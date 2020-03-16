【新冠肺炎】全球經濟能否抵禦寒風　加速復產復工的中國是關鍵

隨着新型冠狀病毒肺炎疫情在全球範圍爆發，世界衞生組織（WHO）總幹事譚德塞（Tedros Ghebreyesus）於上周三（3月11日）宣布，將當前疫情定性為「全球大流行（pandemic）」。此舉加重了資本市場的恐慌情緒，上周四（3月12日），多個國家的股票市場因跌幅太大而觸發熔斷機制，全球主要股票市場一天內損失市值超過5萬億美元。

面對急速下跌的股票市場，美國聯儲局（Fed）在上周四緊急向市場投放巨額流動性。紐約聯儲銀行當日進行了5,000億美元三個月期回購操作，並決定於次日繼續進行總計1萬億美元的回購操作。然而，聯儲局的救市舉措沒能帶動股市反彈，當日收市美國三大指數跌幅均超過9%。

至上周五（3月13日），美國總統特朗普宣布美國進入「國家緊急狀態」以應對新冠肺炎疫症，美國聯邦政府將啟動500億美元的緊急資金儲備應對疫情，同時要求各州盡快建立應急指揮中心。此言一出，美國三大股指數的漲幅由不足3%很快飇升至9%以上。

從美國股市最近兩個交易日的表現來看，雖然華爾街放大了市場波動，但整體而言這次各項股票指數如坐過山車大上大落，是對實體經濟的恐慌反應。新冠肺炎在全球大爆發必將對實體經濟造成嚴重衝擊，進而導致金融資產價格「雪崩」。實體經濟能否順利度過本次「全球大流行」是問題的關鍵，不是聯儲局放水能僥倖過關的。

3月13日，特朗普在白宮玫瑰園舉行關於新冠肺炎的新聞發布會。（美聯社）

肺炎大流行 重創全球產業鏈

目前，各國採取的防疫手段通常包括限制人員流動、減少人員聚集等措施，但是這與全球化和現代工業生產的需要是相反的。今天，各國產業鏈之間的聯繫變得十分緊密，甚至不可分割。因此，當一個地區出現停工或者地區之間的人員流動出現障礙時，全球產業鏈都會受到影響。

今年初，新冠肺炎疫情在中國爆發後，全球各國已經感受到了產業鏈斷裂的寒意。2月3日春節假期結束後，中國大部份製造業企業根據防疫需要宣布延期復工。這一舉措的影響很快向全球產業鏈上下游蔓延。2月4日，由於中國的零部件供應商停產，現代汽車公司在韓國的7家汽車工廠宣布停工。此後，起亞汽車公司、日產汽車公司也陸續暫停部份國內工廠的汽車生產計劃。

受中國新冠肺炎疫情影響的不止是全球汽車產業鏈，手機、遊戲機等電子產品對中國製造的依賴程度絕不弱於汽車。蘋果公司2月17日發布的第二財季財務報告顯示，受到疫情影響，中國的蘋果手機供應鏈廠商復工率不高，導致全球iPhone供應受限。

任天堂越南工廠也因產自中國的零部件供應不足而無法保證Switch遊戲機的產量，原定於4月發售的新Switch可能受到影響。

受到疫情影響，中國的蘋果手機供應鏈廠商復工率不高，導致全球iPhone供應受限。（資料圖片）

此外，由於中國的需求減弱，產業鏈上游工業原材料的價格出現下跌。例如，布蘭特原油期貨結算價格在疫症爆發的春節假期期間從每桶62.04美元下降至54.45每桶美元，降幅超過12%。

在工業原材料價格下降的同時，工業原材料的庫存也開始上升。由於下游企業需求放緩，春節假期結束兩周後（截至2月14日），上海期貨交易所鋁庫存已經較春節假期前上升近50%。

歐美紛限人員流動聚集

隨着新冠肺炎疫情擴散成為「全球大流行」，各國雖然沒有出現大規模的停產停工，但是人員和物資的流動已經開始受到限制。上周二（3月10日），斯洛文尼亞政府表示，將關閉其與意大利的邊境，奧地利政府則下令暫停意大利前往該國的航班和火車。上周三（3月11日），特朗普宣布，自上周五（3月13日）午夜起暫停26個歐洲國家的人員前往美國旅行。

同時，大規模的人員聚集也開始受到限制或者取消。上周一（3月9日），意大利宣布從翌日起暫停包括意甲聯賽在內的所有體育賽事。上周二，阿爾及利亞宣布取消一切體育、文化和政治集會。上周三，德國政府呼籲停辦大型活動。上周四（3月12日），美國職業籃球聯賽（NBA）宣布在結束當晚比賽之後暫停本賽季比賽。上周五，英超賽會舉行緊急會議後宣布暫停賽事至4月3日，隨後德甲也決定最少暫停賽事至4月2日，至此，歐洲五大足球聯賽全部停擺。

英超球隊韋斯咸主場倫敦球場外的告示板，寫上英超延期至4月4日的告示。（Getty Images）

各國採取的限制人員流動和人員聚集的舉措不僅可能影響全球產業鏈的運轉，也從消費端對運輸、旅遊、文體等行業造成衝擊。國際金融協會（IIF）首席經濟學家布魯克斯（Robin Brooks）等人於3月5日發布報告表示，儘管全球範圍內製成品的交付已經大大放緩，但「經濟影響的潛在震中是服務業，其影響的嚴重程度取決於疫情蔓延的規模和所採取的遏制措施」。

疫情勢拖累全球經濟

無論從供給端還是從消費端，新冠肺炎疫情對全球經濟的負面影響正在逐漸擴大。國際金融協會預計，2020年全球經濟增速或將接近1%，為2008年全球金融危機以來最低水平。瑞銀集團（UBS）的研究認為，新冠肺炎疫情發展成真正的全球性大流行病後，全球經濟增速將降至0.8%。

上周四，英國《衛報》援引安聯保險首席經濟學家埃利安（Mohamed El-Erian）的話稱，發達經濟體現在可能會感受到經濟突然停擺帶來的全部威力，這種停擺同時摧毀了供應和需求，恐懼、不確定性和不利的「經濟金融回饋循環」會進一步加劇經濟活動的崩潰。

目前，中國疫情形勢與全球疫情形勢已經發生逆轉。世界衞生組織的數據顯示，截至上周五早上10時，中國新冠肺炎累計確診病例80,991例，24小時內新增確診病例11例，疫情已經得到控制；全球其他地區累計確診病例51,767例，24小時內新增確診病例7,488例，疫情呈爆發趨勢。在這種情況下，新冠肺炎疫情對中國而言已經是「機」大於「危」。

中國僅口罩即佔全球一半產能，全面復工對世界抗疫有重要意義。（Getty Images）

中國復產復工搶佔先機

中國是全世界唯一擁有聯合國產業分類當中全部工業門類的國家，在世界500多種主要工業產品當中，中國有220多種工業產品的產量居全球第一。世界銀行的數據顯示，截至2018年，中國已經成為120多個國家的最大交易夥伴，中國17%的出口商品被視為中間產品。疫情在全球範圍爆發後，中國在全球產業鏈中的不可替代性更加突顯。

根據美國《紐約時報》報道，中國是世界口罩生產的中心，年口罩產量佔全球約50%。英國《金融時報》則指出，在抗生素、糖尿病藥物、止痛藥和治療愛滋病的抗逆轉錄病毒藥物的全球供應鏈中，中國是關鍵藥物成分的主要生產者。

當初，中國剛剛爆發新冠肺炎疫情的時候，美國商務部長羅斯（Wilbur Ross）幸災樂禍地認為，中國的疫情「將有助於加速工作機會回流到北美」。然而，在中國政府的強力干預措施下，中國的疫情很快得到控制。反而是包括美國在內的其他國家沒有利用好中國防疫爭取到的寶貴時間，導致疫情在全球迅速蔓延。

美國商務部長羅斯在中國肺炎疫情爆發初期就宣稱這是美國的勝利，圖為他於2017年9月訪問中國。（資料圖片／路透社）

如今，疫情對全球產業鏈的衝擊正在加劇。在新冠肺炎疫情已發展為「全球大流行」的情況下，哪個國家的製造業率先實現復產復工，哪個國家就能夠在全球產業鏈中佔據更有利的位置，取得更大的市場份額。因此，中國積極推進復產復工不僅能夠為全球提供緊缺的防疫物資，也能夠鞏固中國製造在全球產業鏈的地位。

此外，推動復產復工也是滿足中國企業的生存需要。新冠肺炎疫症爆發以來，中國的經濟活動一度陷入停滯，大量企業面臨資金只出不進的困境。雖然中國政府努力創造寬鬆的貨幣環境，但是對前途未卜的企業而言，這些資金只能解決一時之困。

由於經濟活動是一環扣一環的，只有當生產性企業正常運轉起來後，終端產品供給不足的問題才能得到緩解，消費活動才會恢復正常。在消費端與供給端產生良性循環後，企業就能夠獲得現金流，從而在疫情中生存下來。因此，中國經濟面臨的當務之急是盡快復產復工，恢復企業自身的「造血」能力。

中國除湖北外的規模以上工業企業平均開工率超過95%，企業人員平均復崗率約為80%。（資料圖片）

上周五，中國工業和信息化部副部長辛國斌在新聞發布會上表示，中國除湖北外的規模以上工業企業平均開工率超過95%，企業人員平均復崗率約為80%；中小企業開工率已達到60%左右。由於新冠肺炎疫情率先在中國得到控制，中國這個「世界工廠」的生產能力正在復產復工中恢復，中國企業也隨之進入轉危為機的新階段。

上文節錄自第205期《香港01》周報（2020年3月16日）《全球經濟能否抵禦寒風 加速復產復工的中國是關鍵》。

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