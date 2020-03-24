【深度】你不知道的排名遊戲——「最自由經濟體」是美譽還是污名？

「無自由～失自由～傷心痛苦眼淚流～」——美國智庫傳統基金會上周公佈《經濟自由度指數2020》，香港失落連續25年被評為「全球最自由經濟體」的寶座；儘管此「自由」非彼「自由」，但「傷心痛苦」或許真的是特區政府對排名微跌的心情寫照。不過，該指數保守落後，莫名的計算方式早被海內外專家非議多時，存在不少「硬傷」、「軟肋」和「盲點」，只是因為香港年年摘桂，便被港府視為自欺欺人的權威。其實，香港難得擺脫「經濟最自由」的枷鎖，不但不值得傷心，更應該「有請小鳳姐」：「熱烈地彈琴～熱烈地唱～」

美國智庫傳統基金會上周公布《經濟自由度指數2020》，香港失落連續25年被評為「全球最自由經濟體」的寶座。（資料圖片／鄧倩螢攝）

根據《經濟自由度指數2020》（Economic Freedom Index，EFI），香港整體評分下跌1.1分至89.1分，首次被維持89.4分的新加坡超越，變成全球第二自由經濟體。EFI由美國傳統基金會（The Heritage Foundation）與《華爾街日報》（The Wall Street Journal）自1995年起聯合編制，以系統地量度不同地區的經濟自由狀況。它由12個分為四大領域的指標組成，包括法治制度（產權保障、司法效能、政府誠信）、政府規模（稅務負擔、政府開支、財政健全）、規管效率（營商自由、勞動自由、貨幣自由）、市場開放（貿易自由、投資自由、金融自由），再以最後的平均值把180個經濟體分為「自由」、「較自由」、「中等自由」、「較不自由」及「受抑制」五個等級，而香港已經連續25年被評為「全球最自由經濟體」。

不過，這個令港府洋洋得意多年的「美譽」，卻是不少海內外專家眼中的「污名」，因為EFI的計算存在不少「硬傷」、「軟肋」和「盲點」，但港府卻沉迷這個自欺欺人的遊戲。

（資料圖片／梁鵬威攝）

硬傷：沒有人看透的計算和評分準則

「相信沒有人看得透這公式有什麼科學根據。」民建聯創黨主席、立法會前主席曾鈺成日前在報章撰寫《愧在澳紐前，恥居星洲後》，就以此質疑EFI的計分方式和實質意義。原來，儘管12個分項的評分比重相同，但計算分項的方法並沒有統一標準，有的是「量評」（quantitative），有的卻是「質評」（qualitative），而兩者的科學邏輯相距甚遠。

以採用「量評」計算的「稅務負擔」為例，先把一個地方的最高個人入息稅率、最高公司所得稅率、以及稅收總額佔GDP百分比這三組數字計算出來，然後用100減去0.03再分別乘以那三個數字的平方，最後取其平均值。為什麼是0.03？EFI沒有解釋。這公式有何科學根據？相信也沒有人看得透。在稅制政策沒有什麼變化的情況下，香港今年比去年微跌0.1分至93分，到底說明了什麼問題？這大概也沒有人明白。

立法會前主席曾鈺成日前在報章撰寫《愧在澳紐前，恥居星洲後》，就以此質疑EFI的計分方式和實質意義。（資料圖片／張浩維攝）

至於採用「質評」的「投資自由」，則是以100分為底分，再根據每個地方應對外來投資的七種障礙以及其後果輕重，以5的倍數依次扣減5、10、15、20或25分，但當中沒有客觀的扣減標準，而是由評分者作出主觀判斷。香港今年的總分之所以下跌，正是源於「投資自由」的評分由以往的90分大減10分至80分，因為「當前的政治和社會動亂，已開始損害它作為最佳營商中心之一的聲譽，削弱投資意欲」；但為什麼是10分而不是5分或者15分，報告並沒有詳細說明，而香港與加拿大、澳洲、紐西蘭和英國同分，只比新加坡和美國少了5分——它們之間具體的相類和差別到底在哪裡，目前也沒有明確而具說服力的說法。

除此之外，還有一些分項是以「量評」和「質評」混合計算的，即先透過莫名的公式計算一個得分，再按照各個負面因素進行扣分。在香港大學數學系以一級榮譽的曾鈺成提醒，「把12個按不同標準計算出來的數字加起來取平均值，結果的可比較性是很值得懷疑的」。

軟肋：基本理念與實際情況出現偏差

中國社會科學院經濟研究所研究員胡懷國，早年已發表《揭開經濟自由排名的面紗》一文，剖析EFI的嚴重缺陷之一，是存在嚴重的「因果謬誤」。

EFI的基本假設是，經濟自由能夠提高資源的配置和利用效率，藉此促進經濟增長；換言之，指數排名越高的經濟體，會擁有越高的經濟增長和繁榮程度，而個人的財政掌控程度亦會越高，即享有更高度的選擇工作、生產、消費和投資的自由。不過，胡懷國認為，EFI混淆了「自由」與「競爭」在配置效率的作用，亦忽略了「微觀效率」和「宏觀增長」的關係。

胡懷國指出，「經濟自由」必須以一定的「經濟增長」為基礎，才能夠進一步促進「經濟自由」。（資料圖片／羅國輝攝）

在「微觀效率」層面，以溢出效應和規模效應較明顯的產業為例，完全自由的市場通常會導致「自然壟斷」的出現，政府因而需要適度干預以維持市場競爭、改善資源配置；而從「宏觀增長」的角度，完全自由會加劇經濟波動，例如1930年代的經濟大蕭條、1990年代的東南亞經濟危機，政府亦需適度干預以平息波動、實現充分就業、維護社會公正。

胡懷國又指出，「經濟自由」必須以一定的「經濟增長」為基礎，才能夠進一步促進「經濟自由」，而不是像EFI的基本假設那樣倒因為果，把「經濟自由」當成「經濟增長」的原因，完全無視了世界各國獨有的經濟發展歷程。試想像，在一個沒有現代產業、缺乏基礎建設、民智尚未開發的經濟體，如果實行完全自由、毫不干預的經濟政策，恐怕只會導致資源配置的混亂不堪，根本無法快速創造經濟增長，民眾也不可能分項經濟紅利。

「編制具有國際可比性的『經濟自由指數』是一件很有意義的工作，但現有的『經濟自由指數』則過於粗糙和不嚴謹，因而其參考價值有限（尤其是在國際比較方面）。我們一方面期待它的改進和完善，另一方面也要提醒人們：『經濟自由指數』存在諸多缺陷，只可參考，不可全信！」——15年過去，胡懷國當年的建言，多年來似乎都沒有改善。

盲點：過份重視單一指數存在高度風險

「美國智庫朋友經常對特區政府這樣重視單一指數難以理解，起碼美國本身就不會這樣引用這指數。」國際關係學者沈旭暉早年曾在《傳統基金會經濟自由指數——特區的迷思》一文中，批評港府對EFI的高度重視並不恰當，因為它並非唯一權威，也不符合香港發展理念。

沈旭暉早年曾在《傳統基金會經濟自由指數——特區的迷思》一文中，批評港府對EFI的高度重視並不恰當。（資料圖片／盧翊銘攝）

沈旭暉解釋，一般國家通常不會過度重視來自個別機構的單一指數，而是把它當作一籃子參考因素之一，尤其是當有關指數是由「立場鮮明」、「不像大學那樣強調超然中立」、「開宗明義以弘揚保守主義為目的」的「美國傳統基金會」所製成的，就更需小心斟酌。

他又提到，除非一個政府非常認同有關智庫的理念，否則不會把相關指標當作權威。問題是，「美國傳統基金會」的宗旨包括限制政府功能、重視個人自由、捍衛美國價值，而這些路線不但在美國極具爭議，且和香港所面對的經濟挑戰和發展方向格格不入。

傳統基金會2011年公佈EFI時，曾經溫馨提示香港，說新加坡越追越近，倘若香港想繼續留在榜首，就應該「還富於民」，而該會建議的「還富於民」方式，其實是降低企業利得稅，也就是「還富於商」。在貧富懸殊堪比低度發展地區的香港，固然需要「還富於民」，但可想而知，當港府採取不符合自由市場教條主義的方式來「還富於民」，恐怕會被EFI降級。

以「自由」之名，助長大鱷斂財

港府憑什麼沾沾？市民有什麼好高興？

可悲的是，儘管EFI存在諸多缺陷，卻一直被特區政府視為瑰寶，而其背後所宣揚的自由放任，也一直被港府奉為圭臬，完全漠視未能秉承分配正義的深層次結構矛盾，直接助長資本主義的扭曲和腐敗。更可憐的是，普遍市民對EFI只有一知半解，甚至誤以為「此自由」就是「彼自由」，從而支持政府「積極不干預」，一旦「自由指數排名」下跌，便哀之嘆之，歸咎「一國兩制」云云。

在「勞工自由」分項中，最低工資制度仍未能保障勞工基本生活的香港卻得到89.1分。（資料圖片／高仲明攝）

以「勞工自由」分項為例，當中以最低工資、聘請僱員、工時彈性、解僱難度、通知時限、以及遣散成本，計算勞工成本，並以此作為評分準則；然而，擁有較高最低工資、又較難要求員工加班的挪威，卻只有57.4分，但最低工資制度仍未能保障勞工基本生活的香港，卻擁有89.1分。換言之，「勞工成本」越低，「勞工自由」評分就越高，根本背離公平正義原則。

可是，我們的政府和市民，卻年年為這樣的「高度自由」而歡呼。

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