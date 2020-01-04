俄羅斯新世代女畫家　以油畫刀為東方之珠添華彩

過去半年，香港充滿煩擾和不安，不少香港人活在迷霧裏，看不見前景和希望，失卻對生活的熱情和夢想。 但在來自俄羅斯的新世代女畫家Anna Salenko（安娜．薩連科）眼中，香港卻充滿活力和亮麗，她以濃得化不開的愛意，用擅長的油畫刀，為這顆「東方之珠」添上一抹抹溫暖的華彩：維港波光粼粼的水影、電車緩緩前行的影像、農曆年舞獅的活力和風姿、市集百姓為生活打拼的神采…… 撰文：馬靄媛

早陣子，Anna來港主持在數碼港艾美酒店舉行的個人畫展開幕禮（展期至明年1月31日），展出的16幅畫作都是以香港為主題，內容繪畫了過去五年她來港四處遊走觀賞到的城市風光。

Anna以香港作主題，繪畫她四處遊走觀賞到的城市風光，她用上瑰麗明亮的色彩描繪鬧市中的電車和的士。（受訪者提供）

這16幅畫作大致分為三類：首先是描繪香港景致的中環碼頭、日出日落的維港、灣仔街市；其次是跟香港歷史有關的交通工具，如帆船、電車；還有中國傳統景物，如Anna特別鍾情的中國舞獅、大紅燈籠等。

Anna透露，16幅作品都是在夏天時繪畫的，那是陽光燦爛的季節，也是她自覺滿意的作品。「香港的夏日，繽紛而明亮，它們都反映我在香港時愉快的心情，所以，用上瑰麗的色彩。」她說。

所有畫作對Anna來說都別具意義，她說，紅色、藍色和黃色，是她去年夏天繪畫的主要顏色。香港，她喜歡用上藍色來作畫，她從山頂俯瞰香港景致，乘船欣賞港口風光，目下的碧海和蔚藍的天空深深吸引着她。

除了藍色，紅色也是Anna喜愛的色調，這也是她特別喜歡香港和中國（內地）的原因。因為處處都是她鍾情的紅調。

Anna坦言，不喜歡黑色，「黑色也不是自然色，其實，將任何顏色混合在一起便可使其變成暗色，自然黑。我較喜歡在陰影中以紫色或深藍色着墨，深藍色比黑色看起來更好，我對黑色也沒感覺。」

作為藝術家，創作已經成為Anna的日常，也把她帶進中國的生活和歷史脈絡中，去捕捉事物的細微處，探索起源，以豐富作畫時的想像。

她畫中國舞獅，會了解中國獅頭面容象徵的意義。她還進一步解釋：獅頭像鳳凰的眼睛，代表美德；前額和觸鬚像龍，代表智慧；寬闊的頭像烏龜殼，象徵長壽吉祥；白色尖齒就如虎的勇氣和力量……

繪畫舞獅時，Anna特意深入了解獅頭的象徵意義，筆下的造型充滿動感。（受訪者提供）

在畫香港的歷史象徵—帆船時，她由中國古代交通工具的歷史，以至帆的製作用料、帆身棕紅色的原因等等，都認真研究一番。

來自海參崴的女孩

29歲的Anna出生和成長在俄羅斯遠東地區最大的城市海參崴 （Vladivostok）。在俄語，海参崴是Master of the East（東方主宰）的意思，彷彿預示了Anna對東方文化的投入與情懷。在歷史上，海參崴*曾經屬於中國，Anna自小對中國也有份歸屬感。她在家鄉一間古典藝術學校念書，之後到韓國修讀市場營銷，當時仍未能為個人發展找到方向。

其後，她得父母支持，18歲時前往意大利的Instituto Europeo Di Design念時裝設計，兼在著名的藝術設計學院Academia Di Brera深造，在這浪漫國度傾注了對藝術的深情。

上大學那幾年，Anna學會獨立生活，也確立人生的發展方向。她在時裝學院曾參與許多不同領域的工作，當過時裝買辦、設計助理等；在Academia Di Brera期間，受到以畫刀作畫技法著稱的法國藝術家Christian Jequel的創作風格影響，開始嘗試用油畫刀創作。

學期最後一年，她特地搬到了充滿靈氣的意大利著名風景區科莫湖（Lago Como）附近居住，對着旖旎的風光寫生。

對我來說，兩個城市（香港和海參崴） 具有相似的風景： 她們都擁有海濱和沙灘，都有山丘和橋樑 所以，我在香港感覺舒適自在 這兒有我最喜歡的山脈和大海 俄羅斯畫家Anna Salenko

對於選擇甚少畫家會用的油畫刀來創作，不甘於平凡、也不願受限於傳統的Anna說，油畫刀雖然不是畫家的標準「工具」，但是，「與畫掃相比，用不同形狀的刀具繪畫，會有特別效果。」這技法需要縝密的心思和勇氣，必須對構圖掌握準確，調色下筆不容有差池。但以畫刀單筆畫出明亮的顏色，畫作看起來卻更具氣勢和立體感。

傳統藝術學校沒有教授使用油畫刀的課程，Anna唯有自學，也曾遠道去法國的一個小村莊跟油畫刀大師Christian Jequel上課，潛心學習，觀察老師的作品，思考如何畫草圖，如何推刀，以及使用哪把刀。當Christian Jequel看到Anna在短時間內進步神速，也覺驚奇。

*注︰海參崴是中國人對這個城市的舊稱，其俄文名官方中譯為「符拉迪沃斯托克」，是俄羅斯濱海邊疆區的首府，該區與中國及朝鮮接壤。它曾經是清代中國的領土，但1860年11月14日，俄羅斯逼迫當時的清朝政府簽署了不平等的《中俄北京條約》，將原先規定為中俄共同管理的烏蘇里江以東至海之地域（包括海參崴在內）約40萬平方公里歸屬俄國。

Anna在家鄉一間古典藝術學校念書，其後遠赴意大利的藝術設計學院深造，她為畫起題充滿詩意，維港是「City Symphony」（城市交響樂）。（受訪者提供）

曾經遊遍百個城市

Anna約四歲時畫了人生第一幅作品，畫的是蔬菜，母親還一直替她收藏，至今，她已創作了超過700幅作品。她擁有浪漫的情懷，也有北方人的耿直性子，坦言父親對她沒有影響，生命中只有一直支持其藝術事業、性格強悍的母親。

她自小經常旅行，足迹遍及一百個城市，尤其被充滿活力的城市吸引，特別喜歡融合了東西方文化的上海和香港。她說，旅行不但開闊視野，也為創作尋找靈感。

「我的作品來自遊歷中的見聞和對生活的觀察，我喜歡鮮艷的色彩，大抵我腦海中，展現的世界比現實中更美麗。」

誠如Anna所說，她跟中國的淵源不淺。2013年8月，一次偶然的機會，她來到廣州，很快被這個南方城市的獨特風味吸引，一住六年。期間，她一度每天花上12小時作畫兼練習，「我不停地畫畫畫，目標是畫出個人的藝術風格，並在藝術這艱難發展的領域取得成功。即使現在，有時我也可以從早上八時開始，一直畫畫到午夜，如果我做重要的事情，我會不眠不休地去做。」

Anna喜用油畫刀創作，她早年曾跟隨法國刀畫家Christian Jequel上課，潛心學習。（受訪者提供）

談到中國，在擅於適應環境的她眼中，也是跟一般人不一樣，無論語言文化和生活環境，沒有任何不便。藝術家專注的，是感到亮眼的東西，所以愛以紅色着墨。

「中國離我的家鄉很近，所以小時候就感到對中國、韓國和日本很熟悉；在中國生活多年，看到很多紅色的物品，燈籠尤其吸引我。就像在香港，我看到了很多藍色的東西。對我來說，我更喜歡熱鬧的節日氛圍，中國有許多傳統事物，文化非常豐富多彩。最近，我住在深圳東部海域附近，日落時經常去大鵬灣的古老村莊。」

在廣州期間， Anna有一位知己，她口中的「靈魂伴侶」；2014年，兩人合作開辦了一間兒童藝術學校（翌年改為兒童培訓中心），設九個學科，孩子們可以學習繪畫、手工藝、芭蕾舞、音樂、烹飪、健身等。對象為學齡前一至二歲和二至七歲的小朋友。除了教他們畫畫，Anna還透過視頻，在網上教小朋友學英文。

為了這中心，六年來，Anna花了不少時間、金錢和心力，刻苦經營，經濟壓力不小。她說，有陣子天天一覺醒來，會自問是否要停止。儘管她從中學會很多管理知識，也累積了不少經營經驗，但隨着她和伙伴的人生目標改變，兩人於2019年夏季停辦中心，尋求新的發展機會。

這一年夏天， Anna來到香港，出任香港朱古力博物館（Chocolate Museum of Hong Kong）藝術總監，並分享她的創作經驗。博物館舉辦過不少結合了朱古力、藝術、娛樂和遊戲於學習中的活動，符合她以藝術感染別人、讓小孩快樂學習的精神。

紅色是Anna偏好的色調，她喜愛香港的原因之一是這城市處處可見紅調。（受訪者提供）

自2010年，Anna先後參與在米蘭、廣州、澳門、新加坡、上海及廣州舉行的藝術博覽會及展覽活動。今年12月至明年1月，Anna也參與家鄉海参崴朱古力博物館的臨時展覽，展出五幅她描繪家鄉現代風貌的畫作，畫框用朱古力製成。

香港喚回美好記憶

香港當前的境況，使人鬱悶，但Anna手握一枝彩筆，對世界仍懷抱希望。「我希望香港能成為一個令人快樂的地方，儘管現在這情況下，我做不到什麼。我只能畫些令人愉悅，或令人內心平靜的畫，向人們展示城市的和平與美麗，帶給人光明。」

在充滿正能量的Anna眼中，每一個城市都有明亮美好的一面，重要是如何去發掘，「我正在繪畫（有關）阿姆斯特丹的風景畫，在這個多雨的城市，我也能畫出五彩繽紛的風景。」她天真地說。

她之所以鍾情香港，乃因這「東方之珠」（Pearl of the East）和被譽為「東方主宰」（Master of the East）的家鄉海参崴有不少共同之處，喚回美好的記憶，「對我來說，兩個城市具有相似的風景：她們都擁有海濱和沙灘，都有山丘和橋樑。所以，我在香港感覺舒適自在，這兒有我最喜歡的山脈和大海。」

明年，香港可能會成為Anna的居住地，她正申請工作簽證，她說，香港具有發展藝術事業的氛圍，也是一個舒適宜居的地方。 「我喜歡這裏的多元文化、各種美食，是人文薈萃之地、一個便利並充滿趣味的小島。」

她帶着憧憬地說，希望每天看着日出日落，「我想住在長洲，有自己的工作室，可以欣賞海邊的風景，呼吸新鮮的空氣……」在這位來自遠方的年輕外鄉人眼中，香港，是一個可追夢的地方。

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上文刊登於第195期《香港01》周報（2019年12月30日）《俄羅斯新世代女畫家Anna Salenko 為東方之珠添華彩》。

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