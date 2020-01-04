【星球大戰：天行者崛起．影評】完美謝幕　體現新舊兼容藝術

2019年堪稱「完結」之年：Marvel《復仇者聯盟》終局、美劇《權力遊戲》播完，壓軸收筆的還有長達四十二年歷史的《星球大戰》。《星球大戰：天行者崛起》（Star Wars: The Rise of Skywalker）作為經典系列收官之作，可算完美謝幕，體現新舊之間實可並存兼容。 撰文︰李美

《星球大戰：天行者崛起》（Star Wars: The Rise of Skywalker）為經典系列收官之作。（《星球大戰：天行者崛起》劇照）

全球粉絲無數的星戰終章，定必萬眾矚目，處理稍有差池，亦必受到千夫所指。導演J.J. Abrams二度接下燙手山芋，無愧「做好呢份工」。他在第七集《星球大戰：原力覺醒》已表現出善用經典與加入創新的巧手。來到今次，有份編劇的他不但做得更多，而且做得更好，對分別代表光明和黑暗面的兩大戰團Jedi、Sith等既有設定都予以尊重，以至肯定。這是對原作者、老影迷的「禮節」，這份親切感至關重要，畢竟他們都是「持份者」。

迪士尼重金收購星戰品牌，難免加插自家意識形態。本片難得之處，是在星戰「天命血統」與迪士尼「大愛平等」之間取得巧妙的平衡。紮實的劇本將人物設定「扭」得恰到好處，雖與原作形成明顯反差，但又不會得失一眾老星戰迷，是落落大方的「妥協」之舉。

尊重傳統其實知易行難，回顧第八集《星球大戰：最後絕地武士》，便將星戰設定推得太遠太前，劇情上太迪士尼化，甚至近乎棄絕原來設定，將核心環節推倒重來。這種新銳及激進的做法，固然有人接受，但更大的是爭議聲音。

本片主角Rey（Daisy Ridley飾）是黑暗魔君Palpatine的孫女，是原力黑暗面Sith「命中注定」的女皇。（《星球大戰：天行者崛起》劇照）

創業難、守業更難，接手老牌系列從來是一項挑戰，在尊重原作及創作自由之間，是各式各樣的斡旋，重啟成功絕非必然，本片體現的正是「妥協的藝術」。

George Lucas主導的六集「星戰」，「天命所歸」設定貫穿系列，重視「血統論」。自2015年「重啟」的星戰系列，第七、八集雖仍留有「懸念」，直到今集終使終局回歸「血統論」。本片主角Rey（Daisy Ridley飾）的設定，原來同屬「天命所歸」，不過就更切合當下政治形勢：她是黑暗魔君Palpatine的孫女，是原力黑暗面Sith「命中注定」的女皇。她一開始就選擇Jedi正途，即使一度被情緒左右，但仍堅持善良的抉擇，使她猶如新一代迪士尼「公主」，體現各種美好價值觀。

這與前六集星戰系列相比，可謂大異其趣。前作擁有強大原力的Jedi武士Anakin Skywalker，本是光明一派的「天子」，惟受黑暗魔君蠱惑而投向黑暗世界，成了一代奸角Darth Vader。至於重啟系列主要奸角之一Kylo Ren（Adam Driver飾），既是Darth Vader之孫，又是元祖正派主角Leia公主之子，究竟他是忠還是奸？

除將「黑白」人設「扭」回正軌，編導還進一步安排「舊人」全面回歸。（《星球大戰：天行者崛起》劇照）

前兩集中的Kylo Ren便「奸到出汁」，但到今集後段卒之「由黑轉白」，並與女主角聯手對抗魔君。這猶如《武士復仇》中Darth Vader最後改邪歸正，甚有對舊作致敬之意。奸角「良心發現」的安排，亦跟迪士尼的「大愛觀」不謀而合。

除將「黑白」人設「扭」回正軌，編導還進一步安排「舊人」全面回歸，將「情意結」牌打到極致。片首已擺明車馬揭示，Sith魔君Palpatine（Ian McDuarmid飾）原來在《武士復仇》中的一役生還，並續為系列的主要大反派，這已是一枚「震撼彈」。《帝國反擊戰》、《武士復仇》中Han Solo好友Lando（Billy Dee Williams飾）更驚喜現身。必須留意，這非「為出場而出場」，而是與故事主線緊扣一起，對劇本推進不可或缺。

全片尚運用各種「合理」形式，鋪排各個已故角色重回故事中，包括元祖人物Luke Skywalker（Mark Hamill飾）、Han Solo（Harrison Ford飾），而在現實中已故、飾演Leia公主的Carrie Fisher，更在片中「擔正」。此等經典角色與新角色一同奮戰致勝，對新舊影迷而言都是一次感觸良多的告別。

星戰系列電影雖已告一段落，但不代表這個「金蛋」品牌從此絕迹。事實上，星戰已有諸多衍生故事，透過動畫、小說、劇集、遊戲等不同載體，不斷鋪展這個宏大的「星際武俠世界觀」。所以，星戰迷誠不用傷感，在商言商的迪士尼一定還有故事說下去。

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上文刊登於第195期《香港01》周報（2019年12月30日）《《星球大戰：天行者崛起》完美謝幕 微妙的妥協藝術 》，網上標題為編輯重擬。

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