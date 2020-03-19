當監獄不敷應用　減少坐牢者才能治本

事實上，美國監獄人口暴漲，背後原因眾多，但歸根究柢似乎殊途同歸─民粹政客為了討好大眾而鼓勵嚴刑，弱勢少數的外來移民因而淪為被針對對象。相關歧視問題早就根植於美國本土，而現任總統特朗普之所以能夠當選，很大程度也建基於反移民論調，包括提出在墨西哥邊境興建圍牆。

承接上文：囚犯變為生財工具 美國監獄私營化再成爭議點

PPI的資料顯示，美國逾200萬的監獄人口裏，非法移民便佔8.5萬人，裏面絕大多數均沒觸犯其他刑事或民事罪名；除此以外，還有近5萬名移民遭ICE拘押，其罪名是未能出示適當證件，而在他們被囚期間，近1.2萬名兒童亦因乏人照顧而須接受難民安置辦公室的監護。除美國外，移民在不少地方俱為監獄「常客」。在澳洲，私營監獄比率雖佔19%，但當中尚未計及專門收容移民的私營囚所；至於英國，多達七成的移民囚者也被困於私營監獄─換言之，所謂監獄供不應求、以致求諸私營，不少實為關押移民而設。

許多意見認為，與其爭論私營監獄到底是利是弊，不如從根本上減少監獄人口，則所有監獄過度擠逼及襲擊問題皆可迎刃而解。

美國警方顯然過份濫捕，以致監獄人口不正常地多，所針對的實不限於移民，也包括其他弱勢人士，特別是其他有色人種。（路透社）

美國警方顯然過份濫捕，以致監獄人口不正常地多，所針對的實不限於移民，也包括其他弱勢人士，特別是其他有色人種。長久以來，美國黑人均比白人更易入獄，即使白人佔美國人口六成多，黑人只佔一成餘，但監獄裏的黑人卻佔三分之一，明顯跟人口比例脫軌。以每10萬人口計算，美國多逾1,500名黑人淪為階下囚，也遠多於白人的不足300人，即使比較拉美裔約800人亦是嚴重偏高。

另外，PPI還指，美國警方動輒以藏毒罪名作出拘捕，每年所涉人次便超過100萬；每五名在囚人士之中，便有一人跟毒品有關。更有甚者，許多在囚人士其實未經法庭定罪；單是被拘留而未定罪的在囚人士，已佔據了美國監獄人口多達四分之三，而他們往往因高昂保釋費用（中位數高達一萬美元）而無法保釋外出。單是「毒犯」和「候審」兩個因素，已解釋了美國監獄人口為何遠遠地領先各地（見圖三）。

美國大選 爆監獄政綱戰

今年11月，美國將舉行總統大選，多名參與民主黨初選的民主黨人都表明要取締私營監獄。其中，大熱門、前副總統拜登曾公開攻擊他的初選富商對手斯泰爾（Tom Steyer），批評他明明知道私營監獄會把年輕人「如豬般捆綁（hog-tied）」，卻透過旗下對沖基金投資私營監獄；在政綱裏，拜登提出要全面禁止私營監獄，以及減少美國的監禁率，直言要停止私營企業透過監禁牟利。

至於另一熱門、左翼參選人桑德斯（Bernie Sanders），其監獄政綱則去得更盡，除了同樣要禁止私營監獄，還訂出監獄人口減半的目標，以及停止主要針對無證移民的強制最低量刑，並批評現行做法是針對美國黑人和拉美裔人的種族歧視。

事實上，上屆民主黨總統奧巴馬執政時，司法部一度於2016年8月宣布計劃停止聯邦監獄繼續私營化，理由是研究指私營監獄並未提供適切的服務水平，亦未做到持續減省成本，而政府為囚犯提供的教育培訓工作也難以外判及複製到私人市場。

民主黨熱門總統參選人拜登（左）批評其競爭對手斯泰爾（右）透過旗下基金投資私營監獄。（路透社）

當時一併發表的調查報告顯示，私營監獄對囚犯來說更不安全，且亦更加嚴苛。獄內牽涉囚犯和獄警的暴力事件，較公營分別多出28%和50%，此外，囚犯被隔離單獨拘禁更多出八倍，這尤其見諸新入冊者─弔詭的是，理由並非基於紀律管理，而僅因其他監倉過於擠逼；而另一方面，有私營監獄卻被發現，超過一半的囚犯紀律事件均沒遭懲戒。相關消息令美國一眾監獄股暴挫。

然而，代表共和黨競逐連任的特朗普，一直支持私營監獄，他於2016年11月當選總統，便刺激監獄股應聲反彈。特朗普上台後，不單推翻了前朝取締私營監獄的決定，還控告加州政府去年簽署法令，逐步淘汰私營監獄，認為禁止私人經營監獄是違反憲法規定─控方指出，加州有自由決定不再採用私營監禁模式，但就無權決定聯邦政府的選擇（美國每個州份都設有聯邦監獄，加州本身便有逾十個）。

究竟監獄政策應何去何從？哪個政策才最適切？目前實無答案。始終，不同地方的經驗似乎各不相同，私營監獄未必比公營監獄好或差，私營化及市場化亦未必一定邪惡或拙劣。重要的是，私營監獄所出現的種種問題，不見得完全絕迹於公營監獄。即連公營獄警的工會也被質疑，是否同樣為了捍衛自身利益而鼓勵政府濫捕，其薪酬比私營高亦未必完全有利於社會整體。

在部份私營監獄中，囚犯和獄警的滿意度均有所提升。（路透社）

事實上，早於私營監獄成風氣前並開始政治遊說，嚴刑重典的民粹要求已在美國廣泛流行。更重要是，私營監獄在囚人數終究只佔全美約8%，份額其實少之又少，以開支計算亦只佔全國監獄成本的5%（各州之間的平均比率），故將所有監獄問題推到私營身上顯然未必恰當。究竟是私營監獄供應者「賺到盡」，抑或政策本身「創造」過多監禁需求？更莫說，一旦私營監獄一夜消失，政府必然面對更嚴峻的供不應求及過度擠逼窘況。

說到底，監獄未必是犯罪者的最佳出路。監禁固然重在懲罰，惟同時也重在鼓勵犯人改過自新─香港以「懲教署」命名，便突顯了「懲」與「教」並重。

PPI建議，在減少濫拘捕、濫拘押之餘，擴大社區服務令之類的懲教手段，將精力投到促進犯人自力更新、重投社會，不論對犯人、對社區，以至紓緩監獄困境、減少監禁開支等等皆裨益更大。

美國監獄人口自上世紀八十年代已經翻了六倍，近年卒之開始見頂回落，其中私營監獄的囚犯數目亦同步減少。私營監獄的歷史任務是否迎來終結？監獄政策又是否朝着更好的方向發展？大家且拭目以待。

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上文節錄自第205期《香港01》周報（2020年3月16日）《囚犯變為生財工具 監獄私營化再成爭議點》。

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