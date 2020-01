俄羅斯新世代女畫家　以油畫刀為東方之珠添華彩

過去半年,香港充滿煩擾和不安,不少香港人活在迷霧裏,看不見前景和希望,失卻對生活的熱情和夢想。 但在來自俄羅斯的新世代女畫家Anna Salenko(安娜.薩連科)眼中,香港卻充滿活力和亮麗,她以濃得化不開的愛意,用擅長的油畫刀,為這顆「東方之珠」添上一抹抹溫暖的華彩:維港波光粼粼的水影、電車緩緩前行的影像、農曆年舞獅的活力和風姿、市集百姓為生活打拼的神采…… 撰文:馬靄媛

早陣子,Anna來港主持在數碼港艾美酒店舉行的個人畫展開幕禮(展期至明年1月31日),展出的16幅畫作都是以香港為主題,內容繪畫了過去五年她來港四處遊走觀賞到的城市風光。

Anna以香港作主題,繪畫她四處遊走觀賞到的城市風光,她用上瑰麗明亮的色彩描繪鬧市中的電車和的士。(受訪者提供)

這16幅畫作大致分為三類:首先是描繪香港景致的中環碼頭、日出日落的維港、灣仔街市;其次是跟香港歷史有關的交通工具,如帆船、電車;還有中國傳統景物,如Anna特別鍾情的中國舞獅、大紅燈籠等。

Anna透露,16幅作品都是在夏天時繪畫的,那是陽光燦爛的季節,也是她自覺滿意的作品。「香港的夏日,繽紛而明亮,它們都反映我在香港時愉快的心情,所以,用上瑰麗的色彩。」她說。

所有畫作對Anna來說都別具意義,她說,紅色、藍色和黃色,是她去年夏天繪畫的主要顏色。香港,她喜歡用上藍色來作畫,她從山頂俯瞰香港景致,乘船欣賞港口風光,目下的碧海和蔚藍的天空深深吸引着她。

除了藍色,紅色也是Anna喜愛的色調,這也是她特別喜歡香港和中國(內地)的原因。因為處處都是她鍾情的紅調。

Anna坦言,不喜歡黑色,「黑色也不是自然色,其實,將任何顏色混合在一起便可使其變成暗色,自然黑。我較喜歡在陰影中以紫色或深藍色着墨,深藍色比黑色看起來更好,我對黑色也沒感覺。」

作為藝術家,創作已經成為Anna的日常,也把她帶進中國的生活和歷史脈絡中,去捕捉事物的細微處,探索起源,以豐富作畫時的想像。

她畫中國舞獅,會了解中國獅頭面容象徵的意義。她還進一步解釋:獅頭像鳳凰的眼睛,代表美德;前額和觸鬚像龍,代表智慧;寬闊的頭像烏龜殼,象徵長壽吉祥;白色尖齒就如虎的勇氣和力量……

繪畫舞獅時,Anna特意深入了解獅頭的象徵意義,筆下的造型充滿動感。(受訪者提供)

在畫香港的歷史象徵—帆船時,她由中國古代交通工具的歷史,以至帆的製作用料、帆身棕紅色的原因等等,都認真研究一番。

來自海參崴的女孩

29歲的Anna出生和成長在俄羅斯遠東地區最大的城市海參崴 (Vladivostok)。在俄語,海参崴是Master of the East(東方主宰)的意思,彷彿預示了Anna對東方文化的投入與情懷。在歷史上,海參崴*曾經屬於中國,Anna自小對中國也有份歸屬感。她在家鄉一間古典藝術學校念書,之後到韓國修讀市場營銷,當時仍未能為個人發展找到方向。

其後,她得父母支持,18歲時前往意大利的Instituto Europeo Di Design念時裝設計,兼在著名的藝術設計學院Academia Di Brera深造,在這浪漫國度傾注了對藝術的深情。

上大學那幾年,Anna學會獨立生活,也確立人生的發展方向。她在時裝學院曾參與許多不同領域的工作,當過時裝買辦、設計助理等;在Academia Di Brera期間,受到以畫刀作畫技法著稱的法國藝術家Christian Jequel的創作風格影響,開始嘗試用油畫刀創作。

學期最後一年,她特地搬到了充滿靈氣的意大利著名風景區科莫湖(Lago Como)附近居住,對着旖旎的風光寫生。

對我來說,兩個城市(香港和海參崴) 具有相似的風景: 她們都擁有海濱和沙灘,都有山丘和橋樑 所以,我在香港感覺舒適自在 這兒有我最喜歡的山脈和大海 俄羅斯畫家Anna Salenko

對於選擇甚少畫家會用的油畫刀來創作,不甘於平凡、也不願受限於傳統的Anna說,油畫刀雖然不是畫家的標準「工具」,但是,「與畫掃相比,用不同形狀的刀具繪畫,會有特別效果。」這技法需要縝密的心思和勇氣,必須對構圖掌握準確,調色下筆不容有差池。但以畫刀單筆畫出明亮的顏色,畫作看起來卻更具氣勢和立體感。

傳統藝術學校沒有教授使用油畫刀的課程,Anna唯有自學,也曾遠道去法國的一個小村莊跟油畫刀大師Christian Jequel上課,潛心學習,觀察老師的作品,思考如何畫草圖,如何推刀,以及使用哪把刀。當Christian Jequel看到Anna在短時間內進步神速,也覺驚奇。

*注︰海參崴是中國人對這個城市的舊稱,其俄文名官方中譯為「符拉迪沃斯托克」,是俄羅斯濱海邊疆區的首府,該區與中國及朝鮮接壤。它曾經是清代中國的領土,但1860年11月14日,俄羅斯逼迫當時的清朝政府簽署了不平等的《中俄北京條約》,將原先規定為中俄共同管理的烏蘇里江以東至海之地域(包括海參崴在內)約40萬平方公里歸屬俄國。

Anna在家鄉一間古典藝術學校念書,其後遠赴意大利的藝術設計學院深造,她為畫起題充滿詩意,維港是「City Symphony」(城市交響樂)。(受訪者提供)

曾經遊遍百個城市

Anna約四歲時畫了人生第一幅作品,畫的是蔬菜,母親還一直替她收藏,至今,她已創作了超過700幅作品。她擁有浪漫的情懷,也有北方人的耿直性子,坦言父親對她沒有影響,生命中只有一直支持其藝術事業、性格強悍的母親。

她自小經常旅行,足迹遍及一百個城市,尤其被充滿活力的城市吸引,特別喜歡融合了東西方文化的上海和香港。她說,旅行不但開闊視野,也為創作尋找靈感。

「我的作品來自遊歷中的見聞和對生活的觀察,我喜歡鮮艷的色彩,大抵我腦海中,展現的世界比現實中更美麗。」

誠如Anna所說,她跟中國的淵源不淺。2013年8月,一次偶然的機會,她來到廣州,很快被這個南方城市的獨特風味吸引,一住六年。期間,她一度每天花上12小時作畫兼練習,「我不停地畫畫畫,目標是畫出個人的藝術風格,並在藝術這艱難發展的領域取得成功。即使現在,有時我也可以從早上八時開始,一直畫畫到午夜,如果我做重要的事情,我會不眠不休地去做。」

Anna喜用油畫刀創作,她早年曾跟隨法國刀畫家Christian Jequel上課,潛心學習。(受訪者提供)

談到中國,在擅於適應環境的她眼中,也是跟一般人不一樣,無論語言文化和生活環境,沒有任何不便。藝術家專注的,是感到亮眼的東西,所以愛以紅色着墨。

「中國離我的家鄉很近,所以小時候就感到對中國、韓國和日本很熟悉;在中國生活多年,看到很多紅色的物品,燈籠尤其吸引我。就像在香港,我看到了很多藍色的東西。對我來說,我更喜歡熱鬧的節日氛圍,中國有許多傳統事物,文化非常豐富多彩。最近,我住在深圳東部海域附近,日落時經常去大鵬灣的古老村莊。」

在廣州期間, Anna有一位知己,她口中的「靈魂伴侶」;2014年,兩人合作開辦了一間兒童藝術學校(翌年改為兒童培訓中心),設九個學科,孩子們可以學習繪畫、手工藝、芭蕾舞、音樂、烹飪、健身等。對象為學齡前一至二歲和二至七歲的小朋友。除了教他們畫畫,Anna還透過視頻,在網上教小朋友學英文。

為了這中心,六年來,Anna花了不少時間、金錢和心力,刻苦經營,經濟壓力不小。她說,有陣子天天一覺醒來,會自問是否要停止。儘管她從中學會很多管理知識,也累積了不少經營經驗,但隨着她和伙伴的人生目標改變,兩人於2019年夏季停辦中心,尋求新的發展機會。

這一年夏天, Anna來到香港,出任香港朱古力博物館(Chocolate Museum of Hong Kong)藝術總監,並分享她的創作經驗。博物館舉辦過不少結合了朱古力、藝術、娛樂和遊戲於學習中的活動,符合她以藝術感染別人、讓小孩快樂學習的精神。

紅色是Anna偏好的色調,她喜愛香港的原因之一是這城市處處可見紅調。(受訪者提供)

自2010年,Anna先後參與在米蘭、廣州、澳門、新加坡、上海及廣州舉行的藝術博覽會及展覽活動。今年12月至明年1月,Anna也參與家鄉海参崴朱古力博物館的臨時展覽,展出五幅她描繪家鄉現代風貌的畫作,畫框用朱古力製成。

香港喚回美好記憶

香港當前的境況,使人鬱悶,但Anna手握一枝彩筆,對世界仍懷抱希望。「我希望香港能成為一個令人快樂的地方,儘管現在這情況下,我做不到什麼。我只能畫些令人愉悅,或令人內心平靜的畫,向人們展示城市的和平與美麗,帶給人光明。」

在充滿正能量的Anna眼中,每一個城市都有明亮美好的一面,重要是如何去發掘,「我正在繪畫(有關)阿姆斯特丹的風景畫,在這個多雨的城市,我也能畫出五彩繽紛的風景。」她天真地說。

她之所以鍾情香港,乃因這「東方之珠」(Pearl of the East)和被譽為「東方主宰」(Master of the East)的家鄉海参崴有不少共同之處,喚回美好的記憶,「對我來說,兩個城市具有相似的風景:她們都擁有海濱和沙灘,都有山丘和橋樑。所以,我在香港感覺舒適自在,這兒有我最喜歡的山脈和大海。」

明年,香港可能會成為Anna的居住地,她正申請工作簽證,她說,香港具有發展藝術事業的氛圍,也是一個舒適宜居的地方。 「我喜歡這裏的多元文化、各種美食,是人文薈萃之地、一個便利並充滿趣味的小島。」

她帶着憧憬地說,希望每天看着日出日落,「我想住在長洲,有自己的工作室,可以欣賞海邊的風景,呼吸新鮮的空氣……」在這位來自遠方的年輕外鄉人眼中,香港,是一個可追夢的地方。

