【課室改造．二】老師訪學生了解需要　改造硬件重點是教學整體

上回提到，在改造過程中，天主教總堂區學校不再着重老師的講授， 把選擇學習模式的權利還給學生，並容許課室的不同角落成為學習場所，學生只要完成基本課題，就可以走到課室後端，坐在地氈或豆袋椅上，或閱讀從小書架挑選的圖書，或玩數學遊戲。老師信任學生在認真學習，學生也更積極投入課堂，甚至更願意往難度更高的課業挑戰。可以在課室的小角落休息，更讓學生們之間建立更親密的關係。改造背後，原來汲納了學生的不少想法，老師也作出了很多新的嘗試，過程中也更了解學生的需要。

承接上文︰【課室改造．一】賦權學生自主學習 課室角落成學習空間

主要負責改造的劉曉峯老師認為，透過更深入跟學生交流，可以了解學生真正想要什麼，落實設計思維的概念。（高仲明攝）

老師也會聆聽 不是高高在上

主要負責改造的劉曉峯老師解釋，課室設計背後更落實了設計思維（design thinking）*的理念，把這種具創意的解難方法應用到學校。「我們做design thinking，第一步需要有同理心，很多時候大人看到地氈會想到，這地氈可能一個月才清潔吸塵一次，猶豫應否走過去，但小朋友不會想太多，他們真的每天都會碌落去，不介意骯髒。如果單從老師的角度出發，我們給予的東西未必是他們最喜歡的。若他們想要一張床，這沒可能做到，但有些想法我們可以配合，學生會覺得提出的意見得到尊重。這有別傳統教育，老師永遠高高在上，永遠不會出錯。」

*設計思維（design thinking）為複雜問題尋找解決方案的理念，獲全球眾多商業機構、學校、政府和非牟利組織採用。設計思維的重點是從使用者的需求出發，用以人為本的方式為個人、機構和城市創造經濟和社會價值。這套思維有助培養學生的創意，並着重培育7C：同理心 （Compassion）、合作 （Collaboration）、創造力 （Creativity）、批判思考 （Critial thinking）、好奇心 （Curiosity）、信心 （Confidence）、溝通（Communication）。

「互相學習就是這樣，我尊重他們，他們也尊重我，雖然學生不是很乖，但不需要常常罵，他們在適當時候會做適當的事情。其實不但是這班房，整間學校也是這種文化，我們希望學生自律。」校方會應用到設計思維，源於當初校長派老師參與賽馬會贊助的「設計思維」工作坊，讓他們以互動的課堂形式去思考如何應用及落實不同學科的教學法，提升學生的學習興趣，並培養二十一世紀的生活技能。

現代教學不再只着重老師傳授知識，培養學生的不同技能及提高他們的課堂參與度、自主性也相當重要。（高仲明攝）

課堂跟傳統的理論型講授模式完全不同，劉曉峯說這是體驗式學習「learning by doing」（「動手學」，又譯「從做中學」，簡稱LBD）。這是美國著名教育家杜威（John Dewey）提出的教育理念，反對傳統的灌輸式和機械訓練的教育方法，主張從實踐中學習。他認為知識為實行而起，也從實行而得。這套教育方法鼓勵學生透過生活經驗學習不同知識及技能，從而提升學習自主性。在應用設計思維過程中，一眾老師發現了很多本來不相信自己會做到的事。

劉曉峯回想起在工作坊學習的日子，一開始有點不習慣，雖然學校一直都有新嘗試，但他對設計思維的應用仍有點摸不着頭腦。「我們去賽馬會那邊上課，起初不知道他們在做什麼。為什麼要訪問小朋友？為什麼問些不相干的問題？他們平時喜歡做什麼與我上課有什麼關係？還要問他最喜歡的是什麼？最不喜歡跟哪個同學坐在一起？」

劉曉峯憶述，剛接觸設計思維時，也有摸不着頭腦的時候。（高仲明攝）

在訪問學生的過程中，他發現了很多平時忽略的事情，開始從學生的角度思考。「他們天天上學看似很開心、很喜歡回來，但原來有些學生心底裏沒什麼歸屬感。之後，我們讓學生各自有自己的personal box，放置小物，讓他們覺得在這間學校裏有一個私人空間。我們想把校園打造成學生的另一個家，不只是一個回來上課的地方，而是令他們覺得有安全感、覺得開心的地方。這是我最初沒想過的，只有當我們了解多一點的時候才知道。弄個personal box而已，對我們大人來說，只是多個位置放東西，但對學生的意義很大。所以要先了解，再對症下藥。否則有無限金錢可花，也達不到效果。」

自在的小角落 留校有歸屬感

改造後課室的桌子沒有抽屉，學生一回到學校，便把書包中需要用到的東西放進一個籃子裏，轉堂要轉課室也是提着籃子走，放學時才把書本和其他東西放回書包。Personal box就像中學生的儲物櫃，小朋友可以把自己的物件存放在課室的角落，而且可以把物品留在學校「過夜」。學生們知道學校裏有這麼一個小角落是屬於他們的。

在課室中加入personal box，有個小小的角落屬於每一個學生。（高仲明攝）

劉曉峯指出，「Personal box不是學生的主意，是了解他們日常有什麼concern（關切）後構想出來。你去問學生，他們不會說自己沒有歸屬感，學生可能會說，除了上學時間外，很少回學校。他們很難清晰去講，可能要透過很多不同的對話才能了解到他們deep down的原因是這樣。比如捉個學生問：『你是否沒有歸屬感？』他第一個反應可能反問：『什麼是歸屬感？』他們不太懂得表達，他們的所思所感或他們跟同學間發生的大小事情，老師都要討論、分享經驗後，才能得出結論。」

「做了很多看似很無謂的事情，但是，做完這些事情後，開始看到雛型，看似在享受成果，其實不是的，我們好像回到過去，會想有什麼地方做得不足，又會想新的方法或再添置什麼，然後再去做。其實這不單是學生的轉變，我們老師也在轉變，變得更容易接受新事物，更願意改變，為了一些未知會否成功的事情嘗試去改變，可能未必會有好結果，但我們沒有失去什麼，只是失去時間罷了。」劉曉峯說。

採訪當天，學生正分組討論如何籌辦年宵攤位，宗藹雯校長期望學校透過不同活動營造自主學習氛圍。（高仲明攝）

事實上，早在改造課室之前，學校便開始在教學上應用設計思維。「在2017年尾左右，（校本國際化課程）已實行六年，完成了一個cycle，需要再檢視：整個課程做得怎樣？有沒有什麼是我們仍未留意到？那時在網上搜集資料，研究一些歷史悠久的品牌如何透過重整架構、rebranding（重塑品牌），讓這些利潤下降、追不上潮流的大公司重生。」宗藹雯說。

宗藹雯研究了很多商業機構的個案，發現IBM及Apple等大機構均把設計思維放進公司的運作當中，包括重整架構、調整營銷手法等。「那時開始認識設計思維，在想如果要把那一套放入學校重整課程，有哪些專業人士可以幫忙？於是找來專家一起討論。之後，我們想將這理念推廣到課程上，剛好賽馬會有工作坊和funding，可以讓學校推薦老師學習，然後在學校試驗，重點在『做』，我們當時學的是課堂改造，在學校我們自己redesign lesson（再造課堂），再redesign curriculum（再造課程）。」她強調，再造課堂和再造課室（redesign classroom）是互相對應的。

教室改造是配合再造課堂和再造課程而來的。（高仲明攝）

我期望小朋友有「我們」這個概念， 彼此不需要有界限。 小學教育不是只看當下這六年， 我們看得更遠，是一生一世。 天主教總堂區學校校長宗藹雯

把設計思維落實到課室設計，於是有了不一樣的學習空間，課室內每個設計背後皆有深刻的意義。比如以往擺放一張張桌子的界線消失了，目的是想讓學生有一種從「我」到「我們」的生活經驗。

宗藹雯表示，「為何我們不再選擇用一張張小枱，因為就算把小枱組合成大枱，枱與枱之間也有明顯的界線， 學生會想到這是我的枱，你不要過界，過了界你就犯規，我就會告你。這是一種自我中心的想法，我期望小朋友有『我們』這個概念，彼此不需要有界限，讓他們在沒有界限的情況下互相尊重及合作生活。」

「那張長枱可以坐三個人，他們可以移動椅子，平時A和B可能坐得很近，突然今天見到A和B隔得很遠地坐，作為老師，是不是應該發現當中有問題？那就要展開對話，跟同學聊聊天，看兩人是不是吵架、發生什麼事。學校要做好social emotion（社交情感）教育，人與人之間需要關係，若能建立bonding（連繫），整個課室的教和學就有正向發展。」

宗藹雯校長仍有很多改造的新想法，仍想在學校中落實。（高仲明攝）

學校的硬件仍在不斷改造，宗藹雯笑說，若一兩個月後再訪又會見到新的元素。「我們訂了三個箱子，裏面有兩張椅子、一張枱，小息時可以拉出來，變成像茶餐廳的卡座。此外，校園會有一個吹氣的art piece，有一層樓高，學生可躺在上面曬太陽、看書或聊天。」

知識不是重點 重在討論溝通

學生在校園有不少休憩放鬆的空間，宗藹雯相信這些場域更是小朋友培養重要技能的地方。「我們不叫『玩樂』，其實我們想學生了解如何跟別人相處，學習social skills（社交技巧）。在小學階段，最重要不是學習知識，上網可以汲取知識，更重要是學習正確的態度，怎樣跟別人相處、溝通、合作，這些才是最重要的。課室有很多空間讓學生一起討論，學生有時需要獨立做些堂課，可以獨自去高枱做練習，課室提供了許多選擇。」

課室提供了不同的選擇讓學生按自己的需要做事。（天主教總堂區學校提供）

以人為本的設計思維可以在不同範疇實踐，宗藹雯有許多看似天馬行空卻別具創意的構思，想把它們一一落實到學校。今年1月，學校舉行了一場大型的主題式學習活動， 透過戲劇和教育這兩大元素，讓學生學習如何閱讀《西遊記》和《射鵰英雄傳》這兩部文學作品，甚至讓學生們閱讀翻譯成英文的版本，讓非華語生更易理解內容。藉此讓小朋友理解《射鵰英雄傳》主角郭靖的俠義精神，明白同理心的重要，並嘗試解難。同學更到中西區觀察及訪問路人，了解這地區到底有什麼人、有什麼地方需要幫忙。

有同學察覺國際金融中心（IFC）對面的天橋下有數名露宿者，思考施政哪方面缺失；有同學認為中西區是child-unfriendly area（對小朋友不友善的地方），兒童設施匱乏；也有同學指出中上環區綠化地方不足。同學們一起討論解決方案，並將其觀察及分析用話劇形式表演，給同學觀賞。

學校着重學生的參與，讓他們自我發掘更多。（天主教總堂區學校提供）

宗藹雯期望，將來有新校舍可加入更多劇場元素。「希望將來每個課室都是一個舞台，不同班別各負責不同的chapter（課題），做一個drama（話劇），讓其他班的同學知道裏面的角色是什麼、有什麼特質，並留意對話應用，同學們觀賞後就如同讀了一個chapter。整間學校是以gallery（藝廊）加theatre（劇場）去構想，哈哈哈……這是我們redesign想出來的，因為theatre是藝術，運用了二十世紀的「C」，communication、cooperation、creativity，另外那個「C」是同理心（compassion），創作要讓更多不同的人看到，並且學到一些正向思維。我們一直發展新課程，並期望小朋友是influencer（具影響力的人）。」

宗藹雯分享，「Learning by doing是很好的學習模式，我們見到學生好像懂得很多事情，又好像不是很懂，正是這模式的特質，因為學校不會drill（操練）他們太多，這是參考IB課程的核心—育人，有那個drive（動能）就會想去研究。小學教育不是只看當下這六年，我們看得更遠，是一生一世。很多家長問我們會不會有中學，如果有間理念相近的中學就好了。學校課程具彈性，提供不同深度，就是背後的教育理念讓我們引伸那麼多redesign的事情。」

上文節錄於第203期《香港01》周報（2020年3月2日）《賦權學生自主學習 課室改造實驗》。

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