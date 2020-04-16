「畢業等於失業。」這句戲言對每位完成學業的畢業生而言絕不陌生。看似簡單的一句話，每年都會被大學生拿來開玩笑，但沒有人能預料，這句戲言竟成新冠肺炎疫情下的「魔咒」。究竟如何才能覓得一份穩定工作，免於淪為家庭經濟負擔，將成為他們畢業前，需要面對的最後一道考題。

過去一年，香港可謂經歷幾番波折，先有中美貿易戰困擾，繼而出現反修例風波，再到近期波及全球的新冠肺炎疫情。在短短一年內，本港經濟發展受到重創，商界早在流傳消息指，本地中小企在未來數個月將面臨海嘯式結業潮和裁員潮。

為應對經濟下行的困境，財政司司長陳茂波於本年度的《財政預算案》中，明確指出現時的關鍵目標是「撐企業、保就業」，並宣布會推出相應的支援措施，助企業和打工仔渡過難關；而隨着疫情的影響愈益明顯，政府陸續公布了一系列紓困措施，當中包括上周三（4月8日）推出、涉及1,375億元的第二輪防疫抗疫基金。

然而，即將離開校園成為「職場新丁」的應屆畢業生，似乎成為了被遺忘的一群。他們先在上學期受反修例風暴影響，下學期再被新冠肺炎疫情困擾，導致課堂相繼取消，長期留在家中，難以好好裝備自己。綜觀政府推出的一系列「保就業」措施，當中直接與他們有關的，可能只是未來兩年在公營機構及私營企業創造約3萬個有時限性的職位。可是，面對全球經濟下行，市場競爭愈趨激烈，求職難度提高，不少打工仔都要苟延殘喘，更何況是欠缺全職工作經驗的他們。

全球經濟下行，很多應屆畢業生都表示求職困難。（資料圖片／GettyImages）

職前輔導校園招聘紛暫停

現年21歲的馬克（化名）是香港中文大學新聞與傳播學系四年級生，快將離開校園的他眼見本港經濟衰退，不禁感到前路茫茫。

「從2月開始，前前後後共申請了三十多份工作，最後獲得面試機會的，只有一份行政助理、一份活動幹事，以及一份接線生。」馬克展示在求職平台的申請記錄，搖頭嘆道。往年這個時候，應屆畢業生除了忙着完成論文或應付最後的考試外，還要準備好求職的一切，他們當中大部份人早早便寄出大量履歷，希望在畢業之前能找到一份心儀的工作。

不少大企業也從上學期開始招聘為應屆畢業生而設的初級職位，校園內不時舉辦與求職相關的活動。學校更會與企業合作，在校園內舉辦大型招聘會，以協助學生順利過渡至職場。但這一切為準畢業生而設的服務，在疫情之下都相繼暫停。

「學校以往都會聘請專業的人力資源顧問，讓他們開辦各種不同的職場輔導坊，供同學們索取就業意見。惟現時疫情嚴峻，所有職場支援服務都暫停了。」馬克直言這些職場輔導服務十分重要，因為導師除了會替同學修改履歷表，也會教授一些職場面試技巧，讓同學們發現自己的不足，從而盡早改善，增加求職成功率。

不少大學因疫情肆虐而將職前輔導工作取消。（資料圖片／GettyImages)

除了失去寶貴的職前輔導外，疫情的爆發亦打亂了馬克的部署。馬克有意於畢業後加入一間頗受年輕人歡迎的雜誌社，成為一名飲食記者，他翻查學校資料後發現，該雜誌社過往數屆都有與學校合作在校園招聘，他有不少學長因而獲得機會，故他一心打算透過校園招聘計劃應徵，亦有信心能獲取錄。惟疫情無情肆虐，大部份校內招聘活動因而取消，他更聽聞雜誌社因經濟下行的原因，臨時決定削減本年度招聘名額。

事實上，校園招聘計劃對應屆畢業生來說發揮着重要的作用。由於這些招聘專為應屆畢業生而設，企業對工作能力和經驗的要求相對來說較一般招聘寬鬆，更為看重學生的潛力和態度等，故對被視為「白紙」的應屆畢業生而言是一個重要的機會。此外，校方在招聘過程中擔當第三方角色，故招聘會上的工作機會一般都有質素保證，待遇普遍也略高於市場水平。

對很多應屆畢業生來說，失去的還有實習的機會。按原定計劃，馬克在下學期本有機會前往一間本地傳媒機構實習，以獲取「實戰經驗」，但疫情爆發後，經濟環境隨即轉差，原先獲安排的實習機會紛紛被取消，馬克亦未能倖免。「四年的大學生涯中，最後一年應該是最為勞碌的，現在每天呆在家，我不敢去猜想，這究竟對生涯規劃有何影響。」馬克繃緊眉頭說。

被視為「白紙」的畢業生，欠缺實習經驗將不易順利過渡至職場。（資料圖片 / 張浩維攝）

非專科工種料受最大挑戰

勞工及福利局局長羅致光早前出席電台節目時預料，在疫情影響下，本港的失業率將會在短期內大幅度攀升。按照政府統計處上月中公布的最新數字，去年12月至今年2月期間的失業率高達3.7％，達九年多以來的最高位。雖然與2003年沙士（SARS）後的8.5%歷史高位仍有一段距離，但今次疫情在全球爆發，且仍未見放緩迹象，對香港乃至全球經濟的衝擊預料會愈見嚴重，令各行各業百上加斤。

當各行各業的打工仔都面臨裁員、減薪、放無薪假等情況下，毫無經驗的畢業生求職之路必然更難行走。大學聯校就業資料統計庫（JIJIS）數據顯示，今年截至2月底平台刊登的大學畢業全職空缺平均每月僅4,200多份，較去年1至3月每月平均數少逾2,500份，跌幅約38%。

安俊人力資源顧問公司董事總經理周綺萍接受《香港01》訪問時表示，新冠肺炎疫情令本已受去年「社會事件」打擊的香港經濟雪上加霜，預計今屆3.4萬名大學畢業生中，最少有一半人會受不同程度的影響，包括面臨長期失業、開工不足、職業錯配、工作待遇不佳等，當中尤以計劃投身旅遊業、酒店業及零售服務業的畢業生為甚。

至於修讀醫療護理、化學、電腦工程，以及市場學的畢業生，周綺萍認為他們所受的影響較為輕微，市場甚至可能因肺炎疫情肆虐而增加對他們的需求—醫療護理專業人士在疫情下需求大增自不待言；電腦工程人才需求上升，則由於不少企業在這段時間會安排員工在家工作，令市場渴求這方面的人才。

周綺萍指出，醫療專科人才所遭受的疫情打擊較輕微。（資料圖片／林若勤攝）

香港大學社會科學院副院長葉兆輝認同有志投身酒店、旅遊等服務業的學生會受到特別明顯的影響，但相對之下，他對大學生的整體就業情況稍為樂觀。他解釋，根據政府統計處的資料，雖然當年沙士的整體失業率高達8.5％，但只要細心觀察，會發現當年的整體失業人口比例中，擁有大專學歷的勞工僅佔3.1％；再從年齡群組來分析，當年20至24歲的失業人口只佔整體的12.3％。他相信今次疫情對大學畢業生的影響可能與當年沙士相若，甚至沒有當年般嚴峻。

然而，葉兆輝強調，在經濟下行期間最需擔憂的，是從事低技術工種的一群。他參考當年沙士的失業情況，指出在不計算外勞之下，建築業及餐飲業最受疫情影響，兩者的失業率分別高達27％及16.4％。通過當年的數據，大致能勾勒出失業人口的特徵：普遍的教育程度不高，也欠缺專業技能，並以從事低技術工種為主。相反，即使目前的失業率達九年以來最高，惟在20至24歲的就業人口中，只有不足10％處於失業狀態，當中擁有大學學歷的只佔4％。由此推算，他認為大學生的教育水平足以讓他們在當下的逆境中找到工作，與沒有接受過高等教育的勞工相比，算是較為輕鬆的一群。

葉兆輝認為應屆畢業生不需過份悲觀。（高仲明攝）

或許真如葉兆輝所言，未需要太過悲觀，但不少應屆大學畢業生已做好最壞打算。馬克坦言，目前處於非常時期，沒有哪位畢業生敢言能覓得一份理想工作，故即使找不到與所讀學科匹配的傳媒工作，都不會埋怨，因為相比起其他同學，已接獲三個面試機會的他已屬「幸運的一群」。他又說，假若能獲取錄，即使工作待遇欠佳、與職業發展路徑相違，都會選擇「袋住先」。繼續閱讀：【畢業生】含金量不足或成畢業生掣肘 向下游走竟是出路？

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上文節錄自第209期《香港01》周報（2020年04月14日）《疫情衝擊大學畢業生前路「畢業等於失業」再成魔咒》。

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