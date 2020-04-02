【停課不停學．一】在新冠肺炎「疫」境中成長　如何有效在家學習

農曆新年前夕，新型冠狀病毒肺炎爆發，由於市民於假期期間較多外遊，短期內可能會增加病毒在人口稠密環境傳播的風險，政府於1月25日宣布：全港學校（包括幼稚園、小學、中學及特殊學校）延長新年假期至2月16日；之後，因應疫情有惡化趨勢，停課安排數度延期。日前，教育局宣布全港學校無限期停課，並承諾在確實復課日期前最少三個星期前公布，復課日子遙遙無期。 停課期間，政府鼓勵學校和學生善用不同學習模式（如電子學習），保持學生的學習動力和興趣，以達致停課不停學的教育目的，不少學校的師生也積極響應。如今，停課不停學實行了一個多月，打破了課室的空間界限，網上學習變得多樣化，老師和學生都在適應和持續調節新的課堂形式。 現時近乎所有小學均已實行網上學習，甚至有中學推行實時上課，惟教育局沒有統一教學要求和模式，很多學校以預錄影片結合網上學習平台資源，讓小朋友可以在家學習，但教學成效暫難評估。學界多年來推動電子學習，卻從未試過如此大規模地推行全港性遙距教學，停課來得突然，學校和家長始料不及。在這段停課的日子，老師們在嘗試什麼樣的教學方式？學生們又如何適應在家上課？雙方遇到哪些困難和限制？本期專題帶領大家走進這個規模巨大的網上課室。 撰文：歐陽翠詩

停課的首周，佛教中華康山學校英文科主任張嘉慧已做好心理準備，要隨時隨地授課。從實體教室搬到網上教室，原本的教學進程變得不再適用，停課期間，她回到學校，與幾位科主任和顧問老師開會，商討對策。

為了應對這場突如其來的網上教學，老師們要作很多新的嘗試，例如把每星期的課程濃縮為約5至15分鐘的影片；擬定每周的教學主題後，又要構思教授的重點、方法，以及學生的習作等；準備教材之後，還要思考如何評核學生的學習效能……

事實上，大部份學校在停課初期均以「溫故」作為教學主調，複習已教授的內容，未有打算教授新課題。然而，隨着復課日子不斷延期，很多學校不得不思考如何繼續教學，好讓學生不會浪費學習時間，復課後亦可盡快接上教學節奏。

校本製作的教學短片有老師的聲音，即使看不到老師的樣子，也令同學有親切感。（歐嘉樂攝）

「我們想把幾項東西帶給學生，像煮一頓飯，分頭盤、主菜和甜品。頭盤是運用網上教學資源，重溫教學內容；主菜是校本製作、配合課程進度的教學短片；甜品是網上自主學習平台，以延伸教學。」佛教中華康山學校校長馬中駿解釋。

學校在停課前已有使用網上教學平台Google Classroom的經驗，平台可以發放資訊和功課，師生對網上教學早有概念，因而很快便掌握到如何運用，老師不用花費太多時間讓家長和學生了解如何操作電子平台，可以專注做好教材。

縱然有使用Google Classroom的經驗，但在拍攝教學影片初期，老師們也要經過一段時間的準備和磨合。停課首周，老師們分批回校拿取校方發放的iPad，然後回家備課。實行網上教學的首個星期，學校定於每天早上8時上載教材，希望模擬平時8時20分上課的時間，但因為老師仍處於摸索階段，若要早上8時準備好影片，前一天往往要工作至凌晨。

馬中駿坦言，有些老師首星期頗感吃力，星期六、日也要拍片。「做着做着，去到第二、三個星期，影片的供應就穩定很多了。」

老師們為了炒好這道「主菜」花了不少心思。拍片之前要先考慮一連串問題，如沒有小組討論、情景互動的課堂，單憑講授形式的短片，能否吸引小學生投入學習？影片不能太長，因為學生專注力有限；也不能太短，因為若內容過於簡單，就難以傳授知識。還要考慮如何善用其他網上學習資源，並讓學生清楚知道每堂學習了什麼，以填補教學影片劃重點、把學習變得碎片化的缺點……

佛教中華康山學校馬中駿校長鼓勵老師靈活運用不同網上教學方法。（歐嘉樂攝）

掌握拍片技巧 內容要更花心思

短短5至10分鐘的短片，準備工夫比平常備課還多。老師們會先按每周的教學主題製作投影片，並在每張投影片下寫上解說的備忘稿，有點像YouTuber要寫好草稿再拍片。寫好稿後會以手機拍下投影片的內容，與其他老師討論，「這句可以這樣解釋」、「那句可以怎樣解說」、「這樣學生可會明白」……任教同一科的老師會一起商討如何拍攝影片，負責資訊科技的老師從旁協助，科主任亦會幫忙了解老師的解說是否清晰、詳盡，能否容易讓學生理解，務求令教學影片既精準表達內容，又可讓學生專注。修正投影片的內容後，老師才會讀稿錄音，「寫稿花上不少時間，（老師們）真的把自己當成是KOL。」張嘉慧說。

對老師來說，拍攝影片不算太困難，放幾本書砌出高台，把iPad架起來就可以拍攝，但要加入什麼插圖、用什麼網上教學平台輔助、構思習題等卻一點也不容易，還要注意聲線的運用，不可以平鋪直敘，提問後又要給予學生足夠的時間思考。例如，帶領學生做數學題時，便要預算好學生的計算時間，在中途加入提示，叫學生按停影片，計算完畢才繼續播放，間中又要稱讚學生做得好，以示鼓勵。

有了教材，如何評核學生的學習效能，也是老師需要思考的課題。校方需要不斷調適交功課的模式，好讓學生學得更好，摸索的路依然未完。中文科科主任鄒卓穎說，最初，功課以Google Form的選擇題為主，而考慮到學生未必懂得中文字輸入法，因此可用紙筆完成較長的答題，並請家長拍照上載。為照顧學生聽說讀寫方面的需要，學校開始考慮語文科可錄音答題，讓學生上載聲帶，供老師評分。

數學科方面，為了讓學生理解圖像概念，不能只用選擇題。數學科主任關樂婷表示，學校運用香港教育城的免費平台STAR，讓小朋友以不同形式做練習，包括計算題、應用題等，並應用相關的App讓學生拼砌圖形，再把截圖上載Google Classroom交功課。「老師共同備課，除了討論教學重點和內容外，還要考慮使用哪些平台和軟件更有助學生理解課題，比如學生可以用到電子繪圖。」關樂婷說。

圖為佛教中華康山學校數學科顧問何健華主任（左）、數學科主任孔繁洋老師（右）教導同學在家製作數學小遊戲。（歐嘉樂攝）

聽到老師聲音 學生更有親切感

老師靈活運用不同的網上教學方法，中文科老師以聲音導航，在投影片上畫圈，帶領同學一同做筆記，引導他們閱讀和理解文章；英文科外籍老師會在影片上用圖書說故事，教朗讀英文；兩位數學科老師以一問一答形式生動地講解數學題，還教導如何在家製作數學小遊戲；視藝科的影片教做小手工，在家中也可以跟兄弟姊妹一起學習。對於很多小朋友而言，這樣上課很新鮮。相比起只用網上資源教學，校本製作的學習短片更能和學生產生連繫，學生能夠聽到老師的聲音，更添親切感，所以學校希望老師可以持續自製教學影片。

不少家長對於學校安排感到滿意，認為網上教材很充實，比起自己在家中不知如何教導小朋友好得多。朱太太的三個女兒就讀佛教中華康山學校，一對孿生女讀五年級，最小的妹妹讀三年級。以往每天在校園學習大半天，現在，她們每天早上會打開iPad看看學校有沒有上載新的網上教材，大概花上一小時就能完成當天的功課。

朱太太認為，老師在停課期間仍用心準備教材，「新年後停課，幾個女兒仍有放假心態，叫不動她們溫習。現在有教學片，她們會看，因為知道是老師拍攝，我不如老師般有牙力。」同級的兩個女兒會一同看教學影片，各自做練習，複核時再看看對方錯了多少道題。她們都很認真做功課，更會互相比較。因為學習模式新鮮及多樣化，女兒很有興趣。

朱太太本來不主張孩子在家使用電腦，平時用iPad只是查字典，「現在有影片可以看，挺特別的，平時較少接觸。她們現時很開心，可以對着iPad做功課。」（歐嘉樂攝）

談到學生的反應，張嘉慧說：「有一次，我們的課題選播英文歌《Everything At Once》，那是六年級英文科第一個星期的課堂內容，教授『as...as...』。」該課題是以聲音導航的投影片教學，為了讓投影片更有趣，校長也在短片中出現，到最後連結到YouTube網站，以英文歌作結。她說，不少學生積極參與網上課堂，看完短片更會留言，說「我完成了」、「我好喜歡這首歌啊」，甚至分享YouTube上其他相關的歌曲。

佛教中華康山學校全校26個班別共700多個學生，當中約有八成學生參與Google Classroom的練習，比例相當高。小學生使用電子教學時仍需要家長輔助，學校的老師每星期都會打「陽光電話」，提醒學生要做Google Classroom，同時了解他們在家的情況，以及有否學習或技術上的困難，加強家校合作。

鄒卓穎指，有家長反映學生在家拿着iPad做功課很開心，因為媒介不同了，有新鮮感，而且他們的學習興趣仍在。「面對面教授的時候，可以見到學生的反應，可以透過即場對答知道他們吸收多少。影片教學則較難評估學習成效，我們會跟家長了解，問他們覺得小朋友學得怎樣，有沒有不明白的地方。」

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上文節錄自第207期《香港01》周報（2020年3月30日）《在「疫」境中成長 如何停課不停學》。

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