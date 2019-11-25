讀歷史，鑑往知來，了解世界，了解人，正如史學大師錢穆所說：「首先可使學歷史而養成他懂事。其次使他知人。又次使他知有時代，有世運。開拓心胸，使學歷史者在不知不覺中接觸了人生之大局面。解事不易，知人更不易，論世尤更不易。若教歷史，能使學者成一曉事之人，進而能知人，能論世，歷史教學之功能，到此境界，已可無憾。」（見《中國歷史研究法》附錄七《中國歷史教學》） 撰文︰鄭政恆

鍾國昌的《天崩地裂時代下的皇族—明末清初朱明宗室的出處選擇》一書，最近教筆者手不釋卷，此書以明清之際的朱明宗室為焦點，透過作者的分析，我們確實「接觸了人生之大局面」，曉事、知人、論世，明末清初朱明宗室的人生，是很有意義的時代明鏡。

明亡之因由

書名所言的「天崩地裂時代」，正是歷史軌迹一大轉折，而不接受滿清招降又面對生計問題的朱明宗室，如作者所言，確是「夾心階層」，他們的人口數目龐大（作者指出多達20萬），有貧宗有富宗，在起義軍領袖李自成和張獻忠眼中，都是死不足惜。

明末清初，朱明宗室的選擇或許可以給今日時局帶來些許思考。（視覺中國）

錢穆在《國史大綱》中說朱明亡而滿清立有六大原因：一是明萬曆中年以下，政治極端腐敗；二是其先以承平日久，武備廢弛，又復輕敵；三是其後如熊廷弼、袁崇煥、孫承宗等，皆以一人支持邊事有餘，乃明廷或誅或罷，既不顧惜，又無定策；四是因盈廷紛議誤事；五是漢奸之外附；六是流寇之內潰。

至於鍾國昌則聚焦於朱明宗室，點出明亡的遠因是，明成祖永樂帝靖難之變起兵篡位，他登位後為免宗室諸王起興，逐漸沒收諸王的兵權和特權，大大加強中央集權，留下了軍事防衛的歷史問題。當李自成和張獻忠起義時，各地宗室有心無力，難以招架。至於百姓，更不會同情一些只顧斂財搜刮、坐享特殊待遇的朱明宗室。

史學大師錢穆於《國史大綱》中指出朱明亡而滿清立有六大原因。（網上圖片）

鍾國昌提出另一個跟朱明宗室相關的明亡因由，除了明思宗崇禎帝沒有改變上述的歷史問題外，他更沒有保護和重用宗室，作者用「戊寅虜變」（北直隸山東之戰）作為例子：清兵南下攻陷濟南，俘擄德王朱由樞，皇太極本是以德王為政治籌碼，尋求議和，可是崇禎帝卻漫不經心，不與清人修好，清人日後決心與崇禎帝全面開戰，入塞入關，埋下亡國伏筆。

走投無路唯殉死

亡國已是定局，朱明宗室何去何從呢？鍾國昌在本書中點出四大出處選擇：殉死、降清、抗清、歸隱，並逐章分而論之。

依書直說，先說殉死。書中的一些殉死例子，都是負隅頑抗、走投無路，終不得不走入殉死絕路。書中提到一些例子，尤其詳盡的是寧靖王朱術桂，他「於滿清入主中國近四十年後才自殺，或許他是最後一位拒絕降清而殉身的郡王」。

朱術桂本來僅是輔國將軍，南明弘光帝時，晉封為鎮國將軍，弘光帝在位一年即被清軍所俘。隆武帝時，朱術桂封為寧靖王，擔任督軍。隆武帝、紹武帝先後殉亡，朱術桂再隨鄭成功攻台灣，然後遷台，一心反清復國，直至鄭克塽降清，義不受辱，才以死明志。他鍥而不捨，一片忠心，台灣留有不少關於他的古蹟，而鍾國昌也心水清，了解背後原因：「或多或少因當時兩岸對峙局面而有點政治動機，但更重要的是教育台灣人民不要忘記朱明宗室曾在台南異鄉『勵精圖治』、『捨身取義』的美事，頗具道德教育色彩，也印證其義舉將在青史留芳，值得後世借鏡。」

南明四帝中，在南京即位的弘光帝，被押往北京勒令自盡，隆武帝在福州稱帝，於汀州殉國，及後紹武帝在廣州稱帝，永曆帝在肇慶登基。紹武與永曆為爭正統而內鬥（其實大家都沒有本錢互相攻伐），永曆失敗，正所謂鷸蚌相爭，漁人得利，清兵直取廣州，紹武帝自縊殉國，從此永曆帝成為南明唯一，也是最後一位皇帝。

鍾國昌在本書中點出朱明宗室的四大出處選擇：殉死、降清、抗清、歸隱。（視覺中國）

永曆帝以西南為根據地，戰敗西逃，一路流亡至緬甸，得緬甸王莽達收留，可是莽達之弟莽白政變奪權，殺兄奪位，莽白誘騙永曆帝身邊臣下飲咒水盟誓，卻起兵格殺不論，是為「咒水之難」。卒之，莽白將永曆帝押給吳三桂，且為吳三桂所殺，南明滅亡。

據鍾國昌所說，「咒水之難」其實也不是末路，原來也有宗室逃脫，岷王之子就流入暹羅國。總而言之，對一些忠誠的宗室來說，如果可以反抗，甚至復興，他們不會自殺，而是留下生命尋找機會。但形勢比人強，就不得不捨生取義了。

降清與抗清

次說降清。崇禎上煤山自縊身亡，朱明宗室投誠是不是好選擇呢？好與不好，主動權已不在自己手中，而在滿人手上。至於歷史上的污名，當然就水洗不清。

一開始，宗室投誠得到禮遇，畢竟新政權上台，無謂趕盡殺絕，必然籠絡人心，以求站穩陣腳。換言之，懷柔是上上之策。可是，心非木石豈無感，吞聲躑躅不敢言。鍾國昌如此描寫一些降清富宗：「止降清後一度過着平靜生活，可是隨着時光飛逝，他們不僅忘卻被農民軍追擊的苦難日子，還產生出緬懷故國甚至嚮往南明自由生活的弔詭心態，很容易便慢慢地遺忘當初步步為營的行事方針，終在清人嚴密監視下換來可悲的結局。」

崇禎上煤山自縊身亡，朱明宗室投誠是不是好選擇呢？好與不好，主動權已不在自己手中，而在滿人手上。圖為明十三陵的「思陵」。（視覺中國）

所謂可悲的結局，是指降清宗室與清廷，本來相安無事，但清廷逐步壓制，甚至殺滅宗室，其中順治三年的「私匿印信案」中，清廷指降清諸王，私匿印信，圖謀不軌，誅殺弘光帝與一些親王。於是，一些宗室形成了反抗心理，甚至投靠南明，或者歸隱。不降清的宗室，進取者選擇抗清。據鍾國昌分析，宗室抗清的動機，一是出於內在身份，另一是出於外在名位。

簡單來說，一個人奮起抵抗政權的原因，或是出於身份政治，這屬於理念型的反抗者，重視血統與個人責任；或是出於現實政治，這屬於現實型的反抗者，重視地位、野心與物質條件。相對上前者更得稱許，鍾國昌就以帶同情之筆寫道：「忘不了自身血統的光榮，遂毅然組織各種武力鬥爭活動，也不計較個人實力和眼前勝算，甚至早已置生死於度外，僅一心一意希望光復朱氏河山。其動機顯然單純而正面，因此最後各人即使壯烈成仁，也能彰顯他們對自身身份、道義責任的認同感，毋負身為前朝政權的正統後人。」

書中提到嵩滋王朱儼的抗清策略，但徒有策略，實行不了，最終也是功敗垂成。從書中可見，失敗的致命傷，正是內訌，南明朝政腐敗、內鬥、相爭，敗局已定。清代作家孔尚任的名劇《桃花扇》，以侯方域和李香君的愛情故事，側寫南明政權興亡，《桃花扇小識》中就說得清楚明白：「權奸者，魏閹之餘孽也；餘孽者，進聲色，羅貨利，結黨復仇，隳三百年之帝基者也。」

鄭思肖與八大山人的遺民心思

《桃花扇》的結尾，侯方域和李香君在祭祀崇禎先帝的道場相遇，二人被道人點化，如夢忽醒，卒之修真學道。從中可見，在殉死、降清與抗清以外，歸隱也是最後出路，有的人入道，有的人逃禪，當然也有自力更生者，擔任教師、醫師或農工商者皆有。閱讀本書，來到歸隱宗室的精神寄託一節，一如所料提及了明末清初畫壇「四僧」的八大山人朱耷和石濤。

圖為清著名畫家八大山人（朱耷）的作品《花鳥四屏》。（視覺中國）

八大山人的畫，愛好者甚眾，本書則着眼於他畫作中的政治意味，尤其是康熙二十年之前的作品中，植物多沒長根，鍾國昌說：「此舉顯然是一種富象徵色彩的隱喻，意味自己當時也像這些無根植物般失去根本和依靠，實質暗示他已失去家國、親人，乃孤苦伶仃的個體」。

其實，作者不妨比較宋末元初遺民鄭思肖，畫作無土無根，八大山人正是依隨這一遺民畫作傳統脈絡。作者也沒有完全忽視鄭思肖對八大山人的影響，點出《枯梅圖軸》的題詩：「得本還時末也非，曾無地瘦與天肥。梅花畫裏思思肖，和尚如何如採薇。」八大山人在詩中明明白白提及了鄭思肖，以寄亡國之恨。

《天崩地裂時代下的皇族》一書，論明末清初朱明宗室或生或死、或戰或降、或出或隱的出處選擇，同類書籍不多（即使趙園《明清之際士大夫研究》一書有略為相近的論題，但鍾國昌似乎未有參詳），鍾國昌出入歷史資料，可見史識。此書最終歸於宿命論的自然規律，鑑古知今，知人論世，如今時局，又誰曰不可呢？

鍾國昌《天崩地裂時代下的皇族—明末清初朱明宗室的出處選擇》（資料圖片）

《天崩地裂時代下的皇族》

副題：明末清初朱明宗室的出處選擇

作者：鍾國昌

出版社：商務印書館 (香港)

出版日期：2019年8月

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上文刊登於第189期《香港01》周報（2019年11月18日）《《天崩地裂時代下的皇族》崇禎死了怎麼辦？》，網上標題為編輯重擬。

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