，三者缺一，革命難成。」

簡單說，晚清革命運動中，香港是指揮部，日本是宣傳部，北美是物資部，香港和日本有人力，北美有物力。晚清留學日本的華人知識分子有鄒容、章太炎、張繼、陳獨秀、陳天華、秋瑾、胡漢民、汪精衛等，都長於文字著述或辦報宣傳。而孫中山遊走各地，在美國為革命奔走，過程中得洪門致公堂幫助不小，他也希望散漫的致公堂，可以變成革命社團。

1896和1904年，孫中山兩赴美國本土，成績強差人意；1909年與1911年，他先後再赴美國，成效較彰，終於，舊金山金門致公堂在1911年7月成立籌餉局。書中指出：「武昌起義前後，金門致公堂上下投入籌餉，成績輝煌卻又是事實。」到了辛亥革命發生之時，孫中山正在美國丹佛的旅館，繼而再到紐約，轉往歐洲，從法國馬賽啟程回到上海。

革命是捨命和出財的事業

革命起義以後，形勢急轉直下，孫中山當選中華民國臨時大總統，但他上任不久就將大總統之位轉讓袁世凱，以換取清帝下詔退位，而致公堂請求在中國註冊也遭其拒絕。致公堂與孫中山都討伐袁世凱，但關係也日漸疏遠。致公黨更在1925年雙十在舊金山成立，以陳炯明為首，但致公黨只是面目模糊的政團。

《孫中山與美洲華僑》一書交代了致公堂的轉變，從一個社團和革命領袖孫中山，側寫了美洲華僑對中國革命的貢獻，具體地刻劃出這一頁的歷史，闡述詳盡分明。革命是捨命和出財的大事業，從書中所見，革命成功後的權力分配，又是另一番大事業。

（網上圖片）

《孫中山與美洲華僑》

副題：洪門致公堂與民國政治

作者：陸國燊

出版社：商務印書館（香港）

出版日期：2019年7月

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上文節錄自第183期《香港01》周報（2019年10月8日）《《孫中山與美洲華僑》秘密社團和革命運動》。

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