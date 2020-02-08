【書評．中國現代文學精華】選本的開拓與局限

《中國現代文學精華》趕及2019年底出版，算是踏上五四運動百年紀念的尾班車。該書的主編是杜祖貽、劉殿爵，學術顧問是羅忼烈、劉述先，都是鼎鼎有名的學者。其中，杜祖貽、劉殿爵合編的《中國文學古典精華》，乃風行多年的教科書。如今，杜祖貽在此書寫下前言，解說為何姍姍來遲。 撰文：鄭政恆

據編者前言所說：「編撰告竣，共得要文六十五篇，可惜一直為近年著作版權條例所限，耽延至今，始能選取其中三十篇付梓。」

換言之，《中國現代文學精華》只是初集，選文大概只有一半，將來可能還有續編。編者還預告了其他作者如下：馬寅初、梁漱溟、郭沫若、毛澤東、朱光潛、冰心、唐君毅、吳大猷、張愛玲、曹禺、茅盾、巴金、葉紹鈞、豐子愷、梁實秋、林語堂、沈尹默、錢鍾書、顧頡剛、錢穆、馮友蘭、梁思成、錢學森、陳之藩、費孝通、陳湛銓、熊潤桐、張大千、季羨林、金克木等等。（想不到連沈從文、何其芳和卞之琳都落入「等等」之列。）

張愛玲。（資料圖片）

不過，由於出版受版權條例所礙，需要等待作者逝世五十年後，作品版權公有，才可以將篇章收入，但有關條例能否修訂，加入豁免權呢？這就有待法律專家指教了。奇怪的是，陳湛銓的作品皆由香港商務印書館出版，與《中國現代文學精華》同屬一個出版社，為何編輯不問版權持有者授權呢？不得而知了。

現代文學由晚清說起

《中國現代文學精華》主要分為正文部份和參考部份，首先說說正文部份。所選作者二十三人，其中赫胥黎（Thomas Henry Huxley）原著、嚴復譯的《天演論．察變》為開卷第一篇，以譯文為全書開首，說明了中國現代的開始，是受到西方文化思想的衝擊，嚴復的譯著《原富》、《穆勒名學》、《群己權界論》、《群學肄言》、《社會通詮》、《法意》、《名學淺說》，都是先聲與明證，而全書由晚清文章開始選錄，也呼應學術界的一個觀點：沒有晚清，何來五四（王德威語），所謂現代不單單是從五四的文學革命開始，文學現代性的肇端，可以上溯至晚清，甚至晚明。

《天演論．察變》一篇，申論物競天擇的理論，「夫物既爭存矣，而天又從其爭之後而擇之，一爭一擇，而變化之事出矣。」天演之論，影響於科學和哲學，文學當然也不例外，中國文學從古典到現代，又是一變，也合乎物競天擇、適者生存之道理。

當然，《中國現代文學精華》的編者雅好古典，除了《天演論．察變》，還有王國維《人間詞話》的節錄、羅振玉的《國學叢刊序》、胡適的《文學改良芻議》，還有力器德（Johann Paul Friedrich Richter）原著、劉復（即劉半農）譯的《流星》，以及林紓的《答大學堂校長蔡鶴卿太史書》、蔡元培的《致公言報函並答林琴南函》，篇幅不少。

蔡元培。（資料圖片）

一般選本可能只收蔡元培的信函，而不收林紓的書信，畢竟蔡元培的信在情在理，大概都在林紓之上，但為了討論的全貌，不同觀點的文章，一併收錄，也不失為好事。同樣道理，此書已收胡適的《文學改良芻議》，其實也不妨選錄陳獨秀的《文學革命論》，那麼胡適的八不主義，就有陳獨秀的三大主義呼應了（即「推倒雕琢的阿諛的貴族文學，建設平易的抒情的國民文學；推倒陳腐的鋪張的古典文學，建設新鮮的立誠的寫實文學；推倒迂晦的艱澀的山林文學，建設明瞭的通俗的社會文學」）。文學革命的全貌，因此更為分明。

選文是不是精華？

綜觀全書，胡適和魯迅各有兩文入選，可見他們的重要地位。胡適的《嘗試篇》為〈《嘗試集》自序〉的結論，不足兩百字，雖然是精華中的精華，也難免單薄，若全文收錄，或可棄選《文學改良芻議》？《胡適文存》佳作實在不少，《建設的文學革命論》或可補入？胡適的文章很適合學生閱讀，多選也不是問題。

至於魯迅，書中收了《藥》和《風箏》兩篇，都選得十分精準，教人毫無異議。正如許地山的《落花生》和朱自清的《背影》，都是一般中國現代文學教材必然收錄的散文作品了。

《中國現代文學精華》收錄了兩篇演講辭，梁啟超的《學問之趣味》和孫中山的《恢復中國固有道德》，顧名思義，一談如何一嘗學問的趣味，梁啟超指出無所為、不息、深入的研究、找朋友四件事。另一篇取自孫中山的《三民主義．民族主義》，論忠孝、仁愛、信義、和平四項舊道德，編者自擬篇名。礙於文章性質，兩篇演講辭的文學價值不是十分高，只是以道理內涵脫穎而出。

徐志摩。（資料圖片）

至於本書收錄的遊記三篇：徐志摩的《我所知道的康橋》和郁達夫的《釣台的春晝》，都是名文，但丁文江的《太行山裏的旅行（節錄）》，卻相當無味，而筆者翻閱題解和評析，都沒有談到此文有何文學價值。此書是文學精華，選文還是寧缺勿濫為好，若要選取丁文江的文章，《漫遊散記》中應有更適合的篇章。

此外，本書收錄的小說作品除了魯迅的《藥》，還有老舍的《駱駝祥子》，但《駱駝祥子》是長篇小說，只能夠節選。夏志清在《中國現代小說史》中說《駱駝祥子》是「中日戰爭前夕寫的，可以說是到那時候為止的最佳現代中國長篇小說。……儘管免不了有缺點，基本上仍不失為一本感人至深、結構嚴謹的真正寫實主義小說。」由此看來，節選也無可厚非。

蕭紅的《永久的憧憬和追求》和周作人的《燈下讀書論》也被收錄其中，兩者都有可觀之處。《永久的憧憬和追求》雖短，但足夠感人，而《燈下讀書論》是周作人的讀書心得，意義深遠。

走筆至此，就想到《中國現代文學精華》有沒有收錄詩作呢？想不到的是，書中有胡漢民七絕詩一首、汪精衛詞一首、劉景堂詞二首、趙尊嶽詩詞四首，至於新詩，就只有聞一多《死水》一首，如此厚此薄彼，相信也難以服眾。

冰心與父親。（資料圖片）

當然，由於版權所限，沈尹默的《三弦》、冰心的小詩、何其芳詩集《預言》中的佳作、卞之琳《十年詩草》中的佳作、馮至的十四行詩、穆旦以至九葉派的現代主義詩歌，都無法收錄。但戴望舒的詩也應在考慮之列，尤其是他在香港時期的作品，就遠勝於《雨巷》時期的詩歌，《致螢火》、《我用殘損的手掌》、《獄中題壁》、《過舊居》等，都可考慮。他已在1950年去世，本應不受版權法限制。

參考書目增訂不足

《中國現代文學精華》分為正文部份和參考部份，以下說說參考部份。參考部份主要收入參考資料，如作者生平（自述和他人撰述）、作者評介、書籍和篇章評析，還有詳細參考書目（作者著述和他人著述）。由於參考部份比較枯燥無味，與正文部份分割，也是無可厚非。然而，比較可惜的是，相關材料止於1999年，二十多年時過境遷，資料與日俱增，編者卻沒有補充增訂，參考書目難免如明日黃花。

簡單一說，嚴復研究有黃克武的推進，他著有《自由的所以然：嚴復對約翰彌爾自由思想的認識與批判》和《惟適之安：嚴復與近代中國的文化轉型》。胡適的相關專書不少，余英時的《重尋胡適歷程：胡適生平與思想再認識》是最佳著作之一，此書收錄了長文《中國近代思想史上的胡適—〈胡適之先生年譜長編初稿〉序》。當然，董橋的《讀胡適》也值得一看。

魯迅研究多年來是顯學，筆者倒欣賞早在1936年出版，李長之所寫的《魯迅批判》，此書是魯迅研究史的先鋒著作，可是，此書未見於《中國現代文學精華》的參考書目。

至於梁啟超研究，還待許知遠的「梁啟超三部曲」，如今僅出版《青年變革者：梁啟超1873-1898》一冊，就第一部而論，未算出色，筆者已在《香港01》周報出版（2019年8月12日）的評文《新論梁啟超：聚焦早年歲月 史料翔實 觀點不足》論析。至於許地山研究，可參胡從經的專書，筆者又有書評《許地山的香港六年》（見2018年12月24日出版的《香港01》周報）討論。

蔡元培研究方面，周佳榮《從翰林到教育家—蔡元培及其事業》可以一看。聞一多的傳記方面，較新的有《聞一多和自己的歌》。研究老舍，如今有必要參考王德威《茅盾，老舍，沈從文：寫實主義與現代中國小說》一書。談及周作人研究，日本人如木山英雄、伊藤德也和小川利康，比華人學者有更多創見。孫中山研究太多，在此實在無法一一列出。從以上筆者簡單的補充列明，可知二十年來，文學研究的新境地了。

《中國現代文學精華》 主編：杜祖貽、劉殿爵 學術顧問：羅￼烈、劉述先 出版社：商務印書館（香港） 出版日期：2019年11月

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